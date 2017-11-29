Кубок Украины: "Шахтер" и "Динамо" вышли в полуфинал, видео голов

29 ноября 2017, 22:50

Вице-чемпионы Украины добыли непростую победу над представителем Первой лиги.

«Шахтер» и "Динамо" вышли в полуфинал

В Харькове состоялся четвертьфинальный матч Кубка Украины — "Шахтер" принимал "Верес" из Ровно. Донецкая команда в итоге добыла легкую победу — 4:0.

На 8-й минуте отличился Феррейра, на 45-й - Бернард. На 64-й забил Марлос, а на 83-й точку поставил Бланко Лещук.

"Шахтер" — Верес 4:0

Голы: Феррейра, 7, Бернард, 45, Марлос, 63, Бланко-Лещук, 83

"Шахтер": Пятов — Петряк, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Фред (Алан Патрик, 66), Степаненко — Марлос, Коваленко, Бернард (Дентиньо, 60) — Феррейра (Бланко-Лещук, 72)

"Верес": Когут — Западня, Адамюк, Скотаренко, Симинин (Кобин, 46) — Кучеров, Карасюк (Морозенко, 46) — Пасич, Котляр, Капаррос (Степанюк, 65)- Палагнюк

Предупреждения: Хочолава, Петряк, Фред, Степаненко — Западня, Пасич

В другом матче в Чернигове встречались черниговская "Десна" и киевское "Динамо". Вице-чемпионы Украины добыли непростую победу над представителем первой лиги со счетом 2:0, сообщает УНИАН.

Поединок прошел в сложных погодных условиях. Игра находилась под угрозой срыва из-за сильного снегопада. Работники в режиме нон-стоп расчищали поле стадиона имени Гагарина от снега, но тот продолжал падать, в итоге команды сыграли на снежном покрытии и играли красным мячом.

"Динамо" забило уже на 6- минуте — подачей Пиварича воспользовался Гармаш, который без подгтовки пробил мимо голкипера "Десны" — 1:0. "Десна" провела матч на равных против фаворита и много атаковала, имела моменты, но сравнять счет подопечным Александра Рябоконя не удалось. Более того, в компенсированное время на 4-й добавленной минуте Беседин отдал пас на дебютанта "Динамо" Русина, который удвоил счет.

Десна — "Динамо" 0:2

Голы: Гармаш, 6, Русин, 90+4

"Десна": Махновский — Черноморец (Кириенко, 85), Мельник, Парцвания, Братков — Олейник (Картушов, 69), Арвеладзе (Волков, 80), Мостовой, Коберидзе, Чепурненко — Филиппов

"Динамо": Бущан — Кендзера, Пантич, Кадар, Пиварич — Буяльский, Шепелев, Гармаш — Шапаренко (Корзун, 90+3) — Мораес (Русин, 83), Мбокани (Беседин, 66)

Еще в одно мачте во Львове — футбольный клуб "Львов" принимал новосозданный "Днепр-1".

Львовяне открыли счет на 24-й минуте — Кисленко пробил головой с линии вратарской. "Днепр-1" после этого много атаковал и мог сравнять счет уже до перерыва, но отложил дело на второй тайм. На 75-й минуте Снижко головой отправил мяч в угол ворот. После забитого гола "Днепр-1" выглядел поактивней, но игра перешла в дополнительное время.

Развязка в матче наступила на самом финише, за две минуты до конца овертайма. Сначала свой момент упустили хозяева, а затем были наказаны: Ярослав Поплавка с 15 метров угодил в стойку, от которой мяч залетел в ворота. В итоге — победа днепрян со счетом 2:1.

"Львов" — "Днепр-1" 1:2

Голы: Кисленко, 23 — Снижко, 75, Поплавка, 119

"Львов": Герыч — Барыляк, Багдай, Зайчук, Ощипко — Кисленко (Панасюк, 100), Омельченко, Бухал — Коблюк (Шпырка, 62), Поручинский (Янчак, 22), Орловский

"Днепр-1": Юрчук — Бровченко, Лопыренок, Логинов, Полевой — Когут (Ляшенко, 105+1), Поплавка — Снижко, Хучбаров (Войцеховский, 68), Шаповалов (Беляев, 56) — Супряга

Предупреждения: Герыч, Коблюк, Бухал — Когут, Шаповалов

Еще в одном матче в Полтаве "Ворскла" принимала на своем поле "Мариуполь". В первом тайме команды обменялись голами. На 13-й минуте счет открыл нападающий ворсклян Владислав Кулач, но уже на 24-й форвард гостей Андрей Борячук восстановил статус-кво.

Решающей стала 77-я минута, когда "Мариуполь" провел скоростную контратаку. Вратарь хозяев Богдан Шуст отбил один удар соперника, но в нужном месте оказался Андрей Тотовицкий, который пяткой отправил мяч в ворота. В завершающие 15 минут мариупольцы сумели отбить атаки "Ворсклы" и одержали победу — 2:1.

Ворскла — "Мариуполь" 1:2

Голы: Кулач, 13 — Борячук, 24, Тотовицкий, 77

"Ворскла": Шуст — Пердута, Даллку, Чеснаков, Матвиенко — Скляр, Кравченко (Коломоец, 82) — Кобахидзе (Ребенок, 64), Шарпар, Одарюк (Кадимян, 71) — Кулач

"Мариуполь": Худжамов — Насонов, Вакуленко, Белый, Тищенко — Танковский, Мишнев (Неплях, 76) — Тотовицкий (Фомин, 89), Чурко (Кирюханцев, 83), Болбат — Борячук

Предупреждения: Чурко, Тотовицкий.

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