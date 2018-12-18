Саввин день: как вылечиться от бесплодия, похоронить свои грехи и что нельзя делать

Святой Савва. Икона / Азбука веры

Днем святой Варвары открылся Никольский цикл – цикл трех праздников, которые идут один за другим: Варвары, Саввы и Николая.

И если Варварин день на Руси считался исконно женским праздником, то Саввин день празднуют мужчины. Женщин даже не пускают в монастырь Саввы Освященного.

Праздник установлен в честь Саввы Освященного. И это тот довольно редкий случай в истории православия, когда человек причислили к лику святых не за его мученическую кончину или испытания во имя веры, а именно за силу его веры. Большую часть своей жизни Савва провел монахом, основал несколько монастырей, его Иерусалимский устав до сих пор использует православная Церковь.

Саввин день: что нельзя делать

Читайте такжеКак загадать желание в День Николая Чудотворца: молитва на желание и что нужно делатьСчитается, что 18 декабря, в день Саввы, нельзя ругаться, особенно тем, у кого есть лошадь (иначе жди беды на зимней дороге – так что, вероятно, эту примету можно применить и к тем, у кого есть "железный конь", то есть машина).

Также в этот день не полагается работать – день посвящают молитвам и богоугодным делам.

Так как продолжается Рождественский пост-2018, то на праздничном столе не должно быть мясных и иных запрещенных в пост блюд.

Саввин день: что нужно делать

В этот день принято ходить в церковь на исповедь и для причащения.

На Савву парни сватались к девицам: считалось, что такой брак будет крепким и счастливым.

Читайте такжеДень святого Николая-2018: что хотят в подарок дети и какой презент подойдет для девушки или женыА вот замужние женщины в Саввин день молились, чтобы Бог послал им ребенка. Есть даже предание о финиковой пальме, посаженной на территории монастыря святым Саввой (позднее от ее корня выросло две новых). Люди верят, что пальма Саввы Освященного – ее листья и плоды – лечат у женщин бесплодие. При этом употреблять их нужно в виде заваренного на листьях чая – и лишь после 40-невного поста.

При этом считалось, что если в этот день беременная женщина не станет мыть голову, то у ребенка будет крепкая память.

У женатых мужчин в старину была традиция устраивать "похороны" Савки. Накрывая праздничный стол, они "хоронили" свои грехи и недостатки с помощью заговора:

Савка вмер, бо слабий був,

Жінку бив, бо дурний був.

Ой, вип’ємо по чарочці!

Заспіваймо по Савочці!

Считается, что те, кто родился 18 декабря, могут многого добиться в жизни. Им стоит носить хризоберилл или хризолит.

Святой Савва: молитва

Тропарь

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси, и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Савво, отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.

18 декабря: приметы и поговорки

Есть немало примет на Саввин день:

Варвара завалит, Савва засалит (речь идет о гололеде, так как в этот день бывали оттепели), а Никола закует;

На Савву зима реки засаливает;

Варвара мостит, Саввы гвозди вострит, Никола прибивает;

Если на Савву дует сильный ветер, то после Петрова дня (12 июля) и до конца июля ждут сильных ветров;

Если дым в очаге волоком тянется – ждали ненастья;

Если снег начал неравномерно подтаивать (с просветами), то ждали скорой оттепели;

Если белки деревья оставили и на землю спустились, то вскоре наступит тепло;

Если снегирь запел, то скоро поднимется вьюга со снегом и развезет дороги.

18 декабря: именины

День ангела в этот день отмечают мужчины с именами Геннадий, Захар, Илья и Сергей.

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