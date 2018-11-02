"Пригласят иностранца": журналист рассказал, кто придет на смену Хацкевичу

Александр Хацкевич / Reuters

В зимнее межсезонье вице-чемпион Украины киевское "Динамо" может получить нового главного тренера, заявил известный журналист Артем Франков.

Новым наставником киевлян может стать иностранный специалист, подчеркнул он в интервью изданию gazeta.ua и объяснил, почему в "Динамо" ждут зимнего межсезонья.

"В разгар сезона тот (иностранный специалист, - ред.) не придет. Зимой — вполне. Потому что будет несколько месяцев на подготовку, а это больше, чем летом", - отметил Франков.

Вместе с тем он добавил, что нынешнего наставника киевлян Александра Хацкевича уже давно нужно было отправлять в отставку в связи с неудовлетворительными результатами клуба.

"Президент киевского клуба Игорь Суркис до сих пор не сделал этого. Почему? Думаю, он ищет замену. Вероятнее всего, хочет пригласить иностранного тренера", - добавил Франков.

Напомним, недавно "Динамо" на своем поле сенсационно уступило ФК "Львов" со счетом 0:1.