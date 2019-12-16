16 декабря – какой сегодня праздник: что делать на Ивана Молчальника

Молчание – золото, утверждают приметы 16 декабря.
16 декабря 2019 – сегодня праздник тишины.
В Казахстане нынче День независимости, в Азербайджане – День работников МЧС.
По народному календарю, 16 декабря – Иван Молчальник. По примете, стоит побольше молчать и даже писать.
16 декабря: праздник церковный
16 декабря в православии почитается память преподобного Иоанна Молчальника.
Идет Рождественский пост 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать.
16 декабря: приметы
Есть такие приметы 16 декабря на погоду:
- на Иоанна Луна сменилась – к дневному потеплению;
- снега мало или ложится на талую землю – неурожайным следующий год выдастся;
- снегирь чирикает под окном – к оттепели;
- треск дров – к морозам;
- звезды "запрыгали" – к вьюгам и морозам.
16 декабря: что нельзя делать, а что нужно
В этот день полагается помалкивать и без острого повода рта не раскрывать. По поверьям, кто весь день промолчит на Ивана, тот затем весь год красноречивостью поражать будет. Даже молятся в этот день про себя.
Помимо красноречивости молчание в этот день привлекает удачу к человеку, говорят старожилы.
По народным поверьям, 16 декабря нельзя:
- ссориться – начатые в этот день ссоры, мол, на целый год растянутся;
- без толку болтать;
- не говорить о себе – к сплетням и нелицеприятным слухам в свой адрес;
- давать обещаний – невыполненное обещание обернется бедой, так что стоит перестраховаться.
16 декабря: именины
День ангела справляют Варвара, Андрей, Гавриил и Георгий, Ефрем, Иван, Николай, Савва и Федор.
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16 декабря: кто родился
16 декабря родились такие знаменитости:
- 1485 — первая супруга короля Англии Генриха VIII Екатерина Арагонская.
- 1770 — немецкий композитор Людвиг ван Бетховен.
- 1775 — английская писательница, классик западной литературы Джейн Остин.
- 1866 — русский художник, один из основоположников абстракционизма Василий Кандинский.
- 1935 — кинорежиссер, актриса, сценарист Светлана Дружинина (Девчата, Дело было в Пенькове, режиссер и сценарист: Сватовство гусара, Гардемарины, Тайны дворцовых переворотов и др.).
- 1981 — американская актриса и экс-модель Кристен Риттер (Джессика Джонс, Вампирши и др.).
- 1982 — украинская певица Анна Седокова.
- 1984 — британский актер Тео Джеймс (Аббатство Даунтон, Другой мир: Пробуждение, Дивергент и др.).
- 1988 — российский актер Александр Паль (Горько!, Парень с нашего кладбища, Толя-робот и др.).