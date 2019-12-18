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18 декабря – какой сегодня праздник: что делать в Саввин день от бесплодия

18 декабря 2019, 00:19

Саввин день следует он за Варвариным днем, поэтому иногда даже называют его праздник Варвары и Саввы.

18 декабря – праздник Варвары и Саввы: что нельзя делать, приметы
18 декабря – праздник Варвары и Саввы: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

18 декабря 2019 – сегодня праздник свадебный.

Мир отмечает Международный день мигранта.

Россия отмечает День работников органов ЗАГСа (примечательно, что празднуется он сразу за Днем Варвары, когда принято молиться о замужестве) и День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ.

По народному календарю, 18 декабря – Саввин день. Следует он за Варвариным днем, поэтому иногда даже называют его праздник Варвары и Саввы. Но если День Варвары – бабий праздник, то День Саввы – мужской.

18 декабря: праздник церковный

18 декабря в православии почитается память преподобного Саввы Освященного.

Читайте такжеДень Варвары 2019 – что делать и как молиться о браке и беременностиЖенщины в Саввин день молятся о беременности. Есть даже предание о финиковой пальме святого Саввы. Люди верят, что пальма Саввы Освященного – и листья ее, и плоды – лечат женское бесплодие. Принимают их после 40-невного поста в виде заваренного на листьях чая.

Продолжается Рождественский пост 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать.

18 декабря: приметы

В народе утверждают: Варвара завалит (снегом), Савва засалит (гололедом дороги покроет), аНикола закует (закрепит морозы).

Есть такие приметы 18 декабря на погоду:

  • поленья трещат в печке – к холодам;
  • огонь красного цвета в печи – к стуже;
  • дым идет волоком – к ненастью;
  • снегири поют – к скорому снегопаду.

18 декабря: что нельзя делать, а что нужно

День полагается провести в молитвах и делах богоугодных – работа же под запретом. С утра верующие ходят в церковь на исповедь и для причастия.

Чтобы всё плохое осталось в прошлом – нужно дать на Савву обет и непременно его выполнить.

В старину в этот день ходили свататься: считается, что кто посватается в Савин день – у того брак счастливым будет.

Во время постного ужина принято было устраивать "похороны" Савки – чтоб "похоронить" все свои грехи и недостатки. Для этого даже была специальная присказка-припевка:

Савка вмер, бо слабий був,

Жiнку бив, бо дурний був.

Ой, вип`ємо по чарочцi!

Заспiваймо по Савочцi!

По народным поверьям, 18 декабря нельзя:

  • работать – чтоб не обидеть святого, тем более, что от такой работы толку все равно не будет;
  • ругаться тем, у кого есть лошадь (к падежу скотины) – в современном мире это относится скорее к владельцам "коней железных", то есть авто;
  • ходить по гостям – лучше провести день дома;
  • беременным – мыть голову, а то, по поверью, у малыша с памятью проблемы будут.

18 декабря: именины

День ангела справляют Савва, Геннадий, Захар, Илья и Сергей.

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18 декабря: кто родился

Люди, родившиеся 18 декабря, будут очень трудолюбивыми.

18 декабря родились такие знаменитости:

  • 1921 — российский актер, клоун, директор Цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин (Операция Ы и другие приключения Шурика, Кавказская пленница, Бриллиантовая рука и др.).
  • 1943 — английский певец и гитарист, участник рок-группы The Rolling Stones Кит Ричардс.
  • 1946 — американский кинорежиссер Стивен Спилберг (Инопланетянин, Список Шиндлера, Спасти рядового Райана, Парк юрского периода и др.).
  • 1955 — российский журналист, главный редактор и ведущий передач радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов.
  • 1957 — актер театра и кино и певец Игорь Скляр (Мы из джаза, Тартюф, Узник замка Иф и др.).
  • 1963 — американский актер Брэд Питт (Интервью с вампиром, Бойцовский клуб, Мистер и миссис Смит, Однажды в Голливуде и др.).
  • 1978 — американская актриса Кэти Холмс (Бухта Доусона, Бэтмен: Начало и др.).
  • 1980 — американская поп-певица Кристина Агилера.
  • 2001 — американская певица и автор песен Билли Айлиш.
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