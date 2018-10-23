Полузащитник Динамо может продолжить карьеру в Англии: СМИ назвали сумму трансфера

Виктор Цыганков / dynamo.kiev.ua

Английский "Тоттенхэм Хотспурс" проявляет интерес к полузащитнику киевского "Динамо" и сборной Украины Виктору Цыганкову.

В трансфере украинца высказал заинтересованность главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино, англичане готовы сделать предложение по трансферу уже в зимнее межсезонье.

Как пишет Talksport, Почеттино является поклонником таланта Цыганкова и заинтересован в том, чтобы украинский футболист продолжил выступления на "Уайт Харт Лейн", при этом англичане готовы заплатить за него 18 миллионов евро.

В сообщении также отмечается, что за "украинским бриллиантом" следят и другие топ-клубы Европы, среди которых "Бавария", "Барселона", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

В активе Цыганкова в сезоне 2018/19 шесть голов за "Динамо" во всех турнирах. В апреле этого года вингер подписал новый контракт с киевским клубом, который рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, ранее трансфер бывшего динамовца Андрея Ярмоленко угодил в ТОП самых глупых переходов межсезонья.