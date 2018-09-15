День ангела Ксении-2018: поздравления и открытки

"Главред" собрал идеи поздравления с Днем ангела Ксюши на словах и в картинках.
15 сентября отмечаются именины Ксении. Это последние именины Ксюш в этом году.
Покровительницей имени выступает Ксения Петербургская.
Именины Ксении по церковному календарю
Вообще у девочек с этим именем целых шесть праздников в году. Сентябрьский День ангела установлен в честь преподобномученицы Ксении Черлины-Браиловской.
Именины Ксении по церковному календарю отмечаются:
- 31 января – мученица Ксения;
- 6 февраля – Блаженная Ксения Петербургская, мученица Ксения Миласская;
- 20 марта – Преподобномученица Ксения Петрухина;
- 6 июня – Блаженная Ксения Петербургская;
- 26 августа – Преподобная Ксения (царица Ирина);
- 15 сентября – преподобномученица Ксения Черлина-Браиловская.
Ксения: значение имени
У имени греческое происхождение и значит оно "гостья", "иностранка".
Ксения: характер
Читайте такжеСтала известна причина отмены поездки Собчак в УкраинуКсении добрые, нежные и чувствительные. Отличаются честностью и спокойствием. Во взрослые годы становятся хорошими хозяйками. Потому и в подарок Ксюше лучше дарить что-то, что пригодится по хозяйству, или что-то вкусненькое, к примеру, можно заказать красивый торт.
Талисманом Ксений выступает кипарис и халцедон. Их цвет – серебристый. Лучше всего имя подходит Козерогам, Девам и Близнецам.
День ангела Ксении: поздравления в прозе и стихах
В День именин Ксении хочу пожелать от всей души хочу добрых позывов сердца, щедрости души, праведных деяний, добрых дел, небесной благодати, истинных ценностей жизни, Божьей помощи, искренних молитв и крепкой веры.
***
Желаю я Ксении милой
В День ангела светлый ее.
Остаться такой же красивой,
И выглядеть на миллион.
Пусть ангел тебя не оставит
От бед неусыпно хранит.
Удача пусть ждать не заставит,
И счастьем судьба одарит.
***
Дорогая Ксения, поздравляю тебя и хочу пожелать всегда держать в руках ключ от счастья, хранить в сердце тайну любви, беречь в душе радость и в любой ситуации сохранять спокойствие. Милая, пусть на небе никогда не погаснут звезды твоей удачи, пусть каждый день на тебя проливаются яркие лучи добра.
***
Желаю, Ксюша, быть счастливой,
Такой же бодрой и красивой,
В любовь ты поскорей поверь –
Она откроет в счастье дверь,
Хочу здоровья пожелать,
И в именины точно знать,
Что ты для счастья рождена,
Своим родным всегда нужна!
***
4 смс – 247 символов:
Ксения, с праздником тебя! Будь легка, красива, умна, нежна, добра, необходима и сказочно любима! Купайся во внимании, получай все желаемое и радуйся всем возможностям предоставленным судьбой! Береги себя, лови удачу за хвост и наслаждайся жизнью!
***
4 смс – 238 символов:
Дорогая Ксюша, сегодня я хочу тебя поздравить и пожелать серпантина счастья в жизни, многочисленных витков удачи и везения. Ксения, пусть на твоем пути встречаются только хорошие приметы, пусть судьба сулит тебе только прекрасные моменты.
Православное поздравление с именинами Ксении
Пробил наш праздник, христианский час,
Позволь поздравить мне тебя сейчас,
И пожелать твоей семье любви,
Ведь для любви мы Богом созданы.
Не верь в разлуку и Христа прими,
Все страсти мигом от себя пусти,
Как Ксения святая поступай,
И Бога как свою любовь признай.
***
Преобразись как Ксения святая,
И к Богу свою веру обрати,
Быть праведным – забава не простая,
Старайся жить, собой руководи.
Пусть камень рухнет с плеч и не вернется,
Не надо страсть на душу громоздить,
И ангел пред тобою встрепенется,
Коль обещаешь Господа любить.
***
Спаси господи, помоги нам грешным,
Хоть на шаг прийти к вратам небесным,
И предстать пред нимбом золотым,
Прикоснуться хоть на миг к святым.
Вслед за Ксенией святою прошмыгнуть,
И на облаках твоих уснуть,
Чтобы ощутить твое дыхание,
И забыть земные все страдания.