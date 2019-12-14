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14 декабря – какой сегодня праздник: что делать, чтоб умным быть

14 декабря 2019, 00:02

В праздник 14 декабря приметы подскажут, как стать умнее.

14 декабря – праздник героев ЧАЭС и Наумов день: что нельзя делать, приметы
14 декабря – праздник героев ЧАЭС и Наумов день: что нельзя делать, приметы / newsinphoto.ru

14 декабря 2019 – сегодня праздник героев.

Украина чествует участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Мир отмечает Международный день обезьян.

По народному календарю, 14 декабря – Наумов день.

Читайте такжеСегодня Украина отмечает День ликвидатора аварии на ЧАЭС

14 декабря: праздник церковный

14 декабря в православии почитается память святого пророка Наума. Ему молятся, чтоб ума прибавилось. Он считается покровителем наук и грамоты.

Продолжается Рождественский пост 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать.

14 декабря: приметы

Есть такие приметы 14 декабря на погоду:

  • теплый Наум – к теплой зиме;
  • много снега – к весеннему наводнению;
  • ветер дует с севера – к резкому похолоданию;
  • глухой собачий лай – к снегопаду;
  • переливаются звезды – к вьюге.

14 декабря: что нельзя делать, а что нужно

Сон, приснившийся в ночь с 13 на 14 декабря, называют вещим: его стоит запомнить.

Советы, полученные в Наумов день, также стоит взять на заметку.

По народным поверьям, 14 декабря нельзя:

  • смотреть нищему в глаза, подавая милостыню;
  • выходить из дому по темноте.

14 декабря: именины

День ангела справляют Наум, Дмитрий, Филарет и Порфирий.

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14 декабря: кто родился

14 декабря родились такие знаменитости:

  • 1503 — французский врач и астролог Нострадамус.
  • 1946 — англо-французская актриса театра и кино, певица Джейн Биркин (Фотоувеличение, Я тебя люблю… Я тебя тоже нет и др.).
  • 1949 — английский бас-гитарист группы AC/DC Клифф Уильямс.
  • 1953 — российский и украинский журналист, общественный деятель, актер и режиссер Матвей Ганапольский.
  • 1975 — американская актриса Кади Стрикленд (Степфордские жены, Проклятие и др.).
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