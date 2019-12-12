12 декабря – какой сегодня праздник: что делать в Парамонов день для замужества

12 декабря – праздник День Сухопутных войск 2019 и Парамонов день: приметы, гадания, поздравления / 1zoom.ru

12 декабря 2019 – сегодня праздник военный.

Наша страна празднует День Сухопутных войск Украины. Прикольные картинки с Днем Сухопутных войск и пожелания на словах подобрал Главред на их праздник. Подробнее читайте в нашем материале С Днем Сухопутных войск Украины 2019 – поздравления и крутые открытки.

А вот в России – День Конституции. В Казахстане – День таможенников.

Мир отмечает Международный день нейтралитета и проводит Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения.

По народному календарю, 12 декабря – Парамон Зимоуказатель.

12 декабря: праздник церковный

12 декабря в православии почитается память святого Парамона.

Не стоит забывать про Рождественский пост 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать.

12 декабря: приметы

По погоде в этот день судят о погоде на весь оставшийся декабрь.

Есть такие приметы 12 декабря на погоду:

ясное утро – к хорошей погоде до конца месяца;

метель пошла – до Николы Зимнего (19 декабря) снега мести будут;

багряная заря – к погоде ветреной;

чем больше снега выпало до Дня Парамона – тем урожайнее будет следующий год.

12 декабря: что нельзя делать, а что нужно

В ночь с 12 на 13 декабря – то есть накануне праздника святого апостола – проходили гадания на Андрея. Самым верным временем считается полночь. Как гадают на Андрея – читайте в нашем материале Как правильно гадать на Андрея – способы, приметы, запреты.

Читайте такжеНа Андрія ворожіння доленосні: як гадати на свято АндріяВ Карпатах есть традиция всю ночь жечь костры накануне Андреева дня – как защиту от ведьм.

По народным поверьям, 12 декабря нельзя:

спорить;

гадать без молитвы или "черным" способом (на крови, с вызовом нечисти и пр.).

12 декабря: именины

День ангела справляют Парамон, Даниил и Денис, Иван, Николай, Сергей и Федор.

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12 декабря: кто родился

12 декабря родились такие знаменитости: