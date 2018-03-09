Игрок "Динамо" призан игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков был признан игроком недели Лиги Европы.

В голосовании, которое проходило на официальном сайте УЕФА игрок набрал 60% голосов.

Напомним, накануне подопечные Александа Хацкевича в выездном матче 1/8 ЛЕ сыграли вничью с римским "Лацио" - 2:2. Цыганков забил гол и сделал результативную передачу на Жуниора Мораеса.

На втором месте Генрих Михитарян (33%), на третьем – Валон Бериша (4%), на четвертом – Марсело из "Лиона" (3%).