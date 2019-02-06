День Ксении 2019: что за праздник и как поздравить Ксению и Оксану с именинами

6 февраля 2019, 07:13

Главред узнал самое главное о церковном празднике 6 февраля.

Чудотворная икона Ксении Петербургской
Чудотворная икона Ксении Петербургской / Правмир

6 февраля отмечается день памяти блаженной Ксении Петербургской. Эта святая, жившая в XVIII веке, прославилась своими пророчествами и бескорыстностью. Материальные блага ее не прельщали, зато духовной верой своей она далеко не единожды поражала знавших ее людей.

Также в этот день отмечаются именины Ксении и День ангела Оксаны, ведь имя Оксана по церковному и есть Ксения.

Ксения Петербургская прославилась своим подвигом юродства, который считается одним из самых сложных, так как такие люди часто подвергаются презрению и насмешкам. Скитаясь по миру, отбивая по ночам поклоны в поле, блаженная Ксения после своего вдовства провела так около 45 лет. Похоронили ее на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, где находится сейчас часовня ее имени.

Люди утверждают, что по молитвам Ксении Блаженной свершилось много чудес.

Ксения Петербургская: в чем помогает

Ей молятся по самым разным вопросам. Считается, что святая Ксения помогает:

  • найти любовь и с удачным замужеством;
  • помогает достичь успеха в правом деле и придает силы;
  • в укреплении веры, а также учит смирению;
  • дает благословение в трудностях.

Также ей молятся о беременности, а родители – о помощи в воспитании ребенка.

Ксения Петербургская: молитвы

Акафист Ксении Петербургской

Молитва о замужестве

Читайте такжеДень Нины 2019: все что нужно знать – от примет до поздравлений с именинамиО, Всеблагий Господи, я знаю, что великое счастье мое зависит от того, чтобы я Тебя любила всею душою и всем сердцем моим и чтобы исполняла во всем святую волю Твою. Управляй же Сам, о Боже мой, душою моею и наполняй сердце мое: я хочу угождать Тебе одному, ибо Ты Создатель и Бог мой. Сохрани меня от гордости и самолюбия: разум, скромность и целомудрие пусть украшают меня. Праздность противна Тебе и порождает пороки, подай же мне охоту к трудолюбию и благослови труды мои. Поелику же закон Твой повелевает жить людям в честном супружестве, то приведи меня, Отче Святый, к сему освященному Тобою званию, не для угождения вожделению моему, но для исполнения предназначения Твоего, ибо Ты Сам сказал: нехорошо человеку быть одному и, создав ему жену в помощницу, благословил их расти, множиться и населять землю. Услышь смиренную молитву мою из глубины девичьяго сердца Тебе воссылаемую; дай мне супруга честнаго и благочестиваго, чтобы мы в любви с ним и согласии прославляли Тебя, Милосерднаго Бога: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Ксения Петербургская: молитва о ребенке

Читайте такжеДень Натальи 2019: как поздравить Наташу с именинами на словах в красивых открыткахО, святая всеблаженная мати Ксение! Πод кровом Βсевышняго жившая, ведомая и укрепляемая Бοгоматерью, гοлод и жажду, хοлод и зной, пοношения и гонения претерпевшая, дар прοзорливости и чудοтворения от Бога пοлучила еси и святыми и пοд сенью Βсемогущего пοкоишися. Ηыне святая Церковь, яко благοуханный цвет, прοславляет тя. Πредстояще на месте твоего пοгребения, пред образом твοим святым, яко живей ти, сущей с нами, молимся ти: примии прошения наша и принеси яко Πрестолу Μилосерднаго Οтца Ηебесного, яко дерзновение к Ηему имущая, испроси притекающим к тебе вечнοе спасение, на благая дела и начинания щедрое благοсловение, от всяких бед и скοрбей избавление. Предстани святыми твοими молитвами пред Βсемилостивым Спасителем нашим о нас, недοстойных и грешных. Πомози, святая блаженная мати Ксение, младенцы светом Святого Крещения οзарити и печатию дара Духа Святаго запечатлети, οтроки и οтроковицы в вере, честности, богобоязненности вοспитати и успехи в учении им дарοвати; бοлящия и недугующия исцели, семейным любοвь и согласие ниспοсли, монашествующих подвигом добрым пοдвизатися удостой и от поношений огради, пастыри в крепости Духа Святагο утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сοхрани, о лишенных в предсмертный час причащения Святых Χристовых Таин умοли. Τы наша надежда и упοвание, скорое услышание и избавление, тебе благοдарение вοссылаем и с тобою славим Οтца и Сына и Святагο Духа ныне и приснο и во веки веков. Αминь.

Именины Ксении и Оксаны

Именины Оксаны и Ксении по церковному календарю отмечаются:

  • 31 января – мученица Ксения;
  • 6 февраля – Блаженная Ксения Петербургская, мученица Ксения Миласская;
  • 20 марта – Преподобномученица Ксения Петрухина;
  • 6 июня – Блаженная Ксения Петербургская;
  • 26 августа – Преподобная Ксения (царица Ирина);
  • 15 сентября – преподобномученица Ксения Черлина-Браиловская.

О значении имени Ксения и ее характере Главред уже писал ранее.

Поздравление с днем Оксаны

  • Картинки с Днем Ксении Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем Ксении Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем Ксении Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем Ксении Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем Ксении Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем Ксении Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем Ксении Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем Ксении Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем Ксении Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем Ксении Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем Ксении Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем Ксении Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем Ксении Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем Ксении Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем Ксении Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем Ксении Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем Ксении Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем Ксении Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем Ксении Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем Ксении Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем Ксении Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем Ксении Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников
  • Картинки с Днем Ксении Fresh-Cards.ru и фото из открытых источников

Оксана, именины наступили,

Что этот день сегодня принесет?

Хочу, чтоб люди те тебя любили,

Которые избавят от забот.

Пусть близкие друг другу помогают,

Пускай твои сбываются мечты,

Тебе я только лучшего желаю,

Чтобы была счастливой самой ты!

***

Поздравляю тебя с днем Оксаны и желаю, чтобы никогда грусть не касалась твоего сердца. Пусть то, чего ты хочешь сильнее всего, обязательно сбудется в кратчайшие сроки. Пусть каждый день будет наполнен счастьем. С праздником! И желаю того, чего ты сама себе желаешь, и так, как ты это видишь в своем воображении.

***

4 смс - 251 символ:

Оксана, поздравляем тебя с праздником! Желаем всегда прекрасного настроения, радушных людей, новых знакомств, теплоты близких и личного счастья. Будь каждый день лучше, чем вчера. Радуйся и наслаждайся миру, улыбайся и просто живи в свое удовольствие!

Православное поздравление с именинами Ксении

С именинами поздравить

Тебя, Ксения, хочу,

Бережет пускай святая, —

Я на ушко прошепчу.

Праздник Ксении сегодня,

Помогает пусть она,

Подтолкнет к желанной цели.

С нею ты защищена.

***

Мы в этот день благословенный

Отцу молитвы вознесем,

Чтоб каждый, кто приходит в Богу,

Был обязательно спасен.

Желаем, будьте же смиренны

Всегда, на долгие годы.

И Господа благословенье

Вас не оставит никогда.

***

Моя Ксюша дорогая,

Я в день ангела тебя

Поздравляю и желаю

Только света и тепла.

Чтоб шептал тебе на ушко

Твой прекрасный ангелок

Все ответы на вопросы,

Чтобы не был слишком строг.

Чтоб была счастливой, милой

И здоровою всегда.

Не оставит ангел точно,

Ксения, в беде тебя.

Поздравление с Днем Ксении Петербургской

С Днем блаженной Ксении!

Вам желаю радости,

Чтоб вы в счастье верили

И в любовь до старости!

Пусть любовь к Всевышнему

Исцелит уныние,

Помогайте ближнему,

Станете счастливее!

***

В день Петербургской Ксении

Желаю счастья личного,

Настроя лишь весеннего,

Везенья безграничного.

Чтоб Ксения от мыслей злых

Тебя оберегала,

И в начинаниях любых

Тебе опорой стала!

***

В День блаженной Ксении Петербургской пожелать от всей души хочу добрых позывов сердца, щедрости души, праведных деяний, добрых дел, небесной благодати, истинных ценностей жизни, Божьей помощи, искренних молитв и крепкой веры.

***

Подарит Ксения Святая

Тебе пусть мир, в душе уют!

Мечта пусть сбудется любая,

Во всем пускай успехи ждут!

Желаю благ земных, здоровья,

Чтоб жизнь была лишь хороша!

Пусть самой искренней любовью

Будет наполнена душа!

Привітання з Оксаною

З днем Оксани вітаю,

Здоров’я міцного бажаю.

Щоб щастям життя вирувало,

Все тільки приємне тобі дарувало.

Щоб хліб завжди був на столі,

Й стрічались добрі люди на путі.

Хай Матінка Божа тебе оберігає,

І завжди з тобою в дорогу ступає.

***

С іменинами, Оксаночко, вітаю!

Здійснення всіх мрій твоїх бажаю!

Хай любов наповнить серце, і тоді

Станеш ти щаслива назавжди!

***

Сьогодні пташки щебетали,

Й мені про те розказали,

Щоб ми усі святкували,

Іменини Оксани.

Хай зоря щастя завжди сяє,

У день, вночі і не згасає.

Хай доля радісна буде,

Добро і втіху лиш несе.

***

Хай Ангел твій на іменини

Здійснить Оксани всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров’я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов’ю!

***

Оксано, рідна, я тобі бажаю: хай Ангел твій тебе оберігає!

***

Оксаночко люба, мамина втіхо!

Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

***

Кохай і будь коханою,

Оксаною, жаданою,

Омріяною казкою,

Зорею у імлі.

Іди назустріч радості,

Світи усюди сонечком,

Даруй любов коханому,

Неси весну землі!

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