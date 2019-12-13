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13 декабря – какой сегодня праздник: что делать в День Андрея и пятницу, 13

13 декабря 2019, 00:19

В День святого апостола Андрея Первозванного приняло молиться об удачном замужестве и гадать на суженых.

13 декабря – праздник День Андрея пятница, 13: что нельзя делать, приметы, гадания на Андрея
13 декабря – праздник День Андрея пятница, 13: что нельзя делать, приметы, гадания на Андрея / 1zoom.ru

13 декабря 2019 – сегодня праздник, призванный помочь обзавестись хорошим мужем.

В День святого апостола Андрея Первозванного приняло молиться об удачном замужестве и гадать на суженых.

А еще сегодня пятница, 13. Что нужно и что нельзя делать в пятницу, 13 читайте в нашем материале Фонтан денег и неприятностей – чем опасна пятница 13 в декабре.

По народному календарю, 13 декабря – Андрей Зимний.

13 декабря: праздник церковный

13 декабря в православии почитается память апостола Андрея Первозванного. Он стал первым, кого призвал Христос к себе в ученики. Прежде тот был учеником Иоанна Крестителя.

Православная церковь с большим почтением относится к апостолу Андрею и брату его Петру.

Что нельзя делать в праздник 13 декабря и молитва Андрею Первозванному о замужестве – читайте в материале Праздник Андрея Первозванного: что делать и как вымолить хорошего мужа.

Идет Рождественский пост 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать.

13 декабря: приметы

Есть такие приметы 13 декабря на погоду:

  • если вода в открытых водоемах спокойная – зима будет теплой и без метелей, если гудит – жди снегопадов и ненастий;
  • снег, выпавший на Андреев день – еще 110 дней пролежит;
  • день морозный и ясный – к урожайному году;
  • облака быстро и низко плывут – к холодам;
  • огонь красным пламенем горит – к морозам, белым – к оттепели;
  • кошка вся вылизывается – к ясному морозному дню.

13 декабря: что нельзя делать, а что нужно

Гадания на Андрея – репетиция больших святочных гаданий.

Читайте такжеНа Андрія ворожіння доленосні: як гадати на свято АндріяСамый знаменитый способ, как гадать на Андрея – положить под подушку кусочек отломанного за ужином хлеба со словами: "Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать". При этом сама девица должна была накануне строго поститься.

Еще гадают на Андрея по ветке фруктового дерева: отломанную в этот день ветвь ставили в воду. Зазеленела ветка до Рождества – выйдет девушка замуж в ближайший год. Еще больше вариантов гаданий в нашем материале Как правильно гадать на Андрея – способы, приметы, запреты.

По народным поверьям, 13 декабря нельзя:

  • пить алкоголь;
  • сплетничать и скандалить;
  • печь хлеб,
  • шить, вязать и пр.

13 декабря: именины

Главные именины по церковному календарю отмечает Андрей. Поздравления с Днем Андрея – картинки, гифки, пожелания в прозе и стихах – а также привітання з Андрієм на украинском языке читайте в нашем материале С праздником Андрея Первозванного – что подарить на именины Андрея.

Также День ангела у Ивана.

13 декабря: кто родился

13 декабря родились такие знаменитости:

  • 1553 — король Наварры и Франции, первый король из династии Бурбонов Генрих IV Великий.
  • 1797 — немецкий поэт, публицист, критик Генрих Гейне.
  • 1950 — советская и российская певица, актриса Людмила Сенчина.
  • 1957 — американский актер кино и телевидения Стив Бушеми (Бешеные псы, Воздушная тюрьма, Армагеддон, Призрачный мир, Смерть Сталина и др.).
  • 1967 — американский актер и певец, лауреат Оскара Джейми Фокс (Джанго освобожденный, Али и др.).
  • 1969 — казахстанский и российский певец и композитор Мурат Насыров (Мальчик хочет в Тамбов, Я — это ты, Кто-то простит и др.).
  • 1989 — американская кантри-певица Тейлор Свифт.
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