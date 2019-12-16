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День Варвары 2019 – что делать и как молиться о счастливом браке

16 декабря 2019, 20:06

17 декабря – в праздник Варвары – традиции и запреты касаются в первую очередь женщин, ведь день этот считается бабьим.

День Варвары 2019 – что нельзя делать в праздник 17 декабря и как вымолить мужа
День Варвары 2019 – что нельзя делать в праздник 17 декабря и как вымолить мужа / 1zoom.ru

17 декабря отмечается праздник Варвары – покровительницы всех женщин.

Святая Варвара – покровительница шахтеров и ремесленников, помогает строителям и путешественникам.

Одинокие дамы молятся святой Варваре о замужестве, беременные – и благополучных родах и здоровье для детей, родители – о счастливой судьбе дочерей. Также святой Варваре молятся о защите от внезапной смерти (то есть без покаяния).

Читайте такжеПраздник Варвары – поздравления и открытки с Днем ангела ВареПомимо молитв, считается, что обрести любовь помогут и гадания на Варвару. Самый простой способ – сломать веточку вишни (или иного плодового дерева) и поставить в воду. Коль до Рождества зазеленела ветка – быть просватанной в новом году, нет – придется своей судьбы еще год ждать.

А самый вкусный способ гадания на Варвару – на варениках: с какой начинкой вытащишь – такой судьбы и жди. К примеру:

  • сахар – к жизни сладкой;
  • кольцо – к свадьбе;
  • укроп – на здоровье крепкое;
  • монетка – к финансовой удаче;
  • а вот мука – к неудачам.

По погоде в Варварин день судят о погоде на Рождество: морозный день – к студеному празднику и наоборот.

Святая Варвара – молитва

Молитва святой Варваре о замужестве

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Молитва святой Варваре о беременности

17 декабря – праздник Варвары– что нельзя делать, а что нужно

У женщин не принято работать по дому в такой великий женский праздник. Зато можно и благословляется Небом заниматься рукоделием: святая Варвара при земной жизни обрела славу искусной вышивальщицы (по преданию, она вышивала ризы самому Христу). Начинать работу стоит словами: "Святая Варвара золотыми нитями Иисусу ризы шила – и нас научила".

На стол принято подавать узвар и кутью – для достатка в доме, а также угощаться пирогами с маком – чтобы хозяева не жаловались на здоровье.

По народным поверьям, 17 декабря – в праздник Варвары нельзя:

  • стирать и прясть;
  • делать работу по дому;
  • глину месить и белить.
  • ссориться и злословить;

По поверью, в Варварин день без особой надобности не стоит выходить из дома вечером.

Отметим, что День Варвары открывает Никольский цикл, состоящий из трех праздников подряд – праздников Варвары, Саввы (18 декабря) и День святого Николая (19 декабря).

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