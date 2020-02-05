З Днем ангела Оксани – привітання та листівки казково-чудові

Привітання з Днем Оксани слід підбирати уважно, адже іменинниці – дівчата вибагливі. То ж на День Оксани 2020 Главред вибрав лише найкращі вітання для Оксанки.
День Оксани у 2020 році відзначається не часто – лише шість разів. А День Ксенії й того менше – лише двічі. То ж не слід упускати нагоду надіслати привітання з Днем Оксани знайомим Ксюшам.
6 лютого День ангела Оксани відзначається одразу на честь двох християнських героїнь – святої Ксенії Римлянині та блаженної Ксенії Петербурзької. Відтак цього дня свої іменини святкують усі Оксани, Ксенії, Ксюші та навіть Аксиньї.
Привітання з Днем Оксани слід підбирати уважно, адже іменинниці – дівчата вибагливі. Вони дуже принципові, ділитися не люблять, а в подарунок бажають отримувати здебільшого незвичні цікавинки. То ж на День Оксани 2020 Главред вибрав лише найкращі вітання для Оксанки.
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З Днем Оксани – привітання
Привітання з Днем Оксани своїми словами:
Як добре, що у нас є в житті додаткове свято. Крім дня народження ми ще відзначаємо й День ангела, з чим я тебе і вітаю. Ти сама схожа на ангела, Оксано. Ти мила, ніжна, дуже чарівна, дуже доброзичлива і просто прекрасна. Нехай у тебе в житті буде багато приємних сюрпризів. Нехай удача посміхається тобі. Я тобі бажаю міцного здоров’я і любові. З Днем ангела тебе, Ксюшо!
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Привітання з Днем Оксани в прозі:
Оксано, цього дня ти справляєшся не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і найпернатіший. Ну, а тобі, я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди перебував у тебе за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!
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Привітання з Днем Оксани прозою:
Я бачу перед собою дуже хорошу людину. Я хочу побажати, щоб в її житті не було жодного похмурого дня! Щоб ангел оберігав її кожен день, допомагав в будь-яких починаннях, освітлював життєвий шлях і, при потребі, прикривав своїм крилом! А ще мені хочеться сказати, що ця людина гідна бути найкращим моїм другом, йому я бажаю, щоб ти знайшов підтримку не тільки на небі, але і тут серед нас, твоїх друзів! З Днем ангела тебе!
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Привітання з Днем Оксани короткі:
Щиро вітаю тебе з Днем ангела, Оксано! Нехай цей день буде для тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю !
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Привітання з Оксаною прикольні:
Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Оксана, наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для вас!
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Кохай і будь коханою,
Оксаною, жаданою,
Омріяною казкою,
Зорею у імлі.
Іди назустріч радості,
Світи усюди сонечком,
Даруй любов коханому,
Неси весну землі!
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Вітання для Оксанки від мами:
Оксаночко люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!