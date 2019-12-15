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15 декабря – какой сегодня праздник: с Днем суда и приметы на Аввакума

15 декабря 2019, 00:19

Традиции и приметы 15 декабря подскажут, как избавиться от бессонницы навсегда.

15 декабря – праздник Аввакума и поздравления с Днем суда: что нельзя делать, приметы
15 декабря – праздник Аввакума и поздравления с Днем суда: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

15 декабря 2019 – сегодня праздник справедливый. И уютный.

В Украине сегодня День работников суда 2019. Поздравления с Днем суда – в картинках и пожелания своими словами – мы подготовили в материале День суда 2019 – красивые открытки и прикольные поздравления.

В мире отмечают Международный день чая. Казахстан отмечает День энергетика2019 (ровно на неделю раньше Украины и России).

По народному календарю, 15 декабря – День Аввакума.

15 декабря: праздник церковный

15 декабря в православии почитается священномученик Серафим.

Православные также вспоминают пророка Аввакума, которому молятся о крепком сне и просят избавить от бессонницы.

Также длится Рождественский пост 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать.

15 декабря: приметы

Есть такие приметы 15 декабря на погоду:

  • много снега в этот день – много травы летом будет;
  • испортилась погода в этот день – ненастье продержится до конца января (дня Антона-Перезимника 30 января);
  • морозные рисунки на стекле – к ранней и цветущей весне;
  • темный круг вокруг луны – к метели;
  • кошка спит всё время – к морозам.

15 декабря: что нельзя делать, а что нужно

В этот день, считается, будет особо удачным шитье, вязание и всякое рукоделие. Так что мастерицы стараются не упустить возможность.

Также удачны любые обряды от бессонницы (самое верное средство от бессонницы – помолиться пророку Аввакуму, говорят люди).

По народным поверьям, 15 декабря нельзя:

поднимать найденные на дороги вещи – к несчастью;

  • отправляться в путь – сложным выдастся;
  • сплетничать и  злословить.

15 декабря: именины

День ангела справляют Вера, Маргарита, Матрона, Мария и Мирра, Тамара, а также Алексей, Андрей и Афанасий, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин и Кузьма, Матвей и Моисей, Николай, Павел, Сергей и Степан, Федор.

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15 декабря: кто родился

15 декабря родились такие знаменитости:

  • 37 — римский император Нерон.
  • 1892 — нефтяной магнат, в те годы самый богатый человек планеты Жан Поль Гетти.
  • 1921 — американский диск-жокей и изобретатель термина рок-н-ролл Алан Фрид.
  • 1949 — американский актер и певец Дон Джонсон (Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо, Детектив Нэш Бриджес, Ножи наголо и др.).
  • 1962 — российский актер, режиссер, сценарист, продюсер Игорь Угольников (Ширли-мырли, В круге первом и др.).
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