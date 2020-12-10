Зимнее Знамение и День футбола: приметы и поздравления

10 декабря - праздник День футбола и Зимнее Знамение - что делать / 1zoom.ru

10 декабря праздник спортивный: мир отмечает Всемирный день футбола (еще говорят – Международный день футбола). А вот у православных празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой Знамение. По-народному день называется Зимнее Знамение.

Икона Божией Матери, именуемая Знамение, изображает Богоматерь, которая сидит с молитвенно поднятыми руками. На фоне круглого щита на груди Богородицы изображен Божественный Младенец, который благословляет паству.

Икона Божией Матери, именуемая Знамение – это одно из самых первых иконописных образов Пресвятой Девы.

Икона Знамение защищает от врагов и природных катаклизмов, помогает в исцелении глазных болезней и примирении с врагами.

Читайте такжеГлавная триада рождественских праздников в декабре: что за праздник 17, 18 и 19 декабряПо народным приметам, в праздник 10 декабря нельзя:

пускать в дом людей бедных, больных и старых – якобы они приносят нищету в жилище, а хозяевам дома – болезни;

шить и вязать – чтоб не "зашить" тепло в доме;

ругаться и произносить бранные слова.

На Знамение принято следить за знаками, чтобы угадать свою судьбу.

Считается, что если утром стать лицом к северному ветру – ветер унесет из жизни всё дурное.

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Всемирный день футбола – картинки