"Не до шуток": синоптики предупредили о сильных морозах в Украине

Синоптики предупредили о сильных морозах в Украине / Соцсети

Погода в Украине на этой неделе будет морозной. Морозы ощутят на себе все регионы страны уже начиная со вторника. А вот осадки прекратятся.

Такой прогноз дают как журналисты ТСН, так и синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Украину скуют морозы", – предупреждают журналисты.

Погода в Украине на неделю

В ближайшие дни в большинстве областей Украины будет преобладать морозная погода, заверила Диденко.

Читайте такжеКиевлян предупредили о серьезном похолоданииПо ее данным, температура воздуха ночью составит -6-12 градусов, а на севере, востоке и в центре столбики термометров опустятся до -12-14 градусов. Днем также будет холодно, во вторник ожидается не выше -3-8 градусов. На крайнем юге и в Закарпатье – от -2 градусов до +2 градусов.

А вот прогноз от Укргидрометцентра обещает погоду в Украине 18 декабря еще более морозную:

днем на юге и востоке – до -5 градусов;

и – до -5 градусов; на западе – до -7 градусов;

– до -7 градусов; в центре и на севере – до -10 градусов.

Снег ожидается в западных областях, зато на значительной части территории Украины существенных осадков не прогнозируется.

"Гололед мы не любим, но он есть и будет, как вредное равновесие красивому снегу на деревьях", – предупредила Диденко.

Погода в Киеве на неделю

В Киеве в течение недели будет холодно.

В частности, погода в Киеве 18 декабря осадков не обещает, зато предвещает -7-9 градусов ночью и -5-7 градусов днем.

"Интересная вырисовывается в дальнейшем ситуация среди прогностических схем: часть из них прогнозируют недельный мороз включая выходные, а одна моя любимая прогностическая модель, наоборот, дает на субботу-воскресенье потепление и увеличение осадков", – пишет Диденко.

Ранее синоптики предупредили об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.

Также синоптики дали прогноз, будет ли Новый год-2019 в Украине со снегом. Первая половина зимы будет холоднее, чем вторая.