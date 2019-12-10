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10 декабря – какой сегодня праздник: что делать на судьбоносное Знамение

10 декабря 2019, 00:35

А еще 10 декабря проходит Всемирный день футбола 2019.

10 декабря – праздник Зимнее Знамение 2019: что нельзя делать, приметы - Икона Божией Матери Знамение фото
10 декабря – праздник Зимнее Знамение 2019: что нельзя делать, приметы / omolitvah.ru

10 декабря 2019 – сегодня праздник знаменательный. Православные отмечают Зимнее Знамение.

Мир празднует День прав человека, а заодно и Международный день прав животных.

В Швеции сегодня проходит церемония вручения Нобелевской премии – Нобелевский день.

А вот поклонники спорта радуются по другому поводу: 10 декабря – праздник мяча и ворот. Сегодня проходит Всемирный день футбола 2019. Отмечают этот день, как правило, футбольными матчами на разных уровнях.

Дату рождения футбола, к слову, никто не знает. Записи о подобном виде спорта есть и у древних китайцев (II век до н.э.), и у англичан (VIII век уже нашей). Играли с мячом и древние греки, и древние римляне…

В современном виде – с футбольной сеткой на воротах – в футбол стали играть лишь под конец века 19-го. А первый в истории Чемпионат мира по футболу состоялся в Уругвае – 13 июля 1930 года.

По народному календарю, 10 декабря – Знамение. Праздник на Руси считается судьбоносным.

Всемирный день футбола: картинки

  • Всемирный день футбола – картинки Соцсети
  • Всемирный день футбола – картинки Соцсети
  • Всемирный день футбола – картинки Соцсети
  • Всемирный день футбола – картинки Соцсети
  • Всемирный день футбола – картинки Соцсети
  • Всемирный день футбола – картинки Соцсети
  • Всемирный день футбола – картинки Соцсети
  • Всемирный день футбола – картинки Соцсети

10 декабря: праздник церковный

10 декабря в православии почитается икона Пресвятой Богородицы, именуемая Знамение. В чем она помогает? Ей молятся о защите от катаклизмов (включая пожары), нападений врагов и мире в семье. Подробнее об этом образе и молитву иконе Знамение читайте в нашем материале Что нужно и что нельзя делать на Зимнее знамение: о чем молятся в этот церковный праздник.

Читайте такжеДень Екатерины – когда и как молиться о хороших женихах и беременностиКроме того, женщины, которые хотят детей, молятся в этот день святому Роману о беременности.

Также продолжается Рождественский пост 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать.

10 декабря: приметы

Есть такие приметы 10 декабря на погоду:

  • багряная заря утром 10 декабря – к сильному ветру;
  • воробьиное чириканье – к потеплению;
  • дым столбом – к морозу, вниз стелется – к оттепели;
  • на свечке нагара много – к похолоданию;
  • шум леса – к оттепели.

Есть и своя примета у рыболовов: если поймали щуку в декабре с икрой – апрель дождливым будет.

10 декабря: что нельзя делать, а что нужно

Поверья дня связаны с ветром. Считается, что на рассвете надо постоять лицом к северному ветру – тогда этим ветром унесет из жизни все беды и печали.

Также в этот день внимательно следят за любыми знаками свыше: считается, что в этот день даже форма облака может предсказать судьбу.

По народным поверьям, 10 декабря нельзя:

  • шить и вязать – тепла в доме не будет, "зашьешь" его;
  • ругаться и матюгаться – как и в иной церковный праздник;
  • пускать в дом бедняков, людей больных и старых – якобы они привносят в дом нищету, а домочадцам – болезни.

10 декабря: именины

День ангела справляют Фекла, Алексей и Андрей, Борис, Василий, Владимир и Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай и Никон, Роман, Серафим и Сергей, Федор и Яков.

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10 декабря: кто родился

7 декабря родились такие знаменитости:

  • 1815 — английский математик, первая женщина-программист Ада Лавлейс (дочь Байрона).
  • 1821 — русский поэт Николай Некрасов.
  • 1830 — американская поэтесса Эмили Дикинсон.
  • 1918 — советский хоккеист и футболист, хоккейный тренер Анатолий Тарасов.
  • 1957 — американский киноактер Майкл Кларк Дункан (Зеленая миля, Армагеддон, Сорвиголова, Остров и др.).
  • 1960 — британский актер и режиссер театра и кино сэр Кеннет Чарльз Брана (Франкенштейн Мэри Шелли, Гарри Поттер и Тайная комната, Убийство в Восточном экспрессе и др.).
  • 1964 — украинская эстрадная певица Таисия Повалий.
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