Трамп поставил дедлайн для Путина: появился тревожный прогноз по войне в Украине

Если страны коллективного Запада будут медлить с принятием жестких решений по РФ, война и в дальнейшем будет продолжаться без изменений, отметил дипломат.

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Появился тревожный прогноз по войне в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

О чем сказал Бондарев:

Трамп даст Путину еще несколько недель

Всех наступления РФ будет зависеть от способности украинских войск обороняться

Радикальных изменений в переговорах ожидать не стоит

Несмотря на разговоры о мирных инициативах и надежду на изменения, в ближайшее время война будет продолжаться. Без существенных изменений на фронте надеяться на прорыв в переговорном процессе не приходится. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший российский дипломат, единственный сотрудник российского внешнеполитического ведомства, который публично осудил вторжение России в Украину Борис Бондарев.

Он отметил, что летом возможно новое обострение, в частности, со стороны России. Мирный процесс также вероятно будет продолжаться, но ограничится обменом документами и предложениями. В то же время, по его мнению, можно ожидать лишь частичных практических сдвигов, таких как обмен пленными, тогда как на серьезные договоренности рассчитывать пока не стоит.

"Трамп, судя по всему, даст еще несколько недель на то, чтобы понять, хочет ли Путин мира и как на это реагировать. Но каких-либо прорывов я, честно говоря, не жду", - сказал он.

Борис Бондарев считает, что успех возможного летнего наступления будет зависеть от способности украинских сил обороны сдержать атаки. Если украинская оборона окажется достаточно устойчивой и линия фронта не изменится существенно, ситуация останется без кардинальных изменений.

По его мнению, если Запад и в дальнейшем будет медлить с решительными действиями, война будет продолжаться в том же трагическом ежедневном ритме. Сейчас, по его словам, нет оснований ожидать существенного прорыва или изменений в ближайшем будущем.

"В Украине, насколько мне известно, марсиане со своими войсками не высаживаются. В России тоже вряд ли внезапно появится еще 500 миллионов человек, которых можно бросить на фронт. И Запад вряд ли решится на отправку войск, чтобы воевать напрямую. А без радикального изменения позиций сторон на поле боя ожидать радикального изменения позиций в переговорах - бессмысленно", - резюмировал он.

Смотрите видео интервью Бориса Бондарева Главреду о перспективах окончания войны:

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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российские войска активизировали наступательные действия на Сумском направлении и будут продолжать давление. В то же время он заверил, что украинские военные были заранее подготовлены и прилагают все усилия для удержания своих позиций.

Между тем Россия намерена разместить около 10 тысяч своих военных в самопровозглашенном Приднестровье, которое граничит с Украиной. Эту группировку, вероятно, планируют задействовать в попытках захватить Одессу. Об этом в интервью Financial Times рассказал премьер-министр Молдовы Дорин Речан.

Российский диктатор Владимир Путин фактически отверг инициативу прекращения огня, дав понять, что не готов к мирному диалогу.

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Кто такой Борис Бондарев Борис Анатольевич Бондарев - бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, который решился на такой шаг. 23 мая 2022 года Бондарев объявил об увольнении с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов". После отставки с должности советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве, Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает выступать с критикой российской внешней политики и призывает к более решительным действиям международного сообщества в ответ на агрессию России.

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