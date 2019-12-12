Как правильно гадать на Андрея – способы, приметы, запреты

Как гадать на Андрея – гадание на любимого, на любовь и судьбу / 1zoom.ru

Гадания на Андрея – с их помощью еще наши прапрабабушки узнавали свою судьбу: за кого и когда выскочат замуж, будет ли счастливым брак и еще много чего интересного.

При этом гадать в День Андрея надо правильно. Во-первых, гадания 13 декабря устраивают исключительно особы женского пола. Во-вторых, они накануне, то есть сегодня, держат особо строгий пост: сидят на хлебе и воде. И, в-третьих, ни до, ни после гадания на Андрея разговаривать гадающем нельзя.

Само гадание на любимого или судьбу проводят в ночь с 12-го на 13-е число.

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Есть гадание на Андрея с обувью:

несколько девушек поочередно переставляют от стены до двери свой правый сапог – чья обувка переступит порог первой, та счастливица первой и замуж выйдет;

– чья обувка переступит порог первой, та счастливица первой и замуж выйдет; левый сапог выкидывают за ворота: если падает носком к дому – еще год в девках куковать, если в иную сторону – можно надеяться на свадьбу.

Гадание на Андрея на любимого – с фасолью и колечками: в сосуд с фасолью кладут золотое кольцо, серебряное, с камешком драгоценным и самое простое. С закрытыми глазами вытягивают первое попавшееся кольцо:

золотое – к замужеству;

серебряное – к судьбоносной встрече;

с камушком – быть любимой;

простое – на год о матримониальных планах лучше забыть.

Есть и более общий вариант – просто с фасоль. Сыпануть бобов в емкость. Четко сформулировать интересующий вопрос. Затем вытаскивать фасолинки по одной, гадая: "сбудется", "не сбудется", "реализация затянется" и т.п. (можно добавить еще своих). Какой "ответ судьбы" на последнюю фасолину придется – такова развития событий и стоит ждать.

Читайте такжеДень ангела Андрея 2019: как поздравить и что подаритьГадание на Андрея на любовь: на бумажках пишутся все желанный – и парочка не очень (для баланса) – сценариев будущей жизни с любимым человеком. Это может быть что угодно – от "вместе махнем на Мальдивы" и "заведем ребеночка" до "расстанемся" и "чувства остынут". Все записочки завязываются в платочек и на ночь традиционно прячутся под подушку. Утром наугад нужно вытащить одну бумажку. В ней и будет "план на ближайшее время".

Самое вкусное гадание на Андрея Первозванного – на варениках или пирожках. Внутрь при готовке кладутся монетка, перец и другие начинки. Попадется монетка – будет богатым будущий муж, перец – любовь с перчинкой будет и т.п., насколько хватит фантазии с начинками.