Что нельзя делать в день Екатерины и как добиться любви и счастья

Что делать в день святой Екатерины – приметы, традиции, молитвы и гадания – в материале Главреда.
Именины у Екатерины 2020 в декабре особенные. 7 декабря – праздник в честь святой Екатерины Александрийской, которую прозвали невестой Христовой. И именно святой Екатерине испокон веку молятся о счастливом замужестве и обретении любви.
Екатерина прославилась своей необычайной земной красотой – но гораздо сильнее была ее красота духовная. По преданию, сама Дева Мария явилась девушке во сне и даровала ей перстень – как знак ее обручения с Христом.
За то, что она открыто заступилась за христиан – ее пытали и казнили.
Икона святой Екатерины чаще всего изображает девушку в короне, с книгой и пальмовой ветвью, иногда с мечом. На иконах также изображается колесо с шипами, на котором ее пытали – как знак мученичества и стойкости ее веры.
Святая Екатерина – покровительница всех женщин, а особенно – невест и беременных. Также она покровительница образования.
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День святой Екатерины – традиции и запреты
День святой Екатерины – преимущественно женский, "бабий", праздник.
Святой Екатерине молятся:
- об обретении любви и счастливом замужестве;
- чтоб в семье всё ладилось, о семейном счастье домочадцев;
- о просветлении ума и наставлении на истинный путь;
- о помощи во время учебы;
- о здоровье детей;
- о легких родах.
Чтобы семейный род не прервался – во время молитвы святой Екатерине принято зажигать перед ее иконой три свечи.
Особая молитва Великомученице Екатерине о замужестве
Также в день Екатерины устраивают гадания на суженого. Самый простой способ – положить на ночь под подушку кусочек хлебушка – и тогда, мол, во сне суженый непременно явится на трапезу. Для усиления эффекта можно еще сказать перед сном: "Суженый мой ряженый, приходи скорей, накормлю тебя".
Читайте такжеИван Купала – лучшие гадания на суженого, желание и судьбуВторой популярный способ – поставить в вазу веточку вишневого дерева: если до Рождества православного зацветет – то скоро быть свадьбе. В некоторых регионах "дедлайн" сдвинут до Маланки (отмечается 14 января). К слову, это гадание подходит и парням. И чем пышнее зацветет ветка – тем красивее будет будущий супруг.
День святой Екатерины нельзя делать следующее:
- нарушать Рождественский пост 2020;
- женщинам (в первую очередь беременным) – работать, особенно по дому;
- устраивать шумные веселья;
- разжигать костры, камины и вообще иметь дело с открытым огнем – иначе, по поверью, "жизнь задымится".
День Екатерины – приметы
В народе святую Екатерину прозвали Санницей, так как обычно к этому времени уже лежит много снега и можно кататься на санках.
⇒ Ясное небо в праздник 7 декабря – к морозной зиме.
⇒ Теплая погода на Екатерину – через десять дней, на Варвару, ждали серьезных холодов.
⇒ О морозах предупреждал и ореол вокруг месяца, если тот появился в эту ночь.
⇒ Солнечные лучи собираются кверху пучками – жди вьюги.
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