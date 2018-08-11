"Угасающий игрок": трансфер Ярмоленко угодил в ТОП самых глупых переходов межсезонья

Андрей Ярмоленко в форме "Вэст Хэма" / Twitter

Трансфер игрока сборной Украины Андрея Ярмоленко из дортмундской "Боруссии" в английский "Вест Хэм" попал в рейтинг самых глупых переходов межсезонья, составленный английским изданием FourFourTwo.

В материале отмечается, что лучшие годы украинца уже остались далеко позади, ведь Ярмоленко был выдающимся игроком три года назад.

"Тогда ему нужно было покидать Украину ради великого испанского, английского или немецкого клуба, но его трансфер в "Боруссию" случился слишком поздно. Подтверждением этому - его плохие выступления и медленное выпадение из команды. "Вест Хэм" получил имя, но, пожалуй, лишь угасающего игрока", - отмечает английское издание.

Отметим, что кроме Ярмоленко, в списке журналистов FourFourTwo оказались трансферы: Хавьера Пасторе (из ПСЖ в "Рому"), Джо Харта (из "Манчестер Сити" в "Бернли"), Саломона Рондона (из "Вест Бромвича" в "Ньюкасл"), Паулиньо (из "Барселоны" в "Гуанчжоу Эвергранд"), Джека Уилшира (из "Арсенала" в "Вест Хэм"), Адама Траоре (из "Мидлсбро" в "Вулверхэмптон"), Ришарлисона (из "Уотфорда" в "Эвертон") и Леонардо Бонуччи (из "Милана" в "Ювентус").

Напомним, Ярмоленко из киевского "Динамо" перешел в "Боруссию" (Дортмунд) за 25 млн евро.