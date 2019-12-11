11 декабря – какой сегодня праздник: что делать в Сойкин день с деньгами

В праздник 11 декабря есть особое и очень простое гадание на деньги, которое подскажет, каким будет грядущий год.
11 декабря 2019 – сегодня праздник дыхания полной грудью.
Мир отмечает Международный день гор и Международный день танго.
По народному календарю, 11 декабря – Сойкин день. В этот день гадают на деньги и удачу.
11 декабря: праздник церковный
11 декабря в православии почитается память святого преподобномученика и исповедника Стефана Нового.
Всё еще идет Рождественский пост 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать.
11 декабря: приметы
Есть такие приметы 11 декабря на погоду:
- холодная и сухая погода – к жаркому и сухому лету;
- оттепель быстро наступила – морозы потом затянутся;
- снег ночью выпал – долго лежать будет, днем – быстро растает;
- багровая заря – к сильным ветрам.
11 декабря: что нельзя делать, а что нужно
Считалось, что если в этот день увидел сойку – нужно следовать за нею: птичка укажет человеку путь к его счастью.
А еще на Сойкин день есть гадание на деньги: в сугроб надо кинуть несколько монеток разного номинала. Если вытащит человек первой ту монетку, что большего номинала – то быть ему при деньгах и удачливым в новом году. А если самую мелкую вытащит – придется только на свои силы уповать, удача не выручит.
По народным поверьям, 11 декабря нельзя:
- ругаться – счастье спугнуть можно;
- что-либо из дома занимать, особенно соседям.
11 декабря: именины
День ангела справляют Анна и Прасковья, а также Алексей и Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел и Петр, Рафаил, Серафим, Сергей и Степан, Тимофей, Федор.
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11 декабря: кто родился
11 декабря родились такие знаменитости:
- 1882 — немецкий и британский физик-теоретик, математик, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии Макс Борн.
- 1913 — французский актер театра и кино, писатель, художник, скульптор Жан Маре (Фантомас, Граф Монте-Кристо, Отверженные и др.).
- 1918 — русский писатель, лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын.
- 1925 — украинский кинодраматург и сценарист Евгений Оноприенко (В бой идут одни старики, И завтра жить и др.).
- 1929 — советский и российский актер Михаил Светин (12 стульев, Безымянная звезда, Чародеи и др.).
- 1930 — французский актер Жан-Луи Трентиньян (И Бог создал женщину, Мужчина и женщина, Три цвета: Красный и др.).
- 1944 — итальянский певец и музыкант Джанни Моранди.
- 1969 — индийский гроссмейстер, 15-й чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд.