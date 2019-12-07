  1. Главная
  3. Поздравления

С Днем Екатерины: всё о празднике – от картинок до интересных фактов

7 декабря 2019, 06:05

7 декабря – праздник женский. В День святой Екатерины 2019 принято поздравлять с Днем ангела всех Катюш.

  • Открытки с Днем Екатерины красивые и оригинальные – З Днем Катерини картинки listivki.olkol.com и otkritkiok.ru
  • Открытки с Днем Екатерины красивые и оригинальные – З Днем Катерини картинки listivki.olkol.com и otkritkiok.ru
  • Открытки с Днем Екатерины красивые и оригинальные – З Днем Катерини картинки listivki.olkol.com и otkritkiok.ru
  • Открытки с Днем Екатерины красивые и оригинальные – З Днем Катерини картинки listivki.olkol.com и otkritkiok.ru
  • Открытки с Днем Екатерины красивые и оригинальные – З Днем Катерини картинки listivki.olkol.com и otkritkiok.ru
  • Открытки с Днем Екатерины красивые и оригинальные – З Днем Катерини картинки listivki.olkol.com и otkritkiok.ru
  • Открытки с Днем Екатерины красивые и оригинальные – З Днем Катерини картинки listivki.olkol.com и otkritkiok.ru
  • Открытки с Днем Екатерины красивые и оригинальные – З Днем Катерини картинки listivki.olkol.com и otkritkiok.ru
  • Открытки с Днем Екатерины красивые и оригинальные – З Днем Катерини картинки listivki.olkol.com и otkritkiok.ru
  • Открытки с Днем Екатерины красивые и оригинальные – З Днем Катерини картинки listivki.olkol.com и otkritkiok.ru
  • Открытки с Днем Екатерины красивые и оригинальные – З Днем Катерини картинки listivki.olkol.com и otkritkiok.ru
  • Открытки с Днем Екатерины красивые и оригинальные – З Днем Катерини картинки listivki.olkol.com и otkritkiok.ru
  • Открытки с Днем Екатерины красивые и оригинальные – З Днем Катерини картинки listivki.olkol.com и otkritkiok.ru
  • Открытки с Днем Екатерины красивые и оригинальные – З Днем Катерини картинки listivki.olkol.com и otkritkiok.ru
  • Открытки с Днем Екатерины красивые и оригинальные – З Днем Катерини картинки listivki.olkol.com и otkritkiok.ru
  • Открытки с Днем Екатерины красивые и оригинальные – З Днем Катерини картинки listivki.olkol.com и otkritkiok.ru

7 декабря – праздник всех Кать. Православные празднуют День Екатерины 2019 в честь Екатерины Александрийской, а все Катюши – еще и свои именины по церковному календарю.

Именно с Екатериной Александрийской связывают само происхождение имени Екатерина.

  1. Значение имени Екатерина в православии
  2. Екатерина имя – характер, судьба
  3. Имя Екатерина – совместимость
  4. Интересные факты о имени Екатерина
  5. Что подарить на День Екатерины
  6. День Екатерины: поздравления в прозе, стихах, смс
  7. З Днем Катерини – вітання з Катериною

Значение имени Екатерина в православии

В переводе с древнегреческого имя Екатерина означает вечно чистая и непорочная, что вполне отображает образ жизни святой Екатерины.

По преданию, св Екатерина после принятия христианства во сне увидела Христа, который вручил ей кольцо – и так поняла, что быть ей Христовой невестой. Даже император Максимин сладкими уговорами, а затем и жуткими пытками не смог свернуть ее с пути истинного. Так что свою непорочность святая Екатерина сохранила до самой смерти.

Читайте такжеДень Екатерины – когда и как молиться о хороших женихах и беременности

Екатерина имя – характер, судьба

Кати часто самолюбивы, чужого превосходства над ними в каком-либо деле не любят. Любят быть первыми ученицами, передовиками производства и т.п.

Все свои проблемы предпочитают решать самостоятельно, без чужой помощи.

У них живая фантазия. В отношениях чаще всего ищут стабильность. Старательные хозяйки. С детьми своими часто не ладят.

В работе не терпит монотонность – зато сферу деятельности может выбирать практически любую.

Имя Екатерина – совместимость

Брак удачен с Антоном, Семеном, Виталием, Денисом, Петром и Павлом.

Неудачная совместимость с Виктором, Кириллом, Николаем, Филиппом и Яковом.

Интересные факты о имени Екатерина

Имя Катя на разных языках звучит схоже:

  • Катерина – по-украински;
  • Catherine, Cathryn, Catharine, Katherine, Katharyn, Katharine, Katheryn и Kathryn – по-английски;
  • Katharina, Catharina, Katarina, Katherina, Catarina (Катарина), Catherina (Катерина), Catrin, Cathrin, Katrin (Катрин), Kathrin, Catrina, Kerrin (Керрин), Katrina (Катрина) – по-немецки и т.д.

Родившиеся зимой Екатерины – изобретательные любовницы, летом – страстные, но стесняшки. У весенних Екатерин много амбиций, но они при этом ранимы. Осенние Кати – те еще кокетки, но соблазнять получается у них естественно и интуитивно.

Имя Екатерина лучше всего подходит Львам. Ее цвет – красный, камень-талисман – хризолит бледно-зеленый.

Наиболее важные годы для Екатерин – это 17 лет, 20, 26, 29, 33, 37, 40, 50 и 55.

Что подарить на День Екатерины

Екатерина тонко чувствует фальшь, так что подарок Кате стоит подбирать внимательно и дарить от души. Лучше всего подойдет что-то, связанное с ее увлечением (зачастую это спорт).

День Екатерины: поздравления в прозе, стихах, смс

Поздравляю со светлым и благодатным праздником святой Екатерины! Пусть святая Екатерина никогда не покидает тебя, помогает, напутствуя тебя во всем, и ограждает от бед! Желаю тебе настоящего счастья, терпения в трудные периоды, сильной веры в душе, чистых помыслов и спокойного жизненного пути!

***

День 7 декабря

Празднует народ не зря.

В этот день Екатерины

Отмечают именины.

Катя — добрая душа,

Да и внешне хороша.

Может быть надежным другом,

Верной, преданной супругой,

Мамой любящей и нежной,

Дочкой ласковой, прилежной.

Всех поддержит и поймет,

Выход правильный найдет,

Приласкает, пожалеет

И заботой обогреет.

Пусть глаза ее смеются,

Все задумки удаются,

Пожелаем лад и мир

В светлый праздник именин!

***

С Днем Святой Екатерины! Пусть твоя небесная покровительница обратит на тебя внимание и пошлет какой-нибудь подарок. Пусть сбудется все то, что ты сама себе пожелаешь в течении следующих тридцати секунд.

***

Поздравляю с именинами,

Милая Катюша,

Попрошу тебя, родная,

Внимательно послушать.

Умница, красавица,

Внешне – как картинка.

С любой задачей справится

Легкая пушинка.

Посмотрите на нее

Взгляд не оторвете

Катя, солнышко мое,

Все от тебя в улете.

***

С Днем ангела, Катюша! И пускай радугой к тебе с неба спускается счастье, отражаясь яркими гранями радости и улыбок в каплях росы. А на солнечных нежных лучиках пусть будет нанизана нежность и любовь, заполняя душу и зажигая твои чудесные глаза искрами! Ведь радуга чуда возникает при сплетении капель и солнца, счастья и неожиданности!

***

Катя энергична и красива,

Ну не девушка, а просто диво!

Я тебе желаю много счастья,

Чтобы ты не ведала напастей,

Я тебе желаю много смеха,

И всегда, во всех делах успеха.

Пусть тебе, Катюша, повезет,

Этот день удачу принесет!

***

С Днем святой Екатерины!

Пусть от бед она хранит,

Бережет твоих любимых

И тебя от всех обид.

***

С Днем святой Екатерины!

Пусть она с небес незримо

Ваш покой оберегает

И здоровья прибавляет,

Все проблемы разрешит,

Счастье в доме сохранит.

З Днем Катерини – вітання з Катериною

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Катерина, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

***

Сьогодні, у твій День ангела, Катрусю, ми хочемо побажати, щоб у твоїм житті було багато свята. Наснаги і здоров'я тобі на усе життя. Хай свята Катерина піклується про тебе!

***

Ти красива, як вітрина,

Сувора, наче прокурор,

Та ім'я гарне Катерина

Несеш вітрам наперекір.

Несеш - не стогнеш, знаєш ціну

Речам і людям. Любиш такт.

Тобі і море хоч не по коліно,

Та нище пояса... Це факт!

Життя бажаю без цейтноту,

Без вибоїн, урвищ, ям.

Будь птахом ти високого польоту

На заздрість дрібним горобцям!

***

Вітаю з Катериною! Хай твоя свята охороняє тебе від біди, задовольняє усі твої потреби. Здійснення мрій тобі, Катю! Крокуй по життю із мудрістю, не про що не шкодуючи.

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!

поздравления Екатерина именины открытки
Сейчас вы просматриваете новость «С Днем Екатерины: всё о празднике – от картинок до интересных фактов». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:05
С Днем Екатерины: всё о празднике – от картинок до интересных фактов
05:28
Дипломат рассказал, как Украину обманули с Будапештским меморандумом
05:02
Окрашивание волос грозит серьезной болезнью: врачи бьют тревогу
04:11
"Уже обманули": украинцев подвели к пропасти с законом о продаже земли – эксперт
03:19
В темноте и прохладе: как уютно и удобно заниматься сексом в кинотеатре
02:42
"Оп, сиська, титька огонь": Дорофеева разделась на пикантном фото
01:58
"Даже орально": в Кривом Роге изнасиловали девочку Фото
01:09
Комаровский объяснил, когда нельзя гулять Фото
00:50
Ученые пояснили, как голодание предотвращает инсульт
00:34
7 декабря – какой сегодня праздник: День Екатерины, приметы, запреты
00:23
Сеть покоряет видеоролик с говорящим котом Видео
00:01
Активист назвал организатора концерта Вороваек в Украине Видео
06 декабря, пятница
23:42
Президент планирует местные выборы на Донбассе вместе со всей Украиной
23:20
Джокер в эфире телеканал "слил" переписку с нардепом Михайлюк Видео
22:56
"Испытываю глубокий стыд": Меркель впервые посетила Освенцим Видео
22:45
Капитан Марвел, Звездечка и Дейенерис: Топ-10 лучших актеров 2019 по версии IMDB Фото
22:27
"Готовность к прекращению войны": Зеленский пояснил ожидания от встречи с Путиным
21:50
"Хочу вернуться с результатом": Зеленский рассказал о встрече в Париже
21:48
"Склоняю голову перед теми, кто не вернулся с войны!" - Зозуля трогательно поздравил с Днем Вооруженных Сил
21:30
Топ-модель по-украински 3 сезон 15 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 06-12-2019 Видео
21:28
"Скабеевой, Киселеву и другим свистунам": Воровайки пояснили скандальную песню Хохлы Видео
21:20
"Нет страха в сердце": Джошуа опубликовал мотивационный пост перед реваншем с Руисом
21:17
Режим работы банков в Украине в новогодние каникулы: детали
21:05
Разумков рассказал, что имел в виду Зеленский под "депутатов нужно менять"
20:56
Потекут рекой: Рада вдвое увеличила ограничение на денежны переводы
20:55
Шахтер уверенно огбыграл Олимпик и продолжает лидировать в УПЛ
20:47
На пожаре в Одессе выжила трехцветная кошка Соня Видео
20:44
Как приготовить вкуснейший торт Спартак: пошаговый простой рецепт Фото
20:20
Расистский скандал на матче Шахтер - Динамо: арбитр избегает общения с полицией
20:18
Лавров заявил, почему прогрессирует выполнение решений в "нормандском формате"
19:56
Политолог пояснил, почему украинцы не хотят устраивать Майдан по призыву Порошенко
19:50
Интер - Рома: где смотреть матч Серии А
19:26
Гончарук пояснил, как цену в платежках снизить на треть
19:24
Игроки сборной Украины и другие знаменитости поздравили военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Видео
18:58
"Вибачте за нього": в Казахстане запустили флешмоб после слов президента о Крыме
18:51
Политолог рассказал, кто окажется в плюсе от союза "Порошенко-Тимошенко-Вакарчук"
18:50
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 15 выпуск 3 сезон - 06-12-2019 Видео
18:49
"Он невероятен": Джошуа расхвалил Владимира Кличко
18:44
Новий рік 2020: чому категорично не місце на святковому столі
18:41
Венецианская комиссия назвала главные недостатки украинского языкового закона
18:24
"Звонят из регионов": Разумков отругал депутатов за безобразие Видео
18:21
"Бредовая идея": президент УЕФА жестко отреагировал на возможное создание клубной суперлиги
18:19
Губернатор Харьковщины Кучер хочет вернуть государству собственность Курченко
17:57
Совет Европы не намерен отказываться от России из-за аннексии Крыма
17:54
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: где смотреть и прогнозы на матч
17:32
"Верим в вас": Жена Сивохо испакостила обложку Time из фанатизма к Зеленскому - фото
17:26
Украина обвинила Россию в размещении ядерного оружия в Крыму
17:08
Ракицкий vs Ордец: где смотреть матч Зенит - Динамо Москва
17:01
"На свидании показал труп": в полиции рассказали о киевском горе-кавалере Фото Видео
17:00
Онуфрий ответил на признание ПЦУ разрывом с двумя церквями
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять