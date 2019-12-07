С Днем Екатерины: всё о празднике – от картинок до интересных фактов

7 декабря – праздник женский. В День святой Екатерины 2019 принято поздравлять с Днем ангела всех Катюш.
7 декабря – праздник всех Кать. Православные празднуют День Екатерины 2019 в честь Екатерины Александрийской, а все Катюши – еще и свои именины по церковному календарю.
Именно с Екатериной Александрийской связывают само происхождение имени Екатерина.
- Значение имени Екатерина в православии
- Екатерина имя – характер, судьба
- Имя Екатерина – совместимость
- Интересные факты о имени Екатерина
- Что подарить на День Екатерины
- День Екатерины: поздравления в прозе, стихах, смс
- З Днем Катерини – вітання з Катериною
Значение имени Екатерина в православии
В переводе с древнегреческого имя Екатерина означает вечно чистая и непорочная, что вполне отображает образ жизни святой Екатерины.
По преданию, св Екатерина после принятия христианства во сне увидела Христа, который вручил ей кольцо – и так поняла, что быть ей Христовой невестой. Даже император Максимин сладкими уговорами, а затем и жуткими пытками не смог свернуть ее с пути истинного. Так что свою непорочность святая Екатерина сохранила до самой смерти.
Читайте такжеДень Екатерины – когда и как молиться о хороших женихах и беременности
Екатерина имя – характер, судьба
Кати часто самолюбивы, чужого превосходства над ними в каком-либо деле не любят. Любят быть первыми ученицами, передовиками производства и т.п.
Все свои проблемы предпочитают решать самостоятельно, без чужой помощи.
У них живая фантазия. В отношениях чаще всего ищут стабильность. Старательные хозяйки. С детьми своими часто не ладят.
В работе не терпит монотонность – зато сферу деятельности может выбирать практически любую.
Имя Екатерина – совместимость
Брак удачен с Антоном, Семеном, Виталием, Денисом, Петром и Павлом.
Неудачная совместимость с Виктором, Кириллом, Николаем, Филиппом и Яковом.
Интересные факты о имени Екатерина
Имя Катя на разных языках звучит схоже:
- Катерина – по-украински;
- Catherine, Cathryn, Catharine, Katherine, Katharyn, Katharine, Katheryn и Kathryn – по-английски;
- Katharina, Catharina, Katarina, Katherina, Catarina (Катарина), Catherina (Катерина), Catrin, Cathrin, Katrin (Катрин), Kathrin, Catrina, Kerrin (Керрин), Katrina (Катрина) – по-немецки и т.д.
Родившиеся зимой Екатерины – изобретательные любовницы, летом – страстные, но стесняшки. У весенних Екатерин много амбиций, но они при этом ранимы. Осенние Кати – те еще кокетки, но соблазнять получается у них естественно и интуитивно.
Имя Екатерина лучше всего подходит Львам. Ее цвет – красный, камень-талисман – хризолит бледно-зеленый.
Наиболее важные годы для Екатерин – это 17 лет, 20, 26, 29, 33, 37, 40, 50 и 55.
Что подарить на День Екатерины
Екатерина тонко чувствует фальшь, так что подарок Кате стоит подбирать внимательно и дарить от души. Лучше всего подойдет что-то, связанное с ее увлечением (зачастую это спорт).
День Екатерины: поздравления в прозе, стихах, смс
Поздравляю со светлым и благодатным праздником святой Екатерины! Пусть святая Екатерина никогда не покидает тебя, помогает, напутствуя тебя во всем, и ограждает от бед! Желаю тебе настоящего счастья, терпения в трудные периоды, сильной веры в душе, чистых помыслов и спокойного жизненного пути!
***
День 7 декабря
Празднует народ не зря.
В этот день Екатерины
Отмечают именины.
Катя — добрая душа,
Да и внешне хороша.
Может быть надежным другом,
Верной, преданной супругой,
Мамой любящей и нежной,
Дочкой ласковой, прилежной.
Всех поддержит и поймет,
Выход правильный найдет,
Приласкает, пожалеет
И заботой обогреет.
Пусть глаза ее смеются,
Все задумки удаются,
Пожелаем лад и мир
В светлый праздник именин!
***
С Днем Святой Екатерины! Пусть твоя небесная покровительница обратит на тебя внимание и пошлет какой-нибудь подарок. Пусть сбудется все то, что ты сама себе пожелаешь в течении следующих тридцати секунд.
***
Поздравляю с именинами,
Милая Катюша,
Попрошу тебя, родная,
Внимательно послушать.
Умница, красавица,
Внешне – как картинка.
С любой задачей справится
Легкая пушинка.
Посмотрите на нее
Взгляд не оторвете
Катя, солнышко мое,
Все от тебя в улете.
***
С Днем ангела, Катюша! И пускай радугой к тебе с неба спускается счастье, отражаясь яркими гранями радости и улыбок в каплях росы. А на солнечных нежных лучиках пусть будет нанизана нежность и любовь, заполняя душу и зажигая твои чудесные глаза искрами! Ведь радуга чуда возникает при сплетении капель и солнца, счастья и неожиданности!
***
Катя энергична и красива,
Ну не девушка, а просто диво!
Я тебе желаю много счастья,
Чтобы ты не ведала напастей,
Я тебе желаю много смеха,
И всегда, во всех делах успеха.
Пусть тебе, Катюша, повезет,
Этот день удачу принесет!
***
С Днем святой Екатерины!
Пусть от бед она хранит,
Бережет твоих любимых
И тебя от всех обид.
***
С Днем святой Екатерины!
Пусть она с небес незримо
Ваш покой оберегает
И здоровья прибавляет,
Все проблемы разрешит,
Счастье в доме сохранит.
З Днем Катерини – вітання з Катериною
Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Катерина, наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!
***
Сьогодні, у твій День ангела, Катрусю, ми хочемо побажати, щоб у твоїм житті було багато свята. Наснаги і здоров'я тобі на усе життя. Хай свята Катерина піклується про тебе!
***
Ти красива, як вітрина,
Сувора, наче прокурор,
Та ім'я гарне Катерина
Несеш вітрам наперекір.
Несеш - не стогнеш, знаєш ціну
Речам і людям. Любиш такт.
Тобі і море хоч не по коліно,
Та нище пояса... Це факт!
Життя бажаю без цейтноту,
Без вибоїн, урвищ, ям.
Будь птахом ти високого польоту
На заздрість дрібним горобцям!
***
Вітаю з Катериною! Хай твоя свята охороняє тебе від біди, задовольняє усі твої потреби. Здійснення мрій тобі, Катю! Крокуй по життю із мудрістю, не про що не шкодуючи.
***
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!