Не хлебом единым: священник объяснил, от чего на самом деле велит отказаться Рождественский пост 2020

Рождественский пост 2020 - что нельзя и что надо делать: истинное значение поста / 1zoom.ru

Уже завтра, 28 ноября, у православных начинается Рождественский пост 2020-2021. Его еще зовут Филипповским (как вариант – филиппки), так как его заговенье выпадает на день памяти апостола Филиппа 27 ноября.

Как правильно блюсти Рождественский пост 2020-2021 – питание по дням, рецепты на любой вкус и что нельзя делать в дни поста – мы детально описали в материале Рождественский пост: что можно есть по дням, быстрые и недорогие рецепты.

Но святой отец Вениамин Довганич с Закарпатья уточняет: отказ мяса и походы в церковь – не главные действия во время любого поста.

Самое важное, с точки зрения Неба (как это трактует церковь) – это отказ человека от того, что доставляет ему наибольшее физическое удовольствие.

Пост – это период духовного очищения, а не физического. Поэтому, если человек болен или испытывает слабость – то можно съесть и мяса (особенно, когда в стране бушует коронавирус). А вот очищением души пренебрегать ни в коем случае нельзя.

"Сейчас в современном мире есть много других вещей, от которых стоит воздерживаться во время поста. Стоит отказаться от курения, от алкоголя. Можно по случаю поста отказаться от интернета, можно от музыки какой-то, от которой человек зависим. Можно от сладкого", – перечислил порталу Мукачево отец Вениамин.

Он призвал во время поста в первую очередь делать добрые дела.

"Потому что мне кажется, что иногда мы неправильно понимаем, что такое пост. Мы так живем, живем, а потом подходит пост – и мы тогда начинаем быть идеальными. Разве нет? Мы немножечко себя обманываем этим. Хотелось бы, чтобы люди были добрыми все время. Но большая мотивация все же во время поста", – признал священник.

Календарь Рождественского поста в 2020 году

Во все дни поста под запретом молочные и мясные продукты, яйца.

► Понедельник – нельзя рыбу и растительное масло, разрешается – вареная пища.

⇒ Вторник – разрешается: горячая пища с маслом, рыба и прочие морепродукты.

► Среда – нельзя рыбу и растительное масло, разрешается – сухоядение.

⇒ Четверг – разрешается: горячая пища с маслом, рыба и прочие морепродукты.

► Пятница – нельзя рыбу и растительное масло, разрешается – сухоядение.

⇒ Суббота – разрешается: немного вина, горячая пища с маслом, рыба и прочие морепродукты.

⇒ Воскресенье – разрешается: немного вина, горячая пища с маслом, рыба и прочие морепродукты.

Послабление поста делается по большим церковным праздникам:

Введение во храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря (хоть это и пятница, но можно горячую пищу с маслом и вино);

– 4 декабря (хоть это и пятница, но можно горячую пищу с маслом и вино); День святого Николая – 19 декабря (это суббота, также можно горячую пищу с маслом и вино).

Детальнее про церковные праздники декабря 2020 – читайте в нашем материале Православный календарь на декабрь 2020: День Николая, Екатерины и Андрея.