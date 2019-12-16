День Варвары 2019 – что делать и как молиться о счастливом браке

17 декабря – в праздник Варвары – традиции и запреты касаются в первую очередь женщин, ведь день этот считается бабьим.
17 декабря отмечается праздник Варвары – покровительницы всех женщин.
Святая Варвара – покровительница шахтеров и ремесленников, помогает строителям и путешественникам.
Одинокие дамы молятся святой Варваре о замужестве, беременные – и благополучных родах и здоровье для детей, родители – о счастливой судьбе дочерей. Также святой Варваре молятся о защите от внезапной смерти (то есть без покаяния).
Читайте такжеПраздник Варвары – поздравления и открытки с Днем ангела ВареПомимо молитв, считается, что обрести любовь помогут и гадания на Варвару. Самый простой способ – сломать веточку вишни (или иного плодового дерева) и поставить в воду. Коль до Рождества зазеленела ветка – быть просватанной в новом году, нет – придется своей судьбы еще год ждать.
А самый вкусный способ гадания на Варвару – на варениках: с какой начинкой вытащишь – такой судьбы и жди. К примеру:
- сахар – к жизни сладкой;
- кольцо – к свадьбе;
- укроп – на здоровье крепкое;
- монетка – к финансовой удаче;
- а вот мука – к неудачам.
По погоде в Варварин день судят о погоде на Рождество: морозный день – к студеному празднику и наоборот.
Святая Варвара – молитва
Молитва святой Варваре о замужестве
Молитва святой Варваре о беременности
17 декабря – праздник Варвары– что нельзя делать, а что нужно
У женщин не принято работать по дому в такой великий женский праздник. Зато можно и благословляется Небом заниматься рукоделием: святая Варвара при земной жизни обрела славу искусной вышивальщицы (по преданию, она вышивала ризы самому Христу). Начинать работу стоит словами: "Святая Варвара золотыми нитями Иисусу ризы шила – и нас научила".
На стол принято подавать узвар и кутью – для достатка в доме, а также угощаться пирогами с маком – чтобы хозяева не жаловались на здоровье.
По народным поверьям, 17 декабря – в праздник Варвары нельзя:
- стирать и прясть;
- делать работу по дому;
- глину месить и белить.
- ссориться и злословить;
По поверью, в Варварин день без особой надобности не стоит выходить из дома вечером.
Отметим, что День Варвары открывает Никольский цикл, состоящий из трех праздников подряд – праздников Варвары, Саввы (18 декабря) и День святого Николая (19 декабря).