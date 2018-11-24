Динамо готовит трансфер форварда сборной Украины: СМИ назвали сумму сделки

Марьян Швед / ФК Карпаты

Форвард львовских Карпат Марьяном Шведом в зимнее межсезонье может перебраться в киевское Динамо.

Вице-чемпионы уже выходили на руководство Карпат по поводу трансфера, а в контракте Шведа указана клаусула 2 млн евро, пишет Tribuna.

Отметим, что текущем сезоне форвард сборной Украины сыграл 15 матчей в чемпионате, в которых отметился 8 забитыми мячами.

Швед также уже успел дебютировать в национальной сборной Украины в товарищеском поединке против Турции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что киевляне попытаются подписать Руслана Малиновского уже в ближайшее зимнее трансферное окно.