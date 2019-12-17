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17 декабря – какой сегодня праздник: что делать на День Варвары 2019

17 декабря 2019, 00:19

По народному календарю, 17 декабря – Варварины морозы. Варварин день считается бабьим праздником.

17 декабря – праздник Варвары: что нельзя делать, поздравления с Днем Варвары
17 декабря – праздник Варвары: что нельзя делать, поздравления с Днем Варвары / 1zoom.ru

17 декабря 2019 – сегодня праздник невест. И исполнительных трудяг.

В нашей стране отмечается День работника государственной исполнительной службы Украины. В России празднуются День Ракетных войск стратегического назначения и День сотрудников Государственной фельдъегерской службы.

Мировая общественность проводит Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости.

По народному календарю, 17 декабря – Варварины морозы. Варварин день считается бабьим праздником.

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17 декабря: праздник церковный

17 декабря в православии почитается память преподобного святой великомученицы Варвары.

Святая Варвара – покровительница шахтеров, ремесленников и строителей, а также заступница всех женщин. Считается, что молитва святой Варваре о замужестве помогает обрести любовь и удачно найти спутника жизни. Также ей молятся о защите от внезапной смерти (то есть без покаяния), а беременные – о здоровье для себя и малыша.

Молитва святой Варваре о замужестве:

святая варвара молитва - святая варвара икона

Идет Рождественский пост 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать.

17 декабря: приметы

Варварин день считался точкой отчета для наступления лютых морозов. А по погоде в этот день судили о погоде на Рождество.

Есть такие приметы 17 декабря на погоду:

  • если день морозный – еще долго морозы простоят;
  • теплый день – к хорошему урожаю льна;
  • звездное небо – к холодам, не видно звезд – к теплу;
  • какова погода на Варвару – такова и на Рождество;
  • бесснежный день – к теплой зиме;
  • воробьи на деревьях собираются кучками и чирикают – также теплой зиме.

17 декабря: что нельзя делать, а что нужно

Люди верующие в этот день ходят в церковь. Представительницы прекрасной половины рода людского молятся святой Варваре о замужестве и гадают на любовь. Срезают вишневую веточку и ставят в воду: зацветет к Рождеству – выскочит замуж в новом году.

На стол принято подавать узвар и кутью, печь пироги с маком – чтобы в доме достаток был, а хозяева на здоровье не жаловались.

Работать по дому не принято, а вот заниматься рукоделием можно: святая Варвара прославилась как искусная вышивальщица (она даже вышивала ризы самому Спасителю Христу).

По народным поверьям, 17 декабря нельзя:

  • злословить и ссориться;
  • стирать и прясть;
  • заниматься домашними делами;
  • белить и месить глину.

По поверью, без особой надобности в этот день не стоит выходить вечером из дома.

17 декабря: именины

Главная именинница дня – Варвара. Самые красивые поздравления Вареньке подготовил Главред в материале Праздник Варвары – поздравления и открытки с Днем ангела Варе.

День ангела справляют Анастасия, Екатерина, Кира и Ульяна, а также Александр и Алексей, Василий, Геннадий, Дмитрий, Иван и Николай.

17 декабря: кто родился

17 декабря родились такие знаменитости:

  • 1928 — актер театра и кино Леонид Броневой (Покровские ворота, Формула любви, Небеса обетованные и др.).
  • 1936 — Папа Римский (с 2013) Франциск.
  • 1974 — американская актриса Сара Полсон (За пропастью во ржи, Восемь подруг Оушена, Стекло, Щегол и др.).
  • 1975 — американская киноактриса и фотомодель Милла Йовович (Пятый элемент, Обитель зла, Выкрутасы, Райские холмы и др.).
  • 1977 — российская фотомодель, певица и телеведущая Оксана Федорова.
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