17 декабря – какой сегодня праздник: что делать на День Варвары 2019

По народному календарю, 17 декабря – Варварины морозы. Варварин день считается бабьим праздником.
17 декабря 2019 – сегодня праздник невест. И исполнительных трудяг.
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По народному календарю, 17 декабря – Варварины морозы. Варварин день считается бабьим праздником.
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17 декабря: праздник церковный
17 декабря в православии почитается память преподобного святой великомученицы Варвары.
Святая Варвара – покровительница шахтеров, ремесленников и строителей, а также заступница всех женщин. Считается, что молитва святой Варваре о замужестве помогает обрести любовь и удачно найти спутника жизни. Также ей молятся о защите от внезапной смерти (то есть без покаяния), а беременные – о здоровье для себя и малыша.
Молитва святой Варваре о замужестве:
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17 декабря: приметы
Варварин день считался точкой отчета для наступления лютых морозов. А по погоде в этот день судили о погоде на Рождество.
Есть такие приметы 17 декабря на погоду:
- если день морозный – еще долго морозы простоят;
- теплый день – к хорошему урожаю льна;
- звездное небо – к холодам, не видно звезд – к теплу;
- какова погода на Варвару – такова и на Рождество;
- бесснежный день – к теплой зиме;
- воробьи на деревьях собираются кучками и чирикают – также теплой зиме.
17 декабря: что нельзя делать, а что нужно
Люди верующие в этот день ходят в церковь. Представительницы прекрасной половины рода людского молятся святой Варваре о замужестве и гадают на любовь. Срезают вишневую веточку и ставят в воду: зацветет к Рождеству – выскочит замуж в новом году.
На стол принято подавать узвар и кутью, печь пироги с маком – чтобы в доме достаток был, а хозяева на здоровье не жаловались.
Работать по дому не принято, а вот заниматься рукоделием можно: святая Варвара прославилась как искусная вышивальщица (она даже вышивала ризы самому Спасителю Христу).
По народным поверьям, 17 декабря нельзя:
- злословить и ссориться;
- стирать и прясть;
- заниматься домашними делами;
- белить и месить глину.
По поверью, без особой надобности в этот день не стоит выходить вечером из дома.
17 декабря: именины
Главная именинница дня – Варвара. Самые красивые поздравления Вареньке подготовил Главред в материале Праздник Варвары – поздравления и открытки с Днем ангела Варе.
День ангела справляют Анастасия, Екатерина, Кира и Ульяна, а также Александр и Алексей, Василий, Геннадий, Дмитрий, Иван и Николай.
17 декабря: кто родился
17 декабря родились такие знаменитости:
- 1928 — актер театра и кино Леонид Броневой (Покровские ворота, Формула любви, Небеса обетованные и др.).
- 1936 — Папа Римский (с 2013) Франциск.
- 1974 — американская актриса Сара Полсон (За пропастью во ржи, Восемь подруг Оушена, Стекло, Щегол и др.).
- 1975 — американская киноактриса и фотомодель Милла Йовович (Пятый элемент, Обитель зла, Выкрутасы, Райские холмы и др.).
- 1977 — российская фотомодель, певица и телеведущая Оксана Федорова.