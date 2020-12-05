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Что нельзя делать в день Екатерины и как добиться любви и счастья

5 декабря 2020, 03:01

Что делать в день святой Екатерины – приметы, традиции, молитвы и гадания – в материале Главреда.

День Екатерины - что нельзя делать в праздник 7 декабря - Икона святой Екатерины
День Екатерины - что нельзя делать в праздник 7 декабря

Именины у Екатерины 2020 в декабре особенные. 7 декабря – праздник в честь святой Екатерины Александрийской, которую прозвали невестой Христовой. И именно святой Екатерине испокон веку молятся о счастливом замужестве и обретении любви.

Екатерина прославилась своей необычайной земной красотой – но гораздо сильнее была ее красота духовная. По преданию, сама Дева Мария явилась девушке во сне и даровала ей перстень – как знак ее обручения с Христом.

За то, что она открыто заступилась за христиан – ее пытали и казнили.

Икона святой Екатерины чаще всего изображает девушку в короне, с книгой и пальмовой ветвью, иногда с мечом. На иконах также изображается колесо с шипами, на котором ее пытали – как знак мученичества и стойкости ее веры.

Святая Екатерина – покровительница всех женщин, а особенно – невест и беременных. Также она покровительница образования.

А поздравления с Днем ангела Екатерине – прикольные стихи, в прозе своими словами, короткие смс и живые открытки с Днем Екатерины – читайте в материале День ангела святой Екатерины – поздравления и открытки с Днем Кати.

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День святой Екатерины – традиции и запреты

День святой Екатерины – преимущественно женский, "бабий", праздник.

Святой Екатерине молятся:

  • об обретении любви и счастливом замужестве;
  • чтоб в семье всё ладилось, о семейном счастье домочадцев;
  • о просветлении ума и наставлении на истинный путь;
  • о помощи во время учебы;
  • о здоровье детей;
  • о легких родах.

Чтобы семейный род не прервался – во время молитвы святой Екатерине принято зажигать перед ее иконой три свечи.

Особая молитва Великомученице Екатерине о замужестве

молитва святой екатерине о замужестве и любви на русском языке

Также в день Екатерины устраивают гадания на суженого. Самый простой способ – положить на ночь под подушку кусочек хлебушка – и тогда, мол, во сне суженый непременно явится на трапезу. Для усиления эффекта можно еще сказать перед сном: "Суженый мой ряженый, приходи скорей, накормлю тебя".

Читайте такжеИван Купала – лучшие гадания на суженого, желание и судьбуВторой популярный способ – поставить в вазу веточку вишневого дерева: если до Рождества православного зацветет – то скоро быть свадьбе. В некоторых регионах "дедлайн" сдвинут до Маланки (отмечается 14 января). К слову, это гадание подходит и парням. И чем пышнее зацветет ветка – тем красивее будет будущий супруг.

День святой Екатерины нельзя делать следующее:

  • нарушать Рождественский пост 2020;
  • женщинам (в первую очередь беременным) – работать, особенно по дому;
  • устраивать шумные веселья;
  • разжигать костры, камины и вообще иметь дело с открытым огнем – иначе, по поверью, "жизнь задымится".

День Екатерины – приметы

В народе святую Екатерину прозвали Санницей, так как обычно к этому времени уже лежит много снега и можно кататься на санках.

⇒ Ясное небо в праздник 7 декабря – к морозной зиме.

⇒ Теплая погода на Екатерину – через десять дней, на Варвару, ждали серьезных холодов.

⇒ О морозах предупреждал и ореол вокруг месяца, если тот появился в эту ночь.

⇒ Солнечные лучи собираются кверху пучками – жди вьюги.

Детальнее про церковные праздники декабря 2020 – читайте в нашем материале Православный календарь на декабрь 2020: День Николая, Екатерины и Андрея.

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