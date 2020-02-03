День Максима – поздравления и картинки мужественные

Поздравления с Днем ангела Максим принимает 3 февраля от родных и близких. Это первые именины Максима по церковному календарю в этом месяце.
3 февраля установлены именины Максима по церковному календарю в честь сразу преподобных – Максима Грека и Максима Исповедника. Поэтому поздравления с Днем ангела Максим сегодня заслужил вдвойне.
Максы – люди очень любознательные и всегда жаждут для себя самого лучшего. Так что на День ангела Максима картинки и открытки стоит подбирать особенно тщательно. А поздравления с Днем ангела Максима своими словами должны быть искренними и от души.
Именно такие поздравления на День Максима 2020 и постарался подобрать Главред.
Читайте также3 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Максимов день
День ангела Максима – поздравления в прозе, стихах и короткие смс
С Днем ангела Максима – трогательные поздравления своими словами:
Сегодня мне всем сердцем хочется пожелать тебе благополучия и получая удовольствие от работы и жизни в целом! Максим, не бойся рисковать или упасть, ты способен на многое и у тебя обязательно все получится!
***
С Днем ангела Максима – красивые поздравления в стихах:
Застелила белым снегом,
Землю вьюга,
А праздничный стол накрыла,
Белая скатерть.
В день зимний греют душу,
Теплые пожелания,
Настроение праздника в сердце творят,
Искренние поздравления!
В именины мы желаем,
И ежедневно и ежесекундно,
Пусть же Максу помогает,
Ангел-покровитель!
***
С Днем ангела Максима – поздравления короткие и умные:
С днем ангела, Максим, тебя поздравляем,
Здоровья крепкого и счастья тебе желаем,
Пусть все тревоги уйдут, позабудутся,
Пусть все мечты заветные сбудутся.
Пусть будет жизнь, как родниковая вода,
Пусть совесть будет всегда чиста,
Пусть будет долгой – долгой жизнь,
На виражах судьбы крепче держись.
***
С Днем ангела, Максим! Пусть у тебя все и всегда будет по максимуму – в жизни, в материальных благах, в достижениях или хобби. Желаю от всего сердца добиться успехов везде, где бы тебе хотелось блистать. Пусть удача всегда улыбается, а беды и несчастья обходят десятой дорогой тебя и твоих близких.
***
Будь удачлив и успешен,
Ангелом своим храним,
Счастья, крепкого здоровья
Пожелаю я, Максим.
***
Максу мы желаем блага
И душевного тепла,
Чтоб родные окружали,
Чтоб удача с ним была!
***
Тебе Максим мы пожелаем
Добра и ласки ворох
Телегу счастья и здоровья
Будь Ангелом хранимым!
***
Максимка, я тебя поздравляю и желаю невероятных ощущений счастья и любви, больших стремлений к мечтам и желаниям, несомненной удачи в достижении целей и отменного здоровья.