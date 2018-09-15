День ангела Ксении-2018: поздравления и открытки

15 сентября отмечаются именины Ксении. Это последние именины Ксюш в этом году.

Покровительницей имени выступает Ксения Петербургская.

Именины Ксении по церковному календарю

Вообще у девочек с этим именем целых шесть праздников в году. Сентябрьский День ангела установлен в честь преподобномученицы Ксении Черлины-Браиловской.

Именины Ксении по церковному календарю отмечаются:

31 января – мученица Ксения;

6 февраля – Блаженная Ксения Петербургская, мученица Ксения Миласская;

20 марта – Преподобномученица Ксения Петрухина;

6 июня – Блаженная Ксения Петербургская;

26 августа – Преподобная Ксения (царица Ирина);

15 сентября – преподобномученица Ксения Черлина-Браиловская.

Ксения: значение имени

У имени греческое происхождение и значит оно "гостья", "иностранка".

Ксения: характер

Читайте такжеСтала известна причина отмены поездки Собчак в УкраинуКсении добрые, нежные и чувствительные. Отличаются честностью и спокойствием. Во взрослые годы становятся хорошими хозяйками. Потому и в подарок Ксюше лучше дарить что-то, что пригодится по хозяйству, или что-то вкусненькое, к примеру, можно заказать красивый торт.

Талисманом Ксений выступает кипарис и халцедон. Их цвет – серебристый. Лучше всего имя подходит Козерогам, Девам и Близнецам.

День ангела Ксении: поздравления в прозе и стихах

В День именин Ксении хочу пожелать от всей души хочу добрых позывов сердца, щедрости души, праведных деяний, добрых дел, небесной благодати, истинных ценностей жизни, Божьей помощи, искренних молитв и крепкой веры.

***

Желаю я Ксении милой

В День ангела светлый ее.

Остаться такой же красивой,

И выглядеть на миллион.

Пусть ангел тебя не оставит

От бед неусыпно хранит.

Удача пусть ждать не заставит,

И счастьем судьба одарит.

***

Дорогая Ксения, поздравляю тебя и хочу пожелать всегда держать в руках ключ от счастья, хранить в сердце тайну любви, беречь в душе радость и в любой ситуации сохранять спокойствие. Милая, пусть на небе никогда не погаснут звезды твоей удачи, пусть каждый день на тебя проливаются яркие лучи добра.

***

Желаю, Ксюша, быть счастливой,

Такой же бодрой и красивой,

В любовь ты поскорей поверь –

Она откроет в счастье дверь,

Хочу здоровья пожелать,

И в именины точно знать,

Что ты для счастья рождена,

Своим родным всегда нужна!

***

4 смс – 247 символов:

Ксения, с праздником тебя! Будь легка, красива, умна, нежна, добра, необходима и сказочно любима! Купайся во внимании, получай все желаемое и радуйся всем возможностям предоставленным судьбой! Береги себя, лови удачу за хвост и наслаждайся жизнью!

***

4 смс – 238 символов:

Дорогая Ксюша, сегодня я хочу тебя поздравить и пожелать серпантина счастья в жизни, многочисленных витков удачи и везения. Ксения, пусть на твоем пути встречаются только хорошие приметы, пусть судьба сулит тебе только прекрасные моменты.

Православное поздравление с именинами Ксении

Пробил наш праздник, христианский час,

Позволь поздравить мне тебя сейчас,

И пожелать твоей семье любви,

Ведь для любви мы Богом созданы.

Не верь в разлуку и Христа прими,

Все страсти мигом от себя пусти,

Как Ксения святая поступай,

И Бога как свою любовь признай.

***

Преобразись как Ксения святая,

И к Богу свою веру обрати,

Быть праведным – забава не простая,

Старайся жить, собой руководи.

Пусть камень рухнет с плеч и не вернется,

Не надо страсть на душу громоздить,

И ангел пред тобою встрепенется,

Коль обещаешь Господа любить.

***

Спаси господи, помоги нам грешным,

Хоть на шаг прийти к вратам небесным,

И предстать пред нимбом золотым,

Прикоснуться хоть на миг к святым.

Вслед за Ксенией святою прошмыгнуть,

И на облаках твоих уснуть,

Чтобы ощутить твое дыхание,

И забыть земные все страдания.