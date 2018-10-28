Динамо - Львов 0:1, киевляне сенсационно проиграли на своем поле

В Киеве поединок Премьер-лиги звершился сенсацией / fpl.ua

В воскресенье, 28 октября, в Киеве состоялся матч 13-го тура УПЛ, в котором "Динамо" принимало ФК "Львов", игра завершился сенсационной победой гостей со счетом 0:1.

Отметим, что единственный гол львовяне забили в первом тайме. На 21-й минуте бразильский легионер гостей Тейлор получил мяч в середине поля и без помех вырвался на ударную позицию, откуда пробил в дальний угол.

"Динамо" - "Львов" 0:1

Гол: Тейлор, 21

"Динамо": Бойко – Кендзера, Шабанов, Миколенко, Пиварич (Супряга, 58) – Сидорчук (Шапаренко, 46), Шепелев (Гармаш, 74) – Цыганков, Че Че, Сидклей – Вербич

"Львов": Бандура – Адамюк, Мартан, Парамонов, Путраш (Голиков, 64) – Приймак, Джонатан – Сабино, Тейлор, Западня – Аугусто (Араужо, 55 (Янчак, 80))

Предупреждения: Путраш, Сабино, Приймак, Парамонов, Тейлор, Джонатан, Мартан, Янчак

Удаление: Сабино, 90+4

После неожиданной осечки подопечные Александра Хацкевича отпустили лидера чемпионата донецкий "Шахтер" в турнирной таблице на 5 очков.

При этом в следующем туре как раз лидеры Премьер-лиги и сыграют между собой - матч состоится в Харькове.

Напомним, в третьем туре Лиги Европы "Динамо" играло в гостях против французского "Ренна" и победило со счетом 2:1.