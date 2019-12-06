День Екатерины – когда и как молиться о хороших женихах и беременности

День Екатерины 2019 – какого числа, о чем просят, что дарить на день святой Екатерины / Святая Екатерина. Икона

7 декабря – праздник церковный и для женщин особый.

Это День Екатерины 2019. Время молиться о хороших женихах, удачной беременности и семейном благополучии – ведь недаром в народе святая Екатерина носит прозвище Женодавица.

Святая Екатерина: о чем просят святую

Святая Екатерина покровительствует браку, так что в первую очередь молятся ей о благополучном и скором замужестве. Даже есть специальная молитва великомученице Екатерине о хороших женихах.

Также святая Екатерина помогает наладить отношения в уже сложившейся семье, благополучно разрешиться от беременности. В общем любовь и семья – его парафия.

Святая Екатерина: молитва

Молитва святой Екатерине о беременности

Святая Екатерина – икона и молитва

День Екатерины: гадания

Помолившись в церкви св. Екатерине, девушка спешила домой – проверить, принесут ли ее молитвы плоды. Для этого и существовали гадания на День святой Екатерины.

Самое простое – поставить в воду веточку вишневого дерева: если зацветет и распустится до Рождества, то счастливому браку вскорости быть. Если нет – надо больше молиться.

А вообще гадать в День Екатерины начинали с самого утра. Еще только умываясь из таза с водой, девушка уже подмечала –быстро ли успокоится рябь на воде. Если да – то и встреча с любовью будет скорой, нет – придется терпением запастись.

Гадание на богатство жениха на Екатерину требовало несколько предметов – из золота, серебра и железа – закопанных в крупу. Какой предмет первым вытащит любопытная девица – таков и доход будущего мужа.

Еще на ночь под подушку клали кусок хлеба со словами: "Суженый мой ряженый, приходи скорей, накормлю тебя". Кто приснится – тот и судьба твоя.

Читайте такжеГадания в ночь на Рождество: как и когда нужно правильно гадать

День Екатерины: что нельзя делать

Праздник святой Екатерины приходится на Рождественский пост, и послаблений в еде в этот день нет. Так что ничего животного (включая яйца и молочные продукты) есть нельзя.

Распространяются на праздник и запреты поста на бравурное веселье, включая танцы и попойки. Собраться компанией – особенно женской – можно, но посидеть придется за чашкой чая (с постным пирогом), просто и душевно.

Как и в иной церковный праздник, в День Екатерины под запретом работа. Особо тщательно этот запрет блюдут беременные: считается, что у неработающих в этот день роды пройдут легче.

Из "индивидуальных" запретов Дня святой Екатерины:

нельзя жечь костры, камины, печи и пр. – чтоб жизнь не "задымить";

нельзя не поставить перед иконой св. Екатерины три свечи – а то, мол, род оборвется (делать это лучше замужним женщинам);

девушкам заживаться в гостях или на гуляньях допоздна – можно Небеса прогневить.

День святой Екатерины: поздравления

С Днем Святой Екатерины,

Поздравляю я тебя,

Беды пусть проходят мимо,

Не болит твоя душа.

Пусть Святая ограждает,

От всех горечей и зла,

На путь верный направляет,

Бережет тебя всегда!

***

7 декабря у верующих людей — особая дата. В этот день отдают дань чудесному обручению святой великомученицы Екатерины с младенцем Христом. Юная девушка, в погоне за любовью, обрела веру. А потом за нее стойко встретила смерть. Давайте поздравим всех дам, носящих такое славное имя! Пусть их путь к любви и Богу будет един, а вера крепка.

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі…

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту…

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

Еще больше поздравлений в нашем материале С Днем Екатерины: всё о празднике – от картинок до интересных фактов.