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Ада Роговцева показала себя в молодости вместе с мужем

Алена Кюпели
4 июня 2025, 23:11
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Украинская актриса Ада Роговцева показала редкое фото со своей семьей.
Ада Роговцева поделилась памятным фото
Ада Роговцева поделилась памятным фото / Коллаж Главред, фото Facebook/adarogovtseva/

Кратко:

  • Кто на старом фото Ады Роговцевой
  • Как сложилась судьба семьи на фото

Легендарная украинская актриса театра и кино Ада Роговцева поделилась памятной фотографией, где она позирует с мужем и своими детьми.

Легендарная Ада Роговцева поделилась старым фото
Легендарная Ада Роговцева поделилась старым фото / Фото Facebook/adarogovtseva

Соответствующим фото она поделилась на своей странице в Facebook. "День рождения мужа. Уже двадцатый без него. Сегодня исполнилось бы 97", - написала актриса.

видео дня

Супруг легендарной актрисы Роговцевой умер 22 июля 2004 года. Его не стало в возрасте 76 лет. Отметим, сына супругов уже тоже нет среди живых. Он умер 1 июля 2012 года от онкологического заболевания.

Легендарная Ада Роговцева поделилась старым фото
Легендарная Ада Роговцева поделилась старым фото / Фото Facebook/adarogovtseva

Поклонники и подписчики актрисы принялись выражать свои соболезнования актрисе.

Легендарная Ада Роговцева поделилась старым фото
Легендарная Ада Роговцева поделилась старым фото / Фото Facebook/adarogovtseva

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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее сообщал Главред, украинская известная актриса Ада Роговцева поделилась воспоминаниями о том, как она ездила в страну-оккупанта РФ и снималась там в разных проектах. В интервью Сергею Жадану Роговцева призналась, что всегда напоминала россиянам, что она украинская актриса.

Ранее также легендарная украинская артистка театра и кино Ада Роговцева посвятила антрепризный спектакль "Будьте як вдома"убитому россиянами актеру Паше Ли.

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Кто такая Ада Роговцева

Ада Роговцева - украинская актриса театра и кино. Герой Украины (2007), народная артистка СССР (1978), лауреат Государственной премии УССР имени Т. Г. Шевченко (1981), Государственной премии Украины имени А. П. Довженко (2017).

Как пишет Википедия, артистка имеет уверенную проукраинскую позицию. В 2014 году после аннексии Крыма Российской Федерацией, не признанной большей частью международного сообщества[, и начала войны на Донбассе, она назвала Россию государством-агрессором. Неоднократно посещала с выступлениями передовую ВСУ на Донбассе в зоне проведения антитеррористической операции объединённых сил.

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