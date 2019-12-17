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Праздник Варвары – поздравления и открытки с Днем ангела Варе

17 декабря 2019, 06:19

Самые красивые поздравления Вареньке подготовил Главред на ее праздник 17 декабря – именины Варвары.

День Варвары – поздравления с Днем ангела, картинки и красивые стихи про Варвару
День Варвары – поздравления с Днем ангела, картинки и красивые стихи про Варвару / otkritkiok.ru

17 декабря – праздник Варвары, святой великомученицы-христиански. Если по-украински – то День святої Варвари.

И если у католиков рождественские праздники наступили еще 6 декабря – в их День святого Николая – то у православных они, по сути, стартуют сейчас.

Дело в том, что День Варвары открывает Никольский цикл, состоящий из трех праздников подряд – Варвары, Дня Саввы (18 декабря) и Дня святого Николая (19 декабря).

Впрочем, свой день памяти отмечает не только святая Варвара – именины по церковному календарю справляют в этот день и все девочки Вари. Так что православные шлют друг другу поздравления с Днем Варвары, а ее тезки – поздравления с Днем ангела Варваре.

Поздравления на День ангела Варвары – в прозе, картинках и красивые стихи про Варвару на русском и на украинском языке – подготовил к празднику и Главред.

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С Днем ангела, Варя – в прозе

В своем поздравлении с Днем ангела Вареньке я хочу этой красавице, умной и рассудительной, доброй и талантливой девушке пожелать встретить настоящего принца. Пусть у него не обязательно будет белый конь и замок на горе, но он должен быть добрым, внимательным, верным и любить вас всем сердцем! Будьте счастливы!

***

Спешу поздравить свою подругу с Днем ангела. От всей моей широкой и любящей души хочу пожелать достатка, здоровья, мира и понимания! Варвара, ты — очень близкий для меня человек, поэтому я хочу, чтобы все, о чем ты сегодня мечтаешь, поспешило сбыться, можно даже сегодня! И чтобы твоя любовь, как лучики солнца, всегда согревала друзей и близких!

***

Поздравление с Днем ангела Вареньке своими словами:

Варвара, сегодня ты – именинница. Принимай наши общие коллективные поздравления! От души поздравляем, а еще желаем счастья! Конечно, в личной жизни. А в работе — успехов! Побольше денег тебе, чтобы на все удовольствия хватало! Не переставай нас радовать и удивлять, помни — мы, твои друзья, всегда с тобой!

Красивые стихи про Варвару

Я Варвару, Вареньку

Поздравляю с праздником

И желаю я тебе

Счастья, радости в судьбе.

Чтобы все тебя любили,

Каждый день цветы дарили,

Чтоб ты чаще улыбалась,

Над проблемами смеялась.

Шла по жизни с ветерком,

Чтоб давалось все легко.

Будь счастливой, не грусти,

Ангел пусть хранит в пути!

***

Прикольные поздравления с Днем ангела Варваре:

Как у нашей, у Варвары, покровитель свой святой

И ее мы поздравляем с этой датой непростой.

И не праздник вроде это, день как день, и ночь как ночь...

Но, Варварушка святая, дочке счастья напророчь!

***

Любимая, прекрасная Варвара,

С Днем ангела тебя я поздравляю!

Хозяйкой быть подарено судьбой,

Пусть жизнь накроет сказочной волной,

Чтобы забыла о своих печалях,

Всегда жила любовь чтоб между нами!

Цветет в душе пусть радости цветок,

И дует сладкий, легкий ветерок!

***

С Днем имени, родная Варя,

Пусть в солнце будут дни твои,

И оглушительно мечтая

Миг каждый ты живи.

Опережай в поступках горе,

Не упускай удачи бег,

Будь крепкой в своей воле

И ждет тебя успех.

Православные поздравления с Днем Варвары

Поздравляю с Днем святой Варвары и пожелать хочу, чтобы дух великомученицы всегда наставлял на верный путь и добрые поступки, чтобы жизнь дарила светлые моменты счастья и любви, чтобы сердце неизменно верило в чудеса и доброту этого мира.

***

В день Варварушки святой

Пожелаю я терпенья,

Чтоб наполнил жизнь покой,

Крепость духа и смиренье.

Пусть Варвара защитит

От врагов и темных мыслей,

Веру в Бога укрепит

И подарит тягу к жизни!

***

День святой Варвары, чью глубокую христианскую веру не смогли сломить никакие испытания, отмечаем сегодня. Хочется пожелать Вам добра, спокойствия, мудрости, непреклонности в достижении своих заветных целей, мира, уверенности в своих силах. Поздравляю с праздником!

***

С Днем святой Варвары поздравляю!

Пусть она тебя от горя бережет,

Блага пусть по жизни окружают,

Пусть душа спокойствием цветет.

Небеса пускай прозрачны будут,

Исполняются твои мечты.

Бог тебя пусть не осудит,

Дарит море теплоты.

С Днем ангела, Варя – открытки

  • С Днем ангела, Варя – открытки listivki.olkol.com и соцсети
  • С Днем ангела, Варя – открытки listivki.olkol.com и соцсети
  • С Днем ангела, Варя – открытки listivki.olkol.com и соцсети
  • С Днем ангела, Варя – открытки listivki.olkol.com и соцсети
  • С Днем ангела, Варя – открытки listivki.olkol.com и соцсети
  • С Днем ангела, Варя – открытки listivki.olkol.com и соцсети
  • С Днем ангела, Варя – открытки listivki.olkol.com и соцсети
  • С Днем ангела, Варя – открытки listivki.olkol.com и соцсети
  • С Днем ангела, Варя – открытки listivki.olkol.com и соцсети

Привітання з Днем ангела Варвари – проза, вірші, короткі смс

Варвара, зі святом тебе! Бажаю досконалості у всіх твоїх справах. Розвитку та радості, постійного прагнення до кращого і більшого! Хай в житті твоєму зустрічається якомога більше яскравих квітів і щирих посмішок! Любові і щастя!

***

Вітання з Днем ангела Варвари:

Подарую я не картину,

Не сервіз, так і не вазу,

Подарую я їй все відразу.

Подарую я перший промінь,

Що пробився з-за хмар,

У ранковій росі квіти,

Щоб ти була щасливою.

***

Щиро вітаю Тебе з Днем Ангела ! Нехай цей день буде для Тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!

***

Поздоровлення с Днем ангела Варварі:

Твоє ім’я – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

День Ангела, який ти зустрічаєш,

Хай радістю в життя твоє ввійде.

І все хороше, про що мрієш,

Хай збудеться і хай прийде!

***

Ви, Варвара – душка мила,

Люба наша і красива!

Ім’я гарне, просто клас,

Ці вітання лиш до Вас!

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