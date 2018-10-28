Динамо - Львов: прямая видеотрансляция матча тринадцатого тура УПЛ

"Динамо" -"Львов" / "Спортзнайка"

Предматчевые расклады.

Судейские назначения. На матче будет работать бригада арбитров во главе с Максимом Козыряцким (Запорожье) Лайнсмены: Виктор Матяш (Донецк), Александр Жуков (Харьков). Четвертый арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков);

Как считают эксперты, единственный шанс ФК "Львов" добиться приемлемого результата в матче с "Динамо" - усталость киевлян после победного, но крайне трудного матча Лиги Европы против "Ренна". Соответственно, существует вероятность, что столичные футболисты попросту не смогут нормально настроиться на игру с львовянами. Во остальном же "Динамо" сейчас явно на подъеме и точно в хорошем психологическом состоянии - благодаря четырем победам в УПЛ и виктории над "Ренном". Ситуацию для "Львова" усложняет и тот факт, что с киевлянами не сможет сыграть один из ключевых "атакеров" Бруну Дуарте (Львов) - из-за дисквалификации. "Динамо" же придется обходиться без защитника Тамаша Кадара, который получил три матча "бана" за плевок в арбитра.

Кадровая ситуция и ориентировочные составы.

Со стороны "Львова" из-за травм не сыграют Воронин и Борзенко, а за "Динамо",скорее всего, не смогут выступить Беседин и Русин.

"Динамо": Бойко - Миколенко, Шабанов, Бурда, Кенздера - Гармаш, Шепелев - Сидклей, Дуэлунд, Че - Вербич

"Львов": Бандура - Голиков, Адамюк, Мартан, Путраш - Сабино, Лима - Тейлор, Бруно, Западня - Сезар.

Котировки букмекеров.

Букмекеры безоговорочным фаворитом матча считают киевлян.В конторе "Пари-Матч" на их победу дают коэффициент 1.16, на ничью - 7.5, а на победу "Львова"- 17.47. В конторе 1ХВЕТ на выигрыш хозяев дают 1.18 , на ничью - 7.2, а на победу гостей - 14.50.

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