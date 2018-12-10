Что нужно и что нельзя делать на Зимнее знамение: о чем молятся в этот церковный праздник

Икона Божией Матери "Знамение" / Правмир

10 декабря православные почитают икону Божией Матери Знамение. В народе его именуют Зимнее знамение.

Считается, что данный образ – это Знамение милости Божьей Матери.

С IV века икона Знамение находится в Новгороде, в храме Знамения Пресвятой Богородицы, а списки с нее – по всей России.

Кроме того, 10 декабря отмечаются Всемирный день футбола и День прав человека.

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Икона Знамение: в чем помогает

Икона Знамение – о чем ей молятся? Считается, что икона Знамение защищает от нападений врагов и катаклизмов (включая пожары), а также сохраняет мир в семье.

Перед ней молятся о:

примирении враждующих,

исцелении – особенно болезней глаз и слепоты,

защите от злоумышленников, воровства, завистников.

Икона Знамение: молитва

О Пресвятая и Преблагословенная Мати Сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа! Припадаем и поклоняемся Тебе пред святою чудотворною иконою Твоею, воспоминающее дивное знамение Твоего заступления, великому Новеграду от нея явленное во дни ратнаго на сей град нашествия. Смиренно молим Тя, Всесильная рода нашего Заступнице: якоже древле на помощь отцем нашим ускорила еси, тако и ныне нас, немощных и грешных, сподоби Твоего матерняго заступления и благопопечения. Спаси и сохрани, Владычице, под покровом милости Твоея Церковь Святую, град Твой (обитель Твою), всю страну нашу православную и всех нас, припадающих к Тебе с верою и любовию, умиленно просящих со слезами Твоего заступления. Ей, госпоже Всемилостивая! Умилосердися на ны, обуреваемыя грехи многими, простри ко Христу Господу Богоприимныя руце Твоя и предстательствуй за нас пред благостию Его, просящи нам прощения прегрешений наших, благочестнаго мирнаго жития, благия христианския кончины и добраго ответа на страшнем Суде его, да, спасаеми всесильными Твоими к Нему молитвами, блаженство райское унаследуем и со всеми святыми воспоем Пречестное и Великолепое Имя Достопоклоняемыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам милосердие во веки веков. Аминь.

10 декабря: что нельзя делать и что можно

Читайте такжеПраздничные и выходные дни в Украине-2019: сколько и когда отдыхаемСчитается, что в этот день нельзя впускать в свой дом старых, немощных и бедных – накличут, мол, болезни и бедность на всю семью.

Также нельзя вязать и шить – чтоб не зашить тепло в доме.

Кроме того, не стоит ругаться и сквернословить.

Зато принято молиться, держать Рождественский пост и постоять лицом к северному ветру. С последним связно интересное поверье: считается, что северный ветер в этот день способен унести с собой все печали, несчастья и беды человека.

10 декабря: приметы

Есть несколько примет для 10 декабря:

чириканье воробьев предвещает оттепель;

прерывистый снег или дождь – метель;

если в этот день печной дым по земле стелется – ждали оттепель,

если дым стоит столбом – мороза.

10 декабря: именины

День ангела сегодня отмечают Андрей, Алексей, Борис, Владимир, Василий, Гавриил, Всеволод, Иван, Дмитрий, Роман, Николай, Сергей, Федор и Яков.