Динамо нашло усиление в Нидерландах: СМИ назвали сумму трансфера испанского нападающего

Фран Соль / @FranSolinho

Киевское Динамо может усилиться испанским нападающим Франом Солем, который защищает цвета Виллема II.

При этом руководство нидерландского клуба требует за забивного нападающего не менее 5 миллионов евро.

Контракт 26-летнего испанца, который рассчитан до конца сезона, будет продлен на год по предварительной договоренности с игроком, дабы клуб сумел заработать на будущем трансфере, сообщает Футбол news.

Также отмечается, что на трансфере Франа Соля в стан виц-чемпионов Украины настаивает главный тренер Динамо Александр Хацкевич.

По словам экс-игрока сборной Украины Евгения Левченко, сильной стороной Франа Соля является его голевое чутье.

"У него отличный прием мяча, играет головой, хорошо взаимодействует с партнерами. Играет свою роль испанский менталитет тоже играет свою роль", - подчеркнул Левченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Динамо готовит трансфер форварда сборной Украины.