Что нужно и что нельзя делать на Зимнее знамение: о чем молятся в этот церковный праздник

10 декабря 2018, 12:33

Главред узнал приметы и традиции дня.

Икона Божией Матери
Икона Божией Матери "Знамение" / Правмир

10 декабря православные почитают икону Божией Матери Знамение. В народе его именуют Зимнее знамение.

Считается, что данный образ – это Знамение милости Божьей Матери.

С IV века икона Знамение находится в Новгороде, в храме Знамения Пресвятой Богородицы, а списки с нее – по всей России.

Кроме того, 10 декабря отмечаются Всемирный день футбола и День прав человека.

Читайте такжеКогда День святого Николая

Икона Знамение: в чем помогает

Икона Знамение – о чем ей молятся? Считается, что икона Знамение защищает от нападений врагов и катаклизмов (включая пожары), а также сохраняет мир в семье.

Перед ней молятся о:

  • примирении враждующих,
  • исцелении – особенно болезней глаз и слепоты,
  • защите от злоумышленников, воровства, завистников.

Икона Знамение: молитва

О Пресвятая и Преблагословенная Мати Сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа! Припадаем и поклоняемся Тебе пред святою чудотворною иконою Твоею, воспоминающее дивное знамение Твоего заступления, великому Новеграду от нея явленное во дни ратнаго на сей град нашествия. Смиренно молим Тя, Всесильная рода нашего Заступнице: якоже древле на помощь отцем нашим ускорила еси, тако и ныне нас, немощных и грешных, сподоби Твоего матерняго заступления и благопопечения. Спаси и сохрани, Владычице, под покровом милости Твоея Церковь Святую, град Твой (обитель Твою), всю страну нашу православную и всех нас, припадающих к Тебе с верою и любовию, умиленно просящих со слезами Твоего заступления. Ей, госпоже Всемилостивая! Умилосердися на ны, обуреваемыя грехи многими, простри ко Христу Господу Богоприимныя руце Твоя и предстательствуй за нас пред благостию Его, просящи нам прощения прегрешений наших, благочестнаго мирнаго жития, благия христианския кончины и добраго ответа на страшнем Суде его, да, спасаеми всесильными Твоими к Нему молитвами, блаженство райское унаследуем и со всеми святыми воспоем Пречестное и Великолепое Имя Достопоклоняемыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам милосердие во веки веков. Аминь.

10 декабря: что нельзя делать и что можно

Читайте такжеПраздничные и выходные дни в Украине-2019: сколько и когда отдыхаемСчитается, что в этот день нельзя впускать в свой дом старых, немощных и бедных – накличут, мол, болезни и бедность на всю семью.

Также нельзя вязать и шить – чтоб не зашить тепло в доме.

Кроме того, не стоит ругаться и сквернословить.

Зато принято молиться, держать Рождественский пост и постоять лицом к северному ветру. С последним связно интересное поверье: считается, что северный ветер в этот день способен унести с собой все печали, несчастья и беды человека.

10 декабря: приметы

Есть несколько примет для 10 декабря:

  • чириканье воробьев предвещает оттепель;
  • прерывистый снег или дождь – метель;
  • если в этот день печной дым по земле стелется – ждали оттепель,
  • если дым стоит столбом – мороза.

10 декабря: именины

День ангела сегодня отмечают Андрей, Алексей, Борис, Владимир, Василий, Гавриил, Всеволод, Иван, Дмитрий, Роман, Николай, Сергей, Федор и Яков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник православие икона
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
14:04
"Она поет, а мне стыдно": Ксению Собчак разнесли за пение в стиле Бузовой
13:55
"Лицо неживого цвета, чернеют руки": сестра Савченко рассказала о состоянии голодающего нардепа Видео
13:47
Снежный шторм и прочие "дули" от погоды: украинцам пообещали снегопады и гололед Фото Видео
13:44
У Путина прокомментировали причастность Кремля к протестам "желтых жилетов" во Франции
13:31
В серой майке и без макияжа: Регина Тодоренко впервые показала, как выглядит после родов
13:27
Сенцова выписали из медсанчасти
13:10
"На ней Царь-Х*й". Шнуров стихом поглумился над рухнувшим российским аэротакси за 12 миллионов
12:51
"Настеньку настигла звездная болезнь": поклонники возмущены надменностью Каменских Видео
12:33
Что нужно и что нельзя делать на Зимнее знамение: о чем молятся в этот церковный праздник Видео
12:26
Протесты во Франции: последствия для Украины и ЕС мнение
12:25
"Пусть пишут, что хотят": скандальный Панин отреагировал на новость о ДТП
12:13
"Если нужно будет, перееду": живущий в России муж Билык прокомментировал военное положение в Украине Видео
12:13
За чертой бедности оказались 14 миллионов украинцев
12:10
"Баловники-затейники": На Одесчине школьники устроили гей-оргию и сняли порно Видео
12:02
Украинцы попали в жуткое ДТП в Словении: есть жертвы Фото Видео
11:49
Немецкий министр рассказал, как ФРГ накажет Россию из-за аннексии Крыма
11:43
Борисполь отчитался о ЧП в аэропорту: появились интересные подробности
11:34
Лысая дочь Кошевого "взорвала" сеть пародией на отца, и довела его до слез Видео
11:29
Украинские военные угнали танк в Германии Видео
11:12
"Классные сисечки": Настя Каменских похвасталась глубоким декольте Видео
10:57
Евросоюз ввел санкции против девяти организаторов "выборов" "ЛДНР"
10:43
Девушка дня Instagram: пышногрудая модель с аппетитными формами Скайлер Спрингстан Фото
10:42
Праздничные и выходные дни в Украине-2019: сколько и когда отдыхаем Видео
10:16
РФ перебросила в Крым свой новейший корабль с ракетным комплексом
09:43
"Циклон несет осложнения": синоптики призвали украинцев быть осторожнее из-за погоды Видео
09:26
"Из рубрики Бл*дский цирк": соцсети отреагировали на фото Порошенко с детьми нардепа в супермаркете
08:46
В ВСУ прокомментировали сообщения об "охоте" на призывников
08:28
Игры в военное положение, или Как спровоцировать бунт мнение
07:54
Актер Панин попал в ДТП
07:38
Психолог объяснила, как женщины превращают свою жизнь в "черную" Видео
07:30
РФ впервые с начала 2000-х вышла на второе место в мире по производству оружия
07:14
"Подарок Путина Порошенко": эксперт спрогнозировал судьбу захваченных РФ украинских моряков Видео
06:57
Церковные маневры Порошенко мнение
06:35
Будет ли конец света: астролог рассказал, чего ждать 10-16 декабря
06:15
Новый год отменяется: стала известна новая дата апокалипсиса Видео
05:56
Астролог рассказал, когда рухнет Керченский мост
05:17
Украинский адмирал объяснил, как усмирить Россию на Азове Видео
04:44
Психолог объяснила, как усыпить в себе "крокодила" Видео
04:07
Новый скачок цен: эксперт рассказал о резком подорожании мяса
03:02
"Мы гордимся": солистка Kazka прокомментировала популярность песни "Плакала" в России Видео
02:11
Пожар и смерть: на Полтавщине найдены мертвыми три человека Видео
01:37
"Безалаберно и глупо": эксперт разнес реакцию Украины на действия России на Азове Видео
01:14
"Обкококошили детей": в Сети высмеяли пророссийское выступление коллективов в Крыму Фото
00:57
Вятрович не одобряет повторное присвоение Бандере звания Героя Украины
00:38
В США российский флот назвали слабым и "зеленым"
00:16
"Запад не понимает происходящего": эксперт спрогнозировал действия Украины в Азовском море
09 декабря, воскресенье
23:50
На выборах в Армении лидирует пророссийский кандидат
23:21
Лопес показала процесс украшения потрясающей новогодней елки Видео
22:59
Во время протестов "желтых жилетов" повредили Украинский культурный центр
22:40
В Киеве на станции метро умерла 9-летняя девочка с ДЦП Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять