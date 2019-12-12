12 декабря – какой сегодня праздник: что делать в Парамонов день для замужества

В ночь с 12 на 13 декабря принято гадать на замужество и суженых.
12 декабря 2019 – сегодня праздник военный.
Наша страна празднует День Сухопутных войск Украины. Прикольные картинки с Днем Сухопутных войск и пожелания на словах подобрал Главред на их праздник. Подробнее читайте в нашем материале С Днем Сухопутных войск Украины 2019 – поздравления и крутые открытки.
А вот в России – День Конституции. В Казахстане – День таможенников.
Мир отмечает Международный день нейтралитета и проводит Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения.
По народному календарю, 12 декабря – Парамон Зимоуказатель.
12 декабря: праздник церковный
12 декабря в православии почитается память святого Парамона.
Не стоит забывать про Рождественский пост 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать.
12 декабря: приметы
По погоде в этот день судят о погоде на весь оставшийся декабрь.
Есть такие приметы 12 декабря на погоду:
- ясное утро – к хорошей погоде до конца месяца;
- метель пошла – до Николы Зимнего (19 декабря) снега мести будут;
- багряная заря – к погоде ветреной;
- чем больше снега выпало до Дня Парамона – тем урожайнее будет следующий год.
12 декабря: что нельзя делать, а что нужно
В ночь с 12 на 13 декабря – то есть накануне праздника святого апостола – проходили гадания на Андрея. Самым верным временем считается полночь. Как гадают на Андрея – читайте в нашем материале Как правильно гадать на Андрея – способы, приметы, запреты.
Читайте такжеНа Андрія ворожіння доленосні: як гадати на свято АндріяВ Карпатах есть традиция всю ночь жечь костры накануне Андреева дня – как защиту от ведьм.
По народным поверьям, 12 декабря нельзя:
- спорить;
- гадать без молитвы или "черным" способом (на крови, с вызовом нечисти и пр.).
12 декабря: именины
День ангела справляют Парамон, Даниил и Денис, Иван, Николай, Сергей и Федор.
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12 декабря: кто родился
12 декабря родились такие знаменитости:
- 1821 — французский писатель Гюстав Флобер.
- 1863 — норвежский художник Эдвард Мунк.
- 1915 — американский певец и актер, лауреат Оскара Фрэнк Синатра.
- 1928 — кинорежиссер, сценарист и актер, народный артист Украинской ССР Леонид Быков (В бой идут одни старики, Максим Перепелица, Аты-баты, шли солдаты и др.).
- 1946 — артистка эстрады, юмористка Клара Новикова.
- 1970 — американская актриса Дженнифер Коннелли (Лабиринт, Игры разума, Халк, Топ Ган: Мэверик и др.).
- 1977 — российский комедийный актер Сергей Светлаков (Елки, Наша Russia и др.).