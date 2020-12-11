Что нельзя делать в День святого Андрея и как гадать на любовь

Какого числа День Андрея Первозванного в 2020 году, что нельзя делать в Андреев день и гадания на Андрея – все приметы и традиции праздника узнал Главред.
Есть День Андрея Первозванного летом (это праздник 13 июля – Собор 12 апостолов, в число которых он входит), а есть у великомученика и свой индивидуальный праздник 13 декабря – личный день памяти святого Андрея Первозванного.
День Андрея Первозванного в 2020 году выпал на воскресенье. А вот Андреев день 2021 отмечать православные будут уже в понедельник, в 2022 году – во вторник и так далее.
13 декабря, в день святого Андрея Первозванного, принято устраивать гадания – на любовь и суженого, а еще – на погоду (слушают воду: если тихое течение – к тихой спокойной зиме и наоборот).
Читайте такжеГлавная триада рождественских праздников в декабре: что за праздник 17, 18 и 19 декабряОтсюда и народные названия праздника: Андрей Зимний, Андрей Осенний (по юлианскому календарю День святого Андрея отмечается 30 ноября), Андрей Гадальный, Тихая (Шумная) вода.
День Андрея Первозванного – традиции
Новогодние праздники 2021 у православных начинаются именно с Андреева дня.
С утра принято попариться в бане (чтоб отогнать от себя болезни на год вперед) и затем идти чистым в церковь.
Главная традиция на Андрея – гадания. Гадать начинают уже с вечера 12 декабря. А все сны, что приснятся в ночь с 12 на 13 декабря, априори считаются пророческими, вещими.
Чтобы вызвать вещий сон-гадание на суженого – пускаются на разные ухищрения: ставят миску с водой под кровать, насыпают кутьи под подушку или кладут туда зеркало, мужскую шапку, нож или щепку из забора парня, что нравится.
Гадают и на варениках, и на булках. Причем в некоторых регионах до сих пор сохранилась традиция воду для теста носить из колодца во рту – иначе, мол, "неправильные" получатся вареники, для не гаданий. Делать это нужно так, чтоб парни не заметили.
Читайте такжеС Днем ангела, Андрей – красивые поздравления в праздник Андрея ПервозванногоВ один из таких вареников внутрь клали колечко. Кому достанется вареник с колечком – та девушка и замуж первой выйдет в новом году. А еще вареники или гадальные булочки выкладывали перед домашней собакой. Чей пирожок/булочку пес съел первым – та девица и будет самой счастливой в любви, первой замуж выскочит. Если не съел или только надкусил – придется еще год в девках ходить. А если собака утащила угощение в темный угол – будет жених из-за границы.
Есть и гадание на Андрея на спичках. Две спички опускают плавать в таз с водой. А девушке нужно на эти спички подуть: сошлись спички вместе, столкнулись в воде – посватается задуманный кавалер. Если нет – то не судьба.
О других вариантах гаданий читайте в нашем материале Как правильно гадать на Андрея – способы, приметы, запреты.
Но церковь не одобряет гаданий. Поэтому верующим в этот день остается только молиться.
Молитва на Андрея о замужестве
В церкви в День святого Андрея молятся:
- о работящем будущем муже;
- о счастливой семейной жизни;
- о безопасности военных, моряков и путешественников.
Что нельзя делать в День святого Андрея:
- заниматься тяжелой работой, а женщинам еще прясть, ткать, шить и пр. (мотать нитки запрещено уже до Нового года, чтоб в судьбе ничего не напутать) – исключение делается для приготовления праздничного застолья;
- злоупотреблять алкоголем;
- нарушать Рождественский пост 2020 – но 13 декабря можно вкушать рыбу и другие разрешенные блюда, добавлять в еду растительное масло;
- церковь запрещает гадать – гадания, с точки зрения церковных канонов, неприемлемы в любой день года.
День Андрея зимой – приметы
♦ Холодный, но солнечный денек – к хорошему урожаю.
♦ Если до 13 декабря снег уже был – жди холодную и снежную зиму, и наоборот.
♦ Снег пошел – к морозной и холодной зиме. По примете, такой снег еще 110 дней пролежит.