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День Максима – поздравления и картинки мужественные

3 февраля 2020, 04:52

Поздравления с Днем ангела Максим принимает 3 февраля от родных и близких. Это первые именины Максима по церковному календарю в этом месяце.

Первый День ангела Максима в феврале 2020 – фееричные поздравления и открытки на именины Макса
Первый День ангела Максима в феврале 2020 – фееричные поздравления и открытки на именины Макса / Коллаж Главреда

3 февраля установлены именины Максима по церковному календарю в честь сразу преподобных – Максима Грека и Максима Исповедника. Поэтому поздравления с Днем ангела Максим сегодня заслужил вдвойне.

Максы – люди очень любознательные и всегда жаждут для себя самого лучшего. Так что на День ангела Максима картинки и открытки стоит подбирать особенно тщательно. А поздравления с Днем ангела Максима своими словами должны быть искренними и от души.

Именно такие поздравления на День Максима 2020 и постарался подобрать Главред.

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День ангела Максима – поздравления в прозе, стихах и короткие смс

С Днем ангела Максима – трогательные поздравления своими словами:

Сегодня мне всем сердцем хочется пожелать тебе благополучия и получая удовольствие от работы и жизни в целом! Максим, не бойся рисковать или упасть, ты способен на многое и у тебя обязательно все получится!

***

С Днем ангела Максима – красивые поздравления в стихах:

Застелила белым снегом,

Землю вьюга,

А праздничный стол накрыла,

Белая скатерть.

В день зимний греют душу,

Теплые пожелания,

Настроение праздника в сердце творят,

Искренние поздравления!

В именины мы желаем,

И ежедневно и ежесекундно,

Пусть же Максу помогает,

Ангел-покровитель!

***

С Днем ангела Максима – поздравления короткие и умные:

С днем ангела, Максим, тебя поздравляем,

Здоровья крепкого и счастья тебе желаем,

Пусть все тревоги уйдут, позабудутся,

Пусть все мечты заветные сбудутся.

Пусть будет жизнь, как родниковая вода,

Пусть совесть будет всегда чиста,

Пусть будет долгой – долгой жизнь,

На виражах судьбы крепче держись.

***

С Днем ангела, Максим! Пусть у тебя все и всегда будет по максимуму – в жизни, в материальных благах, в достижениях или хобби. Желаю от всего сердца добиться успехов везде, где бы тебе хотелось блистать. Пусть удача всегда улыбается, а беды и несчастья обходят десятой дорогой тебя и твоих близких.

***

Будь удачлив и успешен,

Ангелом своим храним,

Счастья, крепкого здоровья

Пожелаю я, Максим.

***

Максу мы желаем блага

И душевного тепла,

Чтоб родные окружали,

Чтоб удача с ним была!

***

Тебе Максим мы пожелаем

Добра и ласки ворох

Телегу счастья и здоровья

Будь Ангелом хранимым!

***

Максимка, я тебя поздравляю и желаю невероятных ощущений счастья и любви, больших стремлений к мечтам и желаниям, несомненной удачи в достижении целей и отменного здоровья.

День ангела Максима – картинки и открытки

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