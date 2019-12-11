11 декабря – какой сегодня праздник: что делать в Сойкин день с деньгами

11 декабря – праздник танго и Сойкин день: что нельзя делать, приметы, гадания на деньги / wallpapers.99px.ru

11 декабря 2019 – сегодня праздник дыхания полной грудью.

Мир отмечает Международный день гор и Международный день танго.

По народному календарю, 11 декабря – Сойкин день. В этот день гадают на деньги и удачу.

11 декабря: праздник церковный

11 декабря в православии почитается память святого преподобномученика и исповедника Стефана Нового.

Всё еще идет Рождественский пост 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать.

11 декабря: приметы

Есть такие приметы 11 декабря на погоду:

холодная и сухая погода – к жаркому и сухому лету;

оттепель быстро наступила – морозы потом затянутся;

снег ночью выпал – долго лежать будет, днем – быстро растает;

багровая заря – к сильным ветрам.

11 декабря: что нельзя делать, а что нужно

Считалось, что если в этот день увидел сойку – нужно следовать за нею: птичка укажет человеку путь к его счастью.

А еще на Сойкин день есть гадание на деньги: в сугроб надо кинуть несколько монеток разного номинала. Если вытащит человек первой ту монетку, что большего номинала – то быть ему при деньгах и удачливым в новом году. А если самую мелкую вытащит – придется только на свои силы уповать, удача не выручит.

По народным поверьям, 11 декабря нельзя:

ругаться – счастье спугнуть можно;

что-либо из дома занимать, особенно соседям.

11 декабря: именины

День ангела справляют Анна и Прасковья, а также Алексей и Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел и Петр, Рафаил, Серафим, Сергей и Степан, Тимофей, Федор.

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11 декабря: кто родился

11 декабря родились такие знаменитости: