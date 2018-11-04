Динамо готовит трансфер полузащитника сборной Украины – СМИ

Руслан Малиновский / krcgenk.be

Игрок бельгийского "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский может продолжить карьеру в составе киевского "Динамо".

Вице-чемпионы Украины попытаются осуществить этот трансфер уже в ближайшее зимнее трансферное окно, говорится в очередном выпуске ток-шоу "Татотаке".

Отметим, что в нынешнем сезоне на счету Малиновского 10 голов и 6 ассистов в 21 матче за "Генк".

Напомним, ранее журналист рассказал, кто придет на смену Александру Хацкевичу в "Динамо".