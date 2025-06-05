Вы узнаете:
- Клара Новикова пообщалась с журналистами
- О чем она мечтала всю жизнь
Российская юмористка Клара Новикова, которая родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в родной стране, призналась, что у нее есть мечта.
В комментарии пропагандистским росСМИ, предательница поделилась, что хотела бы уметь петь.
"Пел Ефим Шифрин, а я была просто рядом. Я пела еще с Геной Хазановым, у нас замечательный дуэт был", — сказала Новикова.
Оказывается, Клара хотела не просто научиться петь, а стать певицей, но не сложилось.
"Какой у меня голос, ну что вы, при людях поющих не говорите, мне неловко. Я хочу петь, я всю жизнь хочу петь", — добавила запроданка.
Напомним, ранее Новикова пообещала встретиться с "детьми с Донбасса", который незаконно оккупировала Россия.
"Я бы пришла к ним пообщаться, когда окажусь в Москве. Ничьи дети ни в чём не виноваты. Они должны быть здоровыми и счастливыми. И взрослые ответственны за них", - говорила предательница.
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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак, которая живет и работает в стране-оккупанте РФ, показала фото со своей единственной дочерью Софией. Певица опубликовала снимок, на котором видно, что Соня по росту догоняет маму.
А также Александра Кучеренко показала кадры из новой фотосессии. Модель позировала в блестящем красном платье с глубоким вырезом и открытой спиной. Образ был дополнен элегантным пучком и естественным макияжем, подчеркнув красоту модели.
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Кто такая Клара Новикова?
Клара Новикова — советская и российская актриса, артистка эстрады, юмористка, певица, телеведущая; народная артистка РФ (1997). Член общественного совета Российского еврейского конгресса.
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