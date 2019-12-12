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12 декабря – какой сегодня праздник: что делать в Парамонов день для замужества

12 декабря 2019, 00:30

В ночь с 12 на 13 декабря принято гадать на замужество и суженых.

12 декабря – праздник День Сухопутных войск 2019 и Парамонов день: приметы, гадания, поздравления
12 декабря – праздник День Сухопутных войск 2019 и Парамонов день: приметы, гадания, поздравления / 1zoom.ru

12 декабря 2019 – сегодня праздник военный.

Наша страна празднует День Сухопутных войск Украины. Прикольные картинки с Днем Сухопутных войск и пожелания на словах подобрал Главред на их праздник. Подробнее читайте в нашем материале С Днем Сухопутных войск Украины 2019 – поздравления и крутые открытки.

А вот в России – День Конституции. В Казахстане – День таможенников.

Мир отмечает Международный день нейтралитета и проводит Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения.

По народному календарю, 12 декабря – Парамон Зимоуказатель.

12 декабря: праздник церковный

12 декабря в православии почитается память святого Парамона.

Не стоит забывать про Рождественский пост 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать.

12 декабря: приметы

По погоде в этот день судят о погоде на весь оставшийся декабрь.

Есть такие приметы 12 декабря на погоду:

  • ясное утро – к хорошей погоде до конца месяца;
  • метель пошла – до Николы Зимнего (19 декабря) снега мести будут;
  • багряная заря – к погоде ветреной;
  • чем больше снега выпало до Дня Парамона – тем урожайнее будет следующий год.

12 декабря: что нельзя делать, а что нужно

В ночь с 12 на 13 декабря – то есть накануне праздника святого апостола – проходили гадания на Андрея. Самым верным временем считается полночь. Как гадают на Андрея – читайте в нашем материале Как правильно гадать на Андрея – способы, приметы, запреты.

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По народным поверьям, 12 декабря нельзя:

  • спорить;
  • гадать без молитвы или "черным" способом (на крови, с вызовом нечисти и пр.).

12 декабря: именины

День ангела справляют Парамон, Даниил и Денис, Иван, Николай, Сергей и Федор.

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12 декабря: кто родился

12 декабря родились такие знаменитости:

  • 1821 — французский писатель Гюстав Флобер.
  • 1863 — норвежский художник Эдвард Мунк.
  • 1915 — американский певец и актер, лауреат Оскара Фрэнк Синатра.
  • 1928 — кинорежиссер, сценарист и актер, народный артист Украинской ССР Леонид Быков (В бой идут одни старики, Максим Перепелица, Аты-баты, шли солдаты и др.).
  • 1946 — артистка эстрады, юмористка Клара Новикова.
  • 1970 — американская актриса Дженнифер Коннелли (Лабиринт, Игры разума, Халк, Топ Ган: Мэверик и др.).
  • 1977 — российский комедийный актер Сергей Светлаков (Елки, Наша Russia и др.).
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