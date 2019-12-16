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16 декабря – какой сегодня праздник: что делать на Ивана Молчальника

16 декабря 2019, 00:19

Молчание – золото, утверждают приметы 16 декабря.

16 декабря – праздник удачи: что нельзя делать на Ивана Молчальника, приметы
16 декабря – праздник удачи: что нельзя делать на Ивана Молчальника, приметы / 1zoom.ru

16 декабря 2019 – сегодня праздник тишины.

В Казахстане нынче День независимости, в Азербайджане – День работников МЧС.

По народному календарю, 16 декабря – Иван Молчальник. По примете, стоит побольше молчать и даже писать.

16 декабря: праздник церковный

16 декабря в православии почитается память преподобного Иоанна Молчальника.

Идет Рождественский пост 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать.

16 декабря: приметы

Есть такие приметы 16 декабря на погоду:

  • на Иоанна Луна сменилась – к дневному потеплению;
  • снега мало или ложится на талую землю – неурожайным следующий год выдастся;
  • снегирь чирикает под окном – к оттепели;
  • треск дров – к морозам;
  • звезды "запрыгали" – к вьюгам и морозам.

16 декабря: что нельзя делать, а что нужно

В этот день полагается помалкивать и без острого повода рта не раскрывать. По поверьям, кто весь день промолчит на Ивана, тот затем весь год красноречивостью поражать будет. Даже молятся в этот день про себя.

Помимо красноречивости молчание в этот день привлекает удачу к человеку, говорят старожилы.

По народным поверьям, 16 декабря нельзя:

  • ссориться – начатые в этот день ссоры, мол, на целый год растянутся;
  • без толку болтать;
  • не говорить о себе – к сплетням и нелицеприятным слухам в свой адрес;
  • давать обещаний – невыполненное обещание обернется бедой, так что стоит перестраховаться.

16 декабря: именины

День ангела справляют Варвара, Андрей, Гавриил и Георгий, Ефрем, Иван, Николай, Савва и Федор.

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16 декабря: кто родился

16 декабря родились такие знаменитости:

  • 1485 — первая супруга короля Англии Генриха VIII Екатерина Арагонская.
  • 1770 — немецкий композитор Людвиг ван Бетховен.
  • 1775 — английская писательница, классик западной литературы Джейн Остин.
  • 1866 — русский художник, один из основоположников абстракционизма Василий Кандинский.
  • 1935 — кинорежиссер, актриса, сценарист Светлана Дружинина (Девчата, Дело было в Пенькове, режиссер и сценарист: Сватовство гусара, Гардемарины, Тайны дворцовых переворотов и др.).
  • 1981 — американская актриса и экс-модель Кристен Риттер (Джессика Джонс, Вампирши и др.).
  • 1982 — украинская певица Анна Седокова.
  • 1984 — британский актер Тео Джеймс (Аббатство Даунтон, Другой мир: Пробуждение, Дивергент и др.).
  • 1988 — российский актер Александр Паль (Горько!, Парень с нашего кладбища, Толя-робот и др.).
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