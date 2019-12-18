18 декабря – какой сегодня праздник: что делать в Саввин день от бесплодия

Саввин день следует он за Варвариным днем, поэтому иногда даже называют его праздник Варвары и Саввы.
18 декабря 2019 – сегодня праздник свадебный.
Мир отмечает Международный день мигранта.
Россия отмечает День работников органов ЗАГСа (примечательно, что празднуется он сразу за Днем Варвары, когда принято молиться о замужестве) и День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ.
По народному календарю, 18 декабря – Саввин день. Следует он за Варвариным днем, поэтому иногда даже называют его праздник Варвары и Саввы. Но если День Варвары – бабий праздник, то День Саввы – мужской.
18 декабря: праздник церковный
18 декабря в православии почитается память преподобного Саввы Освященного.
Читайте такжеДень Варвары 2019 – что делать и как молиться о браке и беременностиЖенщины в Саввин день молятся о беременности. Есть даже предание о финиковой пальме святого Саввы. Люди верят, что пальма Саввы Освященного – и листья ее, и плоды – лечат женское бесплодие. Принимают их после 40-невного поста в виде заваренного на листьях чая.
Продолжается Рождественский пост 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать.
18 декабря: приметы
В народе утверждают: Варвара завалит (снегом), Савва засалит (гололедом дороги покроет), аНикола закует (закрепит морозы).
Есть такие приметы 18 декабря на погоду:
- поленья трещат в печке – к холодам;
- огонь красного цвета в печи – к стуже;
- дым идет волоком – к ненастью;
- снегири поют – к скорому снегопаду.
18 декабря: что нельзя делать, а что нужно
День полагается провести в молитвах и делах богоугодных – работа же под запретом. С утра верующие ходят в церковь на исповедь и для причастия.
Чтобы всё плохое осталось в прошлом – нужно дать на Савву обет и непременно его выполнить.
В старину в этот день ходили свататься: считается, что кто посватается в Савин день – у того брак счастливым будет.
Во время постного ужина принято было устраивать "похороны" Савки – чтоб "похоронить" все свои грехи и недостатки. Для этого даже была специальная присказка-припевка:
Савка вмер, бо слабий був,
Жiнку бив, бо дурний був.
Ой, вип`ємо по чарочцi!
Заспiваймо по Савочцi!
По народным поверьям, 18 декабря нельзя:
- работать – чтоб не обидеть святого, тем более, что от такой работы толку все равно не будет;
- ругаться тем, у кого есть лошадь (к падежу скотины) – в современном мире это относится скорее к владельцам "коней железных", то есть авто;
- ходить по гостям – лучше провести день дома;
- беременным – мыть голову, а то, по поверью, у малыша с памятью проблемы будут.
18 декабря: именины
День ангела справляют Савва, Геннадий, Захар, Илья и Сергей.
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18 декабря: кто родился
Люди, родившиеся 18 декабря, будут очень трудолюбивыми.
18 декабря родились такие знаменитости:
- 1921 — российский актер, клоун, директор Цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин (Операция Ы и другие приключения Шурика, Кавказская пленница, Бриллиантовая рука и др.).
- 1943 — английский певец и гитарист, участник рок-группы The Rolling Stones Кит Ричардс.
- 1946 — американский кинорежиссер Стивен Спилберг (Инопланетянин, Список Шиндлера, Спасти рядового Райана, Парк юрского периода и др.).
- 1955 — российский журналист, главный редактор и ведущий передач радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов.
- 1957 — актер театра и кино и певец Игорь Скляр (Мы из джаза, Тартюф, Узник замка Иф и др.).
- 1963 — американский актер Брэд Питт (Интервью с вампиром, Бойцовский клуб, Мистер и миссис Смит, Однажды в Голливуде и др.).
- 1978 — американская актриса Кэти Холмс (Бухта Доусона, Бэтмен: Начало и др.).
- 1980 — американская поп-певица Кристина Агилера.
- 2001 — американская певица и автор песен Билли Айлиш.