День зимнего солнцестояния 2019 – ритуалы, приметы, что подать на стол

День зимнего солнцестояния 2019 – что делать, ритуалы, практики и молитвы / 1zoom.ru

День зимнего солнцестояния – это практически порог, который нужно правильно переступить, чтобы попасть в новый год без лишнего груза и долгов.

Практики в день зимнего солнцестояния как раз на это и направлены – очистить человека и помочь ему наладить свою судьбу.

Недаром на зимнее солнцестояние приходится Йоль, рядом стоит католическое Рождество (25 декабря), а, с точки зрения астрологов и эзотериков, именно в этот день нужно наряжать новогоднюю елку. Всё как бы сплетается в один узел, изо всех сил подсказывая человеку, что именно в зимнее солнцестояние формируется его судьба на грядущий год.

К слову, некоторые спрашивают, когда день зимнего равноденствия в 2019 году – но зимой у нас солнцестояние, а равными день с ночью бывают весной и осенью. Так что 22 декабря – день зимнего солнцестояния.

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День зимнего солнцестояния – что делать

Накануне. Еще 21 декабря стоит сделать уборку, чтобы избавить пространство всего лишнего. И лечь спать пораньше – чтобы в день зимнего солнцестояния 2019 встретить рассвет бодрым и полным сил.

Также раздают все долги и завершают самые важные проекты.

В день зимнего солнцестояния 2019 нужно:

украшать елку;

загадывать желание – на день зимнего солнцестояния это сделать просто необходимо. Те, кого интересует: какого числа надо загадывать желание – 22 декабря просто обязаны обвести красным цветом;

провести день с любимыми людьми – весело и в удовольствие;

в день зимнего солнцестояния гадания также устраивают – от зацветет ли сорванная ветка до записок под подушкой (какую первой вытащишь – то и исполнится). Также можно гадать на картах таро и пр.;

сходить в церковь.

О последнем поподробнее. Идет Рождественский пост 2019, так что гадания церковью не приветствуются. Зато на 22 декабря выпал большой церковный праздник, поэтому молитвы в день зимнего солнцестояния, так уж совпало, имеют особую силу. Детальнее читайте в нашем матриале День святой Анны 2019 – в чем помогает и что нельзя делать.

Практики в день зимнего солнцестояния

В день зимнего солнцестояния 2019 ритуалы обладают особой силой и связаны в первую очередь со стихией огня.

Читайте такжеКак украсить елку в год Крысы – что нельзя вешать на деревоЧтобы очиститься духовно и правильно настроиться на новый лад, чтобы легче стало формулировать собственные желания и планы – стоит помедитировать. Лучший способ – на горящую свечу.

Ритуал в день зимнего солнцестояния на исполнение желаний как раз требует спокойного, уверенного в себе состояния духа и четких формулировок. Тут, кстати, лучше не рисковать и записать свое желание заранее.

Свое жилище стоит ароматизировать эфирными маслами розмарина, а также кедра, можжевельника, сосны. В ритуалах использовать такие травы, как: анис и лавр, гвоздика, вербена, корица и кориандр, жасмин и лаванда, можжевельник, мох и мелисса, тот же розмарин.

На праздничныйстол стоит подать фрукты и орехи, круглые пироги и имбирный чай.

Лучшие талисманы в день зимнего солнцестояния получаются из золотых и серебряных украшений, латунных и стальных предметов. Идеально, если они будут инкрустированы такими камнями: лунный камень или тигровый глаз, авантюрин, рубин, бирюза, сапфир и черный турмалин.

День зимнего солнцестояния 2019 – приметы

По приметам, если в день зимнего солнцестояния: