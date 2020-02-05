З Днем ангела Оксани – привітання та листівки казково-чудові

День Оксани 2020 – картинки та привітання з Оксаною своїми словами / 1zoom.ru

День Оксани у 2020 році відзначається не часто – лише шість разів. А День Ксенії й того менше – лише двічі. То ж не слід упускати нагоду надіслати привітання з Днем Оксани знайомим Ксюшам.

6 лютого День ангела Оксани відзначається одразу на честь двох християнських героїнь – святої Ксенії Римлянині та блаженної Ксенії Петербурзької. Відтак цього дня свої іменини святкують усі Оксани, Ксенії, Ксюші та навіть Аксиньї.

Привітання з Днем Оксани слід підбирати уважно, адже іменинниці – дівчата вибагливі. Вони дуже принципові, ділитися не люблять, а в подарунок бажають отримувати здебільшого незвичні цікавинки. То ж на День Оксани 2020 Главред вибрав лише найкращі вітання для Оксанки.

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З Днем Оксани – привітання

Привітання з Днем Оксани своїми словами:

Як добре, що у нас є в житті додаткове свято. Крім дня народження ми ще відзначаємо й День ангела, з чим я тебе і вітаю. Ти сама схожа на ангела, Оксано. Ти мила, ніжна, дуже чарівна, дуже доброзичлива і просто прекрасна. Нехай у тебе в житті буде багато приємних сюрпризів. Нехай удача посміхається тобі. Я тобі бажаю міцного здоров’я і любові. З Днем ангела тебе, Ксюшо!

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Привітання з Днем Оксани в прозі:

Оксано, цього дня ти справляєшся не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і найпернатіший. Ну, а тобі, я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди перебував у тебе за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!

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Привітання з Днем Оксани прозою:

Я бачу перед собою дуже хорошу людину. Я хочу побажати, щоб в її житті не було жодного похмурого дня! Щоб ангел оберігав її кожен день, допомагав в будь-яких починаннях, освітлював життєвий шлях і, при потребі, прикривав своїм крилом! А ще мені хочеться сказати, що ця людина гідна бути найкращим моїм другом, йому я бажаю, щоб ти знайшов підтримку не тільки на небі, але і тут серед нас, твоїх друзів! З Днем ангела тебе!

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Привітання з Днем Оксани короткі:

Щиро вітаю тебе з Днем ангела, Оксано! Нехай цей день буде для тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю !

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Привітання з Оксаною прикольні:

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ви, Оксана, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для вас!

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Кохай і будь коханою,

Оксаною, жаданою,

Омріяною казкою,

Зорею у імлі.

Іди назустріч радості,

Світи усюди сонечком,

Даруй любов коханому,

Неси весну землі!

***

Вітання для Оксанки від мами:

Оксаночко люба, мамина втіхо!

Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

Привітання з Днем ангела Оксани – картинки