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День ангела святой Екатерины – поздравления и открытки с Днем Кати

7 декабря 2020, 00:24

Поздравления с Днем ангела Екатерине – прикольные стихи, в прозе своими словами, короткие смс и живые открытки с Днем Екатерины – в материале Главреда.

С Днем Екатерины 7 декабря - поздравления и картинки с днем ангела смешные
С Днем Екатерины 7 декабря - поздравления и картинки с днем ангела смешные

Поздравления с Днем ангела Екатерины получают 7 декабря – в день памяти покровительницы имени, святой Екатерины Александрийской.

Именно святой Екатерине молятся о любви и счастливом замужестве. Поэтому и на День ангела Екатерины сегодня поздравления выбирают нежные, полные пожеланий любви и семейного счастья. Подробнее читайте в нашем материале Что нельзя делать в день Екатерины и как добиться любви и счастья.

Картинки и открытки с днем ангела Катя тоже предпочитает нежные и светлые. Поэтому Главред подобрал на праздник 7 декабря самые нежные, красивые и оригинальные поздравления с Днем ангела Екатерине – прикольные стихи, в прозе своими словами, короткие смс и живые открытки с Днем Екатерины.

Привітання з Катериною українською мовою

День Екатерины – поздравления в прозе, в стихах и смс

День Святой Екатерины отмечаем сегодня, преклоняясь перед глубокой верой святой великомученицы. Примите поздравления, самые добрые пожелания благоденствия и мира. Хотя наступил декабрь, и мы в ожидании первых морозов, пусть тепло, уют Вашего дома всегда согревают и радуют Вас!

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***

День 7 декабря

Празднует народ не зря.

В этот день Екатерины

Отмечают именины.

Пусть Катюши все смеются,

Все их задумки удаются,

Пожелаем лад и мир

В светлый праздник именин!

***

Поздравляем с Днём Святой Екатерины, которую чтят как покровительницу всех просвещенных людей, а так же учителей и научных работников. Среди наших предков считалось, что в этот день холостякам стоит поститься, а девушкам — гадать на судьбу. Пусть же и для тех, и для других все пройдет удачно.

***

У каждого День ангела есть только свой.

Сегодня — День Екатерины святой.

Так пусть же будет она всегда с тобой,

Чтоб ни случилось, чтоб с тобою ни было.

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***

Поздравляю с Днём Святой Екатерины и хочу пожелать высоких целей жизни и уверенной самоотверженности, светлых надежд души и сладостных минут счастья, сердечной доброты и щедрости, искренней и чистой любви, безгрешной жизни без пороков и неудач.

***

С Днем Святой Екатерины,

Поздравляю я тебя,

Беды пусть проходят мимо,

Не болит твоя душа.

***

Дорогая Катюша, поздравляю тебя с Днём Святой Екатерины! Родители дали тебе замечательное имя, в котором есть и благозвучие, и мягкость, и величие. Оно пришло из греческого языка и означает чистоту и непорочность. Твое имя украшает тебя, а ты украшаешь его. Желаю, чтобы все в твоей жизни находилось в такой же гармонии.

***

В День Святой Екатерины,

Вам желаю я добра.

Будьте счастливы, успешны,

Пусть будет полон дом тепла.

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***

От всей души я поздравляю тебя со светлым Праздником Днём Святой Екатерины! Пусть этот день станет для тебя, твоей семьи и всех близких началом новой, радостной и счастливой жизни! Пусть с этой благой вестью в ваш дом войдет добро, надежда и любовь!

***

С Днем святой Екатерины!

Пусть от бед она хранит,

Бережет твоих любимых

И тебя от всех обид.

Открытки с Днем ангела, Катя – прикольные картинки на русском и украинском языке

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