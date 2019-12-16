16 декабря – какой сегодня праздник: что делать на Ивана Молчальника

16 декабря – праздник удачи: что нельзя делать на Ивана Молчальника, приметы / 1zoom.ru

16 декабря 2019 – сегодня праздник тишины.

В Казахстане нынче День независимости, в Азербайджане – День работников МЧС.

По народному календарю, 16 декабря – Иван Молчальник. По примете, стоит побольше молчать и даже писать.

16 декабря: праздник церковный

16 декабря в православии почитается память преподобного Иоанна Молчальника.

Идет Рождественский пост 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать.

16 декабря: приметы

Есть такие приметы 16 декабря на погоду:

на Иоанна Луна сменилась – к дневному потеплению;

снега мало или ложится на талую землю – неурожайным следующий год выдастся;

снегирь чирикает под окном – к оттепели;

треск дров – к морозам;

звезды "запрыгали" – к вьюгам и морозам.

16 декабря: что нельзя делать, а что нужно

В этот день полагается помалкивать и без острого повода рта не раскрывать. По поверьям, кто весь день промолчит на Ивана, тот затем весь год красноречивостью поражать будет. Даже молятся в этот день про себя.

Помимо красноречивости молчание в этот день привлекает удачу к человеку, говорят старожилы.

По народным поверьям, 16 декабря нельзя:

ссориться – начатые в этот день ссоры, мол, на целый год растянутся;

без толку болтать;

не говорить о себе – к сплетням и нелицеприятным слухам в свой адрес;

давать обещаний – невыполненное обещание обернется бедой, так что стоит перестраховаться.

16 декабря: именины

День ангела справляют Варвара, Андрей, Гавриил и Георгий, Ефрем, Иван, Николай, Савва и Федор.

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16 декабря: кто родился

16 декабря родились такие знаменитости: