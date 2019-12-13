13 декабря – какой сегодня праздник: что делать в День Андрея и пятницу, 13

В День святого апостола Андрея Первозванного приняло молиться об удачном замужестве и гадать на суженых.
13 декабря 2019 – сегодня праздник, призванный помочь обзавестись хорошим мужем.
В День святого апостола Андрея Первозванного приняло молиться об удачном замужестве и гадать на суженых.
А еще сегодня пятница, 13. Что нужно и что нельзя делать в пятницу, 13 читайте в нашем материале Фонтан денег и неприятностей – чем опасна пятница 13 в декабре.
По народному календарю, 13 декабря – Андрей Зимний.
13 декабря: праздник церковный
13 декабря в православии почитается память апостола Андрея Первозванного. Он стал первым, кого призвал Христос к себе в ученики. Прежде тот был учеником Иоанна Крестителя.
Православная церковь с большим почтением относится к апостолу Андрею и брату его Петру.
Что нельзя делать в праздник 13 декабря и молитва Андрею Первозванному о замужестве – читайте в материале Праздник Андрея Первозванного: что делать и как вымолить хорошего мужа.
Идет Рождественский пост 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать.
13 декабря: приметы
Есть такие приметы 13 декабря на погоду:
- если вода в открытых водоемах спокойная – зима будет теплой и без метелей, если гудит – жди снегопадов и ненастий;
- снег, выпавший на Андреев день – еще 110 дней пролежит;
- день морозный и ясный – к урожайному году;
- облака быстро и низко плывут – к холодам;
- огонь красным пламенем горит – к морозам, белым – к оттепели;
- кошка вся вылизывается – к ясному морозному дню.
13 декабря: что нельзя делать, а что нужно
Гадания на Андрея – репетиция больших святочных гаданий.
Читайте такжеНа Андрія ворожіння доленосні: як гадати на свято АндріяСамый знаменитый способ, как гадать на Андрея – положить под подушку кусочек отломанного за ужином хлеба со словами: "Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать". При этом сама девица должна была накануне строго поститься.
Еще гадают на Андрея по ветке фруктового дерева: отломанную в этот день ветвь ставили в воду. Зазеленела ветка до Рождества – выйдет девушка замуж в ближайший год. Еще больше вариантов гаданий в нашем материале Как правильно гадать на Андрея – способы, приметы, запреты.
По народным поверьям, 13 декабря нельзя:
- пить алкоголь;
- сплетничать и скандалить;
- печь хлеб,
- шить, вязать и пр.
13 декабря: именины
Главные именины по церковному календарю отмечает Андрей. Поздравления с Днем Андрея – картинки, гифки, пожелания в прозе и стихах – а также привітання з Андрієм на украинском языке читайте в нашем материале С праздником Андрея Первозванного – что подарить на именины Андрея.
Также День ангела у Ивана.
13 декабря: кто родился
13 декабря родились такие знаменитости:
- 1553 — король Наварры и Франции, первый король из династии Бурбонов Генрих IV Великий.
- 1797 — немецкий поэт, публицист, критик Генрих Гейне.
- 1950 — советская и российская певица, актриса Людмила Сенчина.
- 1957 — американский актер кино и телевидения Стив Бушеми (Бешеные псы, Воздушная тюрьма, Армагеддон, Призрачный мир, Смерть Сталина и др.).
- 1967 — американский актер и певец, лауреат Оскара Джейми Фокс (Джанго освобожденный, Али и др.).
- 1969 — казахстанский и российский певец и композитор Мурат Насыров (Мальчик хочет в Тамбов, Я — это ты, Кто-то простит и др.).
- 1989 — американская кантри-певица Тейлор Свифт.