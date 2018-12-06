Динамо нашло усиление в Нидерландах: СМИ назвали сумму трансфера испанского нападающего

На трансфере Франа Соля настаивает главный тренер Динамо Александр Хацкевич.
Киевское Динамо может усилиться испанским нападающим Франом Солем, который защищает цвета Виллема II.
При этом руководство нидерландского клуба требует за забивного нападающего не менее 5 миллионов евро.
Контракт 26-летнего испанца, который рассчитан до конца сезона, будет продлен на год по предварительной договоренности с игроком, дабы клуб сумел заработать на будущем трансфере, сообщает Футбол news.
Также отмечается, что на трансфере Франа Соля в стан виц-чемпионов Украины настаивает главный тренер Динамо Александр Хацкевич.
По словам экс-игрока сборной Украины Евгения Левченко, сильной стороной Франа Соля является его голевое чутье.
"У него отличный прием мяча, играет головой, хорошо взаимодействует с партнерами. Играет свою роль испанский менталитет тоже играет свою роль", - подчеркнул Левченко.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Динамо готовит трансфер форварда сборной Украины.