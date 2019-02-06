День Ксении 2019: что за праздник и как поздравить Ксению и Оксану с именинами

Чудотворная икона Ксении Петербургской / Правмир

6 февраля отмечается день памяти блаженной Ксении Петербургской. Эта святая, жившая в XVIII веке, прославилась своими пророчествами и бескорыстностью. Материальные блага ее не прельщали, зато духовной верой своей она далеко не единожды поражала знавших ее людей.

Также в этот день отмечаются именины Ксении и День ангела Оксаны, ведь имя Оксана по церковному и есть Ксения.

Ксения Петербургская прославилась своим подвигом юродства, который считается одним из самых сложных, так как такие люди часто подвергаются презрению и насмешкам. Скитаясь по миру, отбивая по ночам поклоны в поле, блаженная Ксения после своего вдовства провела так около 45 лет. Похоронили ее на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, где находится сейчас часовня ее имени.

Люди утверждают, что по молитвам Ксении Блаженной свершилось много чудес.

Ксения Петербургская: в чем помогает

Ей молятся по самым разным вопросам. Считается, что святая Ксения помогает:

найти любовь и с удачным замужеством;

помогает достичь успеха в правом деле и придает силы;

в укреплении веры, а также учит смирению;

дает благословение в трудностях.

Также ей молятся о беременности, а родители – о помощи в воспитании ребенка.

Ксения Петербургская: молитвы

Акафист Ксении Петербургской

Молитва о замужестве

Читайте такжеДень Нины 2019: все что нужно знать – от примет до поздравлений с именинамиО, Всеблагий Господи, я знаю, что великое счастье мое зависит от того, чтобы я Тебя любила всею душою и всем сердцем моим и чтобы исполняла во всем святую волю Твою. Управляй же Сам, о Боже мой, душою моею и наполняй сердце мое: я хочу угождать Тебе одному, ибо Ты Создатель и Бог мой. Сохрани меня от гордости и самолюбия: разум, скромность и целомудрие пусть украшают меня. Праздность противна Тебе и порождает пороки, подай же мне охоту к трудолюбию и благослови труды мои. Поелику же закон Твой повелевает жить людям в честном супружестве, то приведи меня, Отче Святый, к сему освященному Тобою званию, не для угождения вожделению моему, но для исполнения предназначения Твоего, ибо Ты Сам сказал: нехорошо человеку быть одному и, создав ему жену в помощницу, благословил их расти, множиться и населять землю. Услышь смиренную молитву мою из глубины девичьяго сердца Тебе воссылаемую; дай мне супруга честнаго и благочестиваго, чтобы мы в любви с ним и согласии прославляли Тебя, Милосерднаго Бога: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Ксения Петербургская: молитва о ребенке

Читайте такжеДень Натальи 2019: как поздравить Наташу с именинами на словах в красивых открыткахО, святая всеблаженная мати Ксение! Πод кровом Βсевышняго жившая, ведомая и укрепляемая Бοгоматерью, гοлод и жажду, хοлод и зной, пοношения и гонения претерпевшая, дар прοзорливости и чудοтворения от Бога пοлучила еси и святыми и пοд сенью Βсемогущего пοкоишися. Ηыне святая Церковь, яко благοуханный цвет, прοславляет тя. Πредстояще на месте твоего пοгребения, пред образом твοим святым, яко живей ти, сущей с нами, молимся ти: примии прошения наша и принеси яко Πрестолу Μилосерднаго Οтца Ηебесного, яко дерзновение к Ηему имущая, испроси притекающим к тебе вечнοе спасение, на благая дела и начинания щедрое благοсловение, от всяких бед и скοрбей избавление. Предстани святыми твοими молитвами пред Βсемилостивым Спасителем нашим о нас, недοстойных и грешных. Πомози, святая блаженная мати Ксение, младенцы светом Святого Крещения οзарити и печатию дара Духа Святаго запечатлети, οтроки и οтроковицы в вере, честности, богобоязненности вοспитати и успехи в учении им дарοвати; бοлящия и недугующия исцели, семейным любοвь и согласие ниспοсли, монашествующих подвигом добрым пοдвизатися удостой и от поношений огради, пастыри в крепости Духа Святагο утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сοхрани, о лишенных в предсмертный час причащения Святых Χристовых Таин умοли. Τы наша надежда и упοвание, скорое услышание и избавление, тебе благοдарение вοссылаем и с тобою славим Οтца и Сына и Святагο Духа ныне и приснο и во веки веков. Αминь.

Именины Ксении и Оксаны

Именины Оксаны и Ксении по церковному календарю отмечаются:

31 января – мученица Ксения;

6 февраля – Блаженная Ксения Петербургская, мученица Ксения Миласская;

20 марта – Преподобномученица Ксения Петрухина;

6 июня – Блаженная Ксения Петербургская;

26 августа – Преподобная Ксения (царица Ирина);

15 сентября – преподобномученица Ксения Черлина-Браиловская.

О значении имени Ксения и ее характере Главред уже писал ранее.

Поздравление с днем Оксаны

Оксана, именины наступили,

Что этот день сегодня принесет?

Хочу, чтоб люди те тебя любили,

Которые избавят от забот.

Пусть близкие друг другу помогают,

Пускай твои сбываются мечты,

Тебе я только лучшего желаю,

Чтобы была счастливой самой ты!

***

Поздравляю тебя с днем Оксаны и желаю, чтобы никогда грусть не касалась твоего сердца. Пусть то, чего ты хочешь сильнее всего, обязательно сбудется в кратчайшие сроки. Пусть каждый день будет наполнен счастьем. С праздником! И желаю того, чего ты сама себе желаешь, и так, как ты это видишь в своем воображении.

***

4 смс - 251 символ:

Оксана, поздравляем тебя с праздником! Желаем всегда прекрасного настроения, радушных людей, новых знакомств, теплоты близких и личного счастья. Будь каждый день лучше, чем вчера. Радуйся и наслаждайся миру, улыбайся и просто живи в свое удовольствие!

Православное поздравление с именинами Ксении

С именинами поздравить

Тебя, Ксения, хочу,

Бережет пускай святая, —

Я на ушко прошепчу.

Праздник Ксении сегодня,

Помогает пусть она,

Подтолкнет к желанной цели.

С нею ты защищена.

***

Мы в этот день благословенный

Отцу молитвы вознесем,

Чтоб каждый, кто приходит в Богу,

Был обязательно спасен.

Желаем, будьте же смиренны

Всегда, на долгие годы.

И Господа благословенье

Вас не оставит никогда.

***

Моя Ксюша дорогая,

Я в день ангела тебя

Поздравляю и желаю

Только света и тепла.

Чтоб шептал тебе на ушко

Твой прекрасный ангелок

Все ответы на вопросы,

Чтобы не был слишком строг.

Чтоб была счастливой, милой

И здоровою всегда.

Не оставит ангел точно,

Ксения, в беде тебя.

Поздравление с Днем Ксении Петербургской

С Днем блаженной Ксении!

Вам желаю радости,

Чтоб вы в счастье верили

И в любовь до старости!

Пусть любовь к Всевышнему

Исцелит уныние,

Помогайте ближнему,

Станете счастливее!

***

В день Петербургской Ксении

Желаю счастья личного,

Настроя лишь весеннего,

Везенья безграничного.

Чтоб Ксения от мыслей злых

Тебя оберегала,

И в начинаниях любых

Тебе опорой стала!

***

В День блаженной Ксении Петербургской пожелать от всей души хочу добрых позывов сердца, щедрости души, праведных деяний, добрых дел, небесной благодати, истинных ценностей жизни, Божьей помощи, искренних молитв и крепкой веры.

***

Подарит Ксения Святая

Тебе пусть мир, в душе уют!

Мечта пусть сбудется любая,

Во всем пускай успехи ждут!

Желаю благ земных, здоровья,

Чтоб жизнь была лишь хороша!

Пусть самой искренней любовью

Будет наполнена душа!

Привітання з Оксаною

З днем Оксани вітаю,

Здоров’я міцного бажаю.

Щоб щастям життя вирувало,

Все тільки приємне тобі дарувало.

Щоб хліб завжди був на столі,

Й стрічались добрі люди на путі.

Хай Матінка Божа тебе оберігає,

І завжди з тобою в дорогу ступає.

***

С іменинами, Оксаночко, вітаю!

Здійснення всіх мрій твоїх бажаю!

Хай любов наповнить серце, і тоді

Станеш ти щаслива назавжди!

***

Сьогодні пташки щебетали,

Й мені про те розказали,

Щоб ми усі святкували,

Іменини Оксани.

Хай зоря щастя завжди сяє,

У день, вночі і не згасає.

Хай доля радісна буде,

Добро і втіху лиш несе.

***

Хай Ангел твій на іменини

Здійснить Оксани всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров’я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов’ю!

***

Оксано, рідна, я тобі бажаю: хай Ангел твій тебе оберігає!

***

Оксаночко люба, мамина втіхо!

Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

***

Кохай і будь коханою,

Оксаною, жаданою,

Омріяною казкою,

Зорею у імлі.

Іди назустріч радості,

Світи усюди сонечком,

Даруй любов коханому,

Неси весну землі!