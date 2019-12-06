День Екатерины – когда и как молиться о хороших женихах и беременности

День святой Екатерины – один из важнейших церковных праздников в декабре 2019, когда женщины молятся о любви и замужестве.
7 декабря – праздник церковный и для женщин особый.
Это День Екатерины 2019. Время молиться о хороших женихах, удачной беременности и семейном благополучии – ведь недаром в народе святая Екатерина носит прозвище Женодавица.
Святая Екатерина: о чем просят святую
Святая Екатерина покровительствует браку, так что в первую очередь молятся ей о благополучном и скором замужестве. Даже есть специальная молитва великомученице Екатерине о хороших женихах.
Также святая Екатерина помогает наладить отношения в уже сложившейся семье, благополучно разрешиться от беременности. В общем любовь и семья – его парафия.
Святая Екатерина: молитва
Молитва святой Екатерине о беременности
День Екатерины: гадания
Помолившись в церкви св. Екатерине, девушка спешила домой – проверить, принесут ли ее молитвы плоды. Для этого и существовали гадания на День святой Екатерины.
Самое простое – поставить в воду веточку вишневого дерева: если зацветет и распустится до Рождества, то счастливому браку вскорости быть. Если нет – надо больше молиться.
А вообще гадать в День Екатерины начинали с самого утра. Еще только умываясь из таза с водой, девушка уже подмечала –быстро ли успокоится рябь на воде. Если да – то и встреча с любовью будет скорой, нет – придется терпением запастись.
Гадание на богатство жениха на Екатерину требовало несколько предметов – из золота, серебра и железа – закопанных в крупу. Какой предмет первым вытащит любопытная девица – таков и доход будущего мужа.
Еще на ночь под подушку клали кусок хлеба со словами: "Суженый мой ряженый, приходи скорей, накормлю тебя". Кто приснится – тот и судьба твоя.
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День Екатерины: что нельзя делать
Праздник святой Екатерины приходится на Рождественский пост, и послаблений в еде в этот день нет. Так что ничего животного (включая яйца и молочные продукты) есть нельзя.
Распространяются на праздник и запреты поста на бравурное веселье, включая танцы и попойки. Собраться компанией – особенно женской – можно, но посидеть придется за чашкой чая (с постным пирогом), просто и душевно.
Как и в иной церковный праздник, в День Екатерины под запретом работа. Особо тщательно этот запрет блюдут беременные: считается, что у неработающих в этот день роды пройдут легче.
Из "индивидуальных" запретов Дня святой Екатерины:
- нельзя жечь костры, камины, печи и пр. – чтоб жизнь не "задымить";
- нельзя не поставить перед иконой св. Екатерины три свечи – а то, мол, род оборвется (делать это лучше замужним женщинам);
- девушкам заживаться в гостях или на гуляньях допоздна – можно Небеса прогневить.
День святой Екатерины: поздравления
С Днем Святой Екатерины,
Поздравляю я тебя,
Беды пусть проходят мимо,
Не болит твоя душа.
Пусть Святая ограждает,
От всех горечей и зла,
На путь верный направляет,
Бережет тебя всегда!
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7 декабря у верующих людей — особая дата. В этот день отдают дань чудесному обручению святой великомученицы Екатерины с младенцем Христом. Юная девушка, в погоне за любовью, обрела веру. А потом за нее стойко встретила смерть. Давайте поздравим всех дам, носящих такое славное имя! Пусть их путь к любви и Богу будет един, а вера крепка.
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Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі…
Перша свіча – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
правду і прямоту…
Третя свіча – оберіг
Від всіх негараздів і лих.
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