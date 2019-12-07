С Днем Екатерины: всё о празднике – от картинок до интересных фактов

7 декабря – праздник всех Кать. Православные празднуют День Екатерины 2019 в честь Екатерины Александрийской, а все Катюши – еще и свои именины по церковному календарю.

Именно с Екатериной Александрийской связывают само происхождение имени Екатерина.

В переводе с древнегреческого имя Екатерина означает вечно чистая и непорочная, что вполне отображает образ жизни святой Екатерины.

По преданию, св Екатерина после принятия христианства во сне увидела Христа, который вручил ей кольцо – и так поняла, что быть ей Христовой невестой. Даже император Максимин сладкими уговорами, а затем и жуткими пытками не смог свернуть ее с пути истинного. Так что свою непорочность святая Екатерина сохранила до самой смерти.

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Кати часто самолюбивы, чужого превосходства над ними в каком-либо деле не любят. Любят быть первыми ученицами, передовиками производства и т.п.

Все свои проблемы предпочитают решать самостоятельно, без чужой помощи.

У них живая фантазия. В отношениях чаще всего ищут стабильность. Старательные хозяйки. С детьми своими часто не ладят.

В работе не терпит монотонность – зато сферу деятельности может выбирать практически любую.

Брак удачен с Антоном, Семеном, Виталием, Денисом, Петром и Павлом.

Неудачная совместимость с Виктором, Кириллом, Николаем, Филиппом и Яковом.

Имя Катя на разных языках звучит схоже:

Катерина – по-украински;

Catherine, Cathryn, Catharine, Katherine, Katharyn, Katharine, Katheryn и Kathryn – по-английски;

Katharina, Catharina, Katarina, Katherina, Catarina (Катарина), Catherina (Катерина), Catrin, Cathrin, Katrin (Катрин), Kathrin, Catrina, Kerrin (Керрин), Katrina (Катрина) – по-немецки и т.д.

Родившиеся зимой Екатерины – изобретательные любовницы, летом – страстные, но стесняшки. У весенних Екатерин много амбиций, но они при этом ранимы. Осенние Кати – те еще кокетки, но соблазнять получается у них естественно и интуитивно.

Имя Екатерина лучше всего подходит Львам. Ее цвет – красный, камень-талисман – хризолит бледно-зеленый.

Наиболее важные годы для Екатерин – это 17 лет, 20, 26, 29, 33, 37, 40, 50 и 55.

Екатерина тонко чувствует фальшь, так что подарок Кате стоит подбирать внимательно и дарить от души. Лучше всего подойдет что-то, связанное с ее увлечением (зачастую это спорт).

Поздравляю со светлым и благодатным праздником святой Екатерины! Пусть святая Екатерина никогда не покидает тебя, помогает, напутствуя тебя во всем, и ограждает от бед! Желаю тебе настоящего счастья, терпения в трудные периоды, сильной веры в душе, чистых помыслов и спокойного жизненного пути!

***

День 7 декабря

Празднует народ не зря.

В этот день Екатерины

Отмечают именины.

Катя — добрая душа,

Да и внешне хороша.

Может быть надежным другом,

Верной, преданной супругой,

Мамой любящей и нежной,

Дочкой ласковой, прилежной.

Всех поддержит и поймет,

Выход правильный найдет,

Приласкает, пожалеет

И заботой обогреет.

Пусть глаза ее смеются,

Все задумки удаются,

Пожелаем лад и мир

В светлый праздник именин!

***

С Днем Святой Екатерины! Пусть твоя небесная покровительница обратит на тебя внимание и пошлет какой-нибудь подарок. Пусть сбудется все то, что ты сама себе пожелаешь в течении следующих тридцати секунд.

***

Поздравляю с именинами,

Милая Катюша,

Попрошу тебя, родная,

Внимательно послушать.

Умница, красавица,

Внешне – как картинка.

С любой задачей справится

Легкая пушинка.

Посмотрите на нее

Взгляд не оторвете

Катя, солнышко мое,

Все от тебя в улете.

***

С Днем ангела, Катюша! И пускай радугой к тебе с неба спускается счастье, отражаясь яркими гранями радости и улыбок в каплях росы. А на солнечных нежных лучиках пусть будет нанизана нежность и любовь, заполняя душу и зажигая твои чудесные глаза искрами! Ведь радуга чуда возникает при сплетении капель и солнца, счастья и неожиданности!

***

Катя энергична и красива,

Ну не девушка, а просто диво!

Я тебе желаю много счастья,

Чтобы ты не ведала напастей,

Я тебе желаю много смеха,

И всегда, во всех делах успеха.

Пусть тебе, Катюша, повезет,

Этот день удачу принесет!

***

С Днем святой Екатерины!

Пусть от бед она хранит,

Бережет твоих любимых

И тебя от всех обид.

***

С Днем святой Екатерины!

Пусть она с небес незримо

Ваш покой оберегает

И здоровья прибавляет,

Все проблемы разрешит,

Счастье в доме сохранит.

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Катерина, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

***

Сьогодні, у твій День ангела, Катрусю, ми хочемо побажати, щоб у твоїм житті було багато свята. Наснаги і здоров'я тобі на усе життя. Хай свята Катерина піклується про тебе!

***

Ти красива, як вітрина,

Сувора, наче прокурор,

Та ім'я гарне Катерина

Несеш вітрам наперекір.

Несеш - не стогнеш, знаєш ціну

Речам і людям. Любиш такт.

Тобі і море хоч не по коліно,

Та нище пояса... Це факт!

Життя бажаю без цейтноту,

Без вибоїн, урвищ, ям.

Будь птахом ти високого польоту

На заздрість дрібним горобцям!

***

Вітаю з Катериною! Хай твоя свята охороняє тебе від біди, задовольняє усі твої потреби. Здійснення мрій тобі, Катю! Крокуй по життю із мудрістю, не про що не шкодуючи.

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!