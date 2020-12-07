День ангела святой Екатерины – поздравления и открытки с Днем Кати

Поздравления с Днем ангела Екатерине – прикольные стихи, в прозе своими словами, короткие смс и живые открытки с Днем Екатерины – в материале Главреда.
Поздравления с Днем ангела Екатерины получают 7 декабря – в день памяти покровительницы имени, святой Екатерины Александрийской.
Именно святой Екатерине молятся о любви и счастливом замужестве. Поэтому и на День ангела Екатерины сегодня поздравления выбирают нежные, полные пожеланий любви и семейного счастья. Подробнее читайте в нашем материале Что нельзя делать в день Екатерины и как добиться любви и счастья.
Картинки и открытки с днем ангела Катя тоже предпочитает нежные и светлые. Поэтому Главред подобрал на праздник 7 декабря самые нежные, красивые и оригинальные поздравления с Днем ангела Екатерине – прикольные стихи, в прозе своими словами, короткие смс и живые открытки с Днем Екатерины.
Привітання з Катериною українською мовою
День Екатерины – поздравления в прозе, в стихах и смс
День Святой Екатерины отмечаем сегодня, преклоняясь перед глубокой верой святой великомученицы. Примите поздравления, самые добрые пожелания благоденствия и мира. Хотя наступил декабрь, и мы в ожидании первых морозов, пусть тепло, уют Вашего дома всегда согревают и радуют Вас!
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День 7 декабря
Празднует народ не зря.
В этот день Екатерины
Отмечают именины.
Пусть Катюши все смеются,
Все их задумки удаются,
Пожелаем лад и мир
В светлый праздник именин!
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Поздравляем с Днём Святой Екатерины, которую чтят как покровительницу всех просвещенных людей, а так же учителей и научных работников. Среди наших предков считалось, что в этот день холостякам стоит поститься, а девушкам — гадать на судьбу. Пусть же и для тех, и для других все пройдет удачно.
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У каждого День ангела есть только свой.
Сегодня — День Екатерины святой.
Так пусть же будет она всегда с тобой,
Чтоб ни случилось, чтоб с тобою ни было.
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Поздравляю с Днём Святой Екатерины и хочу пожелать высоких целей жизни и уверенной самоотверженности, светлых надежд души и сладостных минут счастья, сердечной доброты и щедрости, искренней и чистой любви, безгрешной жизни без пороков и неудач.
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С Днем Святой Екатерины,
Поздравляю я тебя,
Беды пусть проходят мимо,
Не болит твоя душа.
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Дорогая Катюша, поздравляю тебя с Днём Святой Екатерины! Родители дали тебе замечательное имя, в котором есть и благозвучие, и мягкость, и величие. Оно пришло из греческого языка и означает чистоту и непорочность. Твое имя украшает тебя, а ты украшаешь его. Желаю, чтобы все в твоей жизни находилось в такой же гармонии.
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В День Святой Екатерины,
Вам желаю я добра.
Будьте счастливы, успешны,
Пусть будет полон дом тепла.
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От всей души я поздравляю тебя со светлым Праздником Днём Святой Екатерины! Пусть этот день станет для тебя, твоей семьи и всех близких началом новой, радостной и счастливой жизни! Пусть с этой благой вестью в ваш дом войдет добро, надежда и любовь!
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С Днем святой Екатерины!
Пусть от бед она хранит,
Бережет твоих любимых
И тебя от всех обид.