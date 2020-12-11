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Что нельзя делать в День святого Андрея и как гадать на любовь

11 декабря 2020, 04:27

Какого числа День Андрея Первозванного в 2020 году, что нельзя делать в Андреев день и гадания на Андрея – все приметы и традиции праздника узнал Главред.

13 декабря - День Андрея Первозванного 2020 - гадания и приметы. Андрей Первозванный. Икона
13 декабря - День Андрея Первозванного 2020 - гадания и приметы / Правмир

Есть День Андрея Первозванного летом (это праздник 13 июля – Собор 12 апостолов, в число которых он входит), а есть у великомученика и свой индивидуальный праздник 13 декабря – личный день памяти святого Андрея Первозванного.

День Андрея Первозванного в 2020 году выпал на воскресенье. А вот Андреев день 2021 отмечать православные будут уже в понедельник, в 2022 году – во вторник и так далее.

13 декабря, в день святого Андрея Первозванного, принято устраивать гадания – на любовь и суженого, а еще – на погоду (слушают воду: если тихое течение – к тихой спокойной зиме и наоборот).

Читайте такжеГлавная триада рождественских праздников в декабре: что за праздник 17, 18 и 19 декабряОтсюда и народные названия праздника: Андрей Зимний, Андрей Осенний (по юлианскому календарю День святого Андрея отмечается 30 ноября), Андрей Гадальный, Тихая (Шумная) вода.

День Андрея Первозванного – традиции

Новогодние праздники 2021 у православных начинаются именно с Андреева дня.

С утра принято попариться в бане (чтоб отогнать от себя болезни на год вперед) и затем идти чистым в церковь.

Главная традиция на Андрея – гадания. Гадать начинают уже с вечера 12 декабря. А все сны, что приснятся в ночь с 12 на 13 декабря, априори считаются пророческими, вещими.

Чтобы вызвать вещий сон-гадание на суженого – пускаются на разные ухищрения: ставят миску с водой под кровать, насыпают кутьи под подушку или кладут туда зеркало, мужскую шапку, нож или щепку из забора парня, что нравится.

Гадают и на варениках, и на булках. Причем в некоторых регионах до сих пор сохранилась традиция воду для теста носить из колодца во рту – иначе, мол, "неправильные" получатся вареники, для не гаданий. Делать это нужно так, чтоб парни не заметили.

Читайте такжеС Днем ангела, Андрей – красивые поздравления в праздник Андрея ПервозванногоВ один из таких вареников внутрь клали колечко. Кому достанется вареник с колечком – та девушка и замуж первой выйдет в новом году. А еще вареники или гадальные булочки выкладывали перед домашней собакой. Чей пирожок/булочку пес съел первым – та девица и будет самой счастливой в любви, первой замуж выскочит. Если не съел или только надкусил – придется еще год в девках ходить. А если собака утащила угощение в темный угол – будет жених из-за границы.

Есть и гадание на Андрея на спичках. Две спички опускают плавать в таз с водой. А девушке нужно на эти спички подуть: сошлись спички вместе, столкнулись в воде – посватается задуманный кавалер. Если нет – то не судьба.

О других вариантах гаданий читайте в нашем материале Как правильно гадать на Андрея – способы, приметы, запреты.

Но церковь не одобряет гаданий. Поэтому верующим в этот день остается только молиться.

Молитва на Андрея о замужестве

Молитва Андрею Первозванному
Молитва Андрею Первозванному

В церкви в День святого Андрея молятся:

  • о работящем будущем муже;
  • о счастливой семейной жизни;
  • о безопасности военных, моряков и путешественников.

Что нельзя делать в День святого Андрея:

  • заниматься тяжелой работой, а женщинам еще прясть, ткать, шить и пр. (мотать нитки запрещено уже до Нового года, чтоб в судьбе ничего не напутать) – исключение делается для приготовления праздничного застолья;
  • злоупотреблять алкоголем;
  • нарушать Рождественский пост 2020 – но 13 декабря можно вкушать рыбу и другие разрешенные блюда, добавлять в еду растительное масло;
  • церковь запрещает гадать – гадания, с точки зрения церковных канонов, неприемлемы в любой день года.

День Андрея зимой – приметы

♦ Холодный, но солнечный денек – к хорошему урожаю.

♦ Если до 13 декабря снег уже был – жди холодную и снежную зиму, и наоборот.

♦ Снег пошел – к морозной и холодной зиме. По примете, такой снег еще 110 дней пролежит.

приметы традиции гадания День Андрея
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