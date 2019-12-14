14 декабря – какой сегодня праздник: что делать, чтоб умным быть

В праздник 14 декабря приметы подскажут, как стать умнее.
14 декабря 2019 – сегодня праздник героев.
Украина чествует участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Мир отмечает Международный день обезьян.
По народному календарю, 14 декабря – Наумов день.
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14 декабря: праздник церковный
14 декабря в православии почитается память святого пророка Наума. Ему молятся, чтоб ума прибавилось. Он считается покровителем наук и грамоты.
Продолжается Рождественский пост 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать.
14 декабря: приметы
Есть такие приметы 14 декабря на погоду:
- теплый Наум – к теплой зиме;
- много снега – к весеннему наводнению;
- ветер дует с севера – к резкому похолоданию;
- глухой собачий лай – к снегопаду;
- переливаются звезды – к вьюге.
14 декабря: что нельзя делать, а что нужно
Сон, приснившийся в ночь с 13 на 14 декабря, называют вещим: его стоит запомнить.
Советы, полученные в Наумов день, также стоит взять на заметку.
По народным поверьям, 14 декабря нельзя:
- смотреть нищему в глаза, подавая милостыню;
- выходить из дому по темноте.
14 декабря: именины
День ангела справляют Наум, Дмитрий, Филарет и Порфирий.
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14 декабря: кто родился
14 декабря родились такие знаменитости:
- 1503 — французский врач и астролог Нострадамус.
- 1946 — англо-французская актриса театра и кино, певица Джейн Биркин (Фотоувеличение, Я тебя люблю… Я тебя тоже нет и др.).
- 1949 — английский бас-гитарист группы AC/DC Клифф Уильямс.
- 1953 — российский и украинский журналист, общественный деятель, актер и режиссер Матвей Ганапольский.
- 1975 — американская актриса Кади Стрикленд (Степфордские жены, Проклятие и др.).