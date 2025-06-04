Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путин сорвал переговоры на высшем уровне: глава РФ сделал важное заявление о войне

Юрий Берендий
4 июня 2025, 18:15
172
Российский диктатор Путин цинично обвинил украинскую власть в терроризме и отреагировал на предложение провести прямые переговоры с Зеленским.
Путин сорвал переговоры на высшем уровне: глава РФ сделал важное заявление о войне
Путин фактически отказался от переговоров с Зеленским / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

  • Путин впервые отреагировал на предложение провести переговоры с Зеленским
  • Глава Кремля фактически отказался от прекращения огня

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин впервые прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече, фактически отвергнув идею прекращения огня в войне, которую Россия ведет против Украины. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

В своем заявлении Путин повторил привычные пропагандистские нарративы, в частности о якобы нелегитимности украинской власти, а также обвинил украинское руководство в организации террористических актов.

видео дня

Кроме того, он вспомнил о недавних обвалах трех мостов на территории России, которые произошли в течение выходных.

"Еще недавно Киев и его союзники мечтали о стратегическом поражении России. Сегодня на фоне огромных потерь и отступления по всему фронту киевская верхушка перешла к организации терактов. И в то же время просят приостановить боевые действия на 30-60 дней, о встрече на высшем уровне. А как проводить встречи в этих условиях? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? За что их поощрять, приостанавливая боевые действия?", - сказал военный преступник Путин.

Глава Кремля также негативно отреагировал на позицию Украины относительно проведения перемирия на некоторых участках фронта для того, чтобы забрать тела погибших военных.

"Что касается отказа от перемирия на 2-3 дня по гуманитарным соображениям, это происходит не впервые. Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир означает для него потерю власти, а власть для этого режима важнее, чем мир и жизнь людей", - сказал диктатор.

В то же время сам российский диктатор и военный преступник Путин фактически отказался от перемирия в любом формате и обвинил Украину в том, что она хочет использовать перемирие для "накачки оружием и подготовки терактов".

"За что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки режима западным оружием? Для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов", - сказал он.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия пытается сформировать военную группировку численностью около 10 тысяч человек в непризнанном Приднестровье, граничащем с Украиной. Эта группировка может быть использована для потенциальной атаки на Одессу. В разговоре с Financial Times премьер-министр Молдовы Дорин Речан также заявил, что Москва уже вмешивается в подготовку к парламентским выборам в Молдове, которые должны состояться в сентябре.

Тем временем Украина готовит новый обмен пленными с Россией - планируется возвращение 500 украинских военных. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отметив, что обмен может состояться уже 7-8 июня. В то же время он подчеркнул, что Россия пока не предоставила списки своих пленных, что усложняет процедуру.

Президент США Дональд Трамп назвал Путина "сумасшедшим" и заявил, что тот даже не осознает, насколько Россия была спасена. Впрочем, как отметил военный аналитик, полковник запаса ВСУ Олег Жданов, эти заявления не стоит трактовать как признак изменения политики США на более жесткую в отношении РФ.

Другие новости:

Режим прекращения огня в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин мирное урегулирование мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин сорвал переговоры на высшем уровне: глава РФ сделал важное заявление о войне

Путин сорвал переговоры на высшем уровне: глава РФ сделал важное заявление о войне

18:15Война
"Еще одна волна наступления, РФ продолжит давить": Зеленский - о наступлении на Сумы

"Еще одна волна наступления, РФ продолжит давить": Зеленский - о наступлении на Сумы

18:00Фронт
РФ выдала новый ультиматум Украине: Зеленский обратился к Кремлю с предложением

РФ выдала новый ультиматум Украине: Зеленский обратился к Кремлю с предложением

17:19Война
Реклама

Популярное

Ещё
"И слёзы": дочь предательницы Ани Лорак стало трудно узнать

"И слёзы": дочь предательницы Ани Лорак стало трудно узнать

"Я думаю о тебе": бывшая жена Комарова сделала громкое признание после развода

"Я думаю о тебе": бывшая жена Комарова сделала громкое признание после развода

Экстремально сильная магнитная буря накрыла Украину: шторм достиг красного уровня

Экстремально сильная магнитная буря накрыла Украину: шторм достиг красного уровня

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 июня (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

18:44

"Абсолютная ненависть": как Анна Ризатдинова столкнулась с крупными проблемами

18:28

Эксперты призывают посыпать сад корицей в июне: неожиданная причина

18:23

Почему 5 июня нельзя долго спать и бездельничать: какой праздник и день ангела

18:15

Путин сорвал переговоры на высшем уровне: глава РФ сделал важное заявление о войне

18:05

Куда делась Василиса Фролова: ведущая показала тело и сильное похудение

Кризис, бунты и начало развала России: Жданов – о том, почему война закончится в 2026 годуКризис, бунты и начало развала России: Жданов – о том, почему война закончится в 2026 году
18:00

"Еще одна волна наступления, РФ продолжит давить": Зеленский - о наступлении на Сумы

17:38

Почему в Украине исчезают бабочки, и чем это опасно: эксперт раскрыл правду

17:36

Доллар и евро внезапно ушли в крутое пике: озвучен новый курс валют

17:19

РФ выдала новый ультиматум Украине: Зеленский обратился к Кремлю с предложением

Реклама
17:15

РФ хочет собрать войско на границе с Одесчиной: в Молдове озвучили план врага

16:34

Рыба сама будет идти на крючок: лучшие дни для клева в июне 2025 года

16:34

Оккупанты отступили из-под Константиновки: генерал предупредил о новой опасности

16:28

Топ-10 самых распространенных украинских фамилий: есть ли среди них вашаВидео

16:25

Рабыня Изаура в Москве: актриса Луселия Сантус приехала в РФ

16:19

ТОП-3 самых надежных авто до 2000$: что можно купить в Украине без переплат

16:13

Совсем скоро будет новый большой обмен пленными: Зеленский назвал дату

15:59

Пенсионеры могут не платить за коммуналку: кто имеет 100% скидки на услуги

15:49

Трамп обеспечивает России безопасность: Жданов раскрыл реальные намерения США

15:44

Великобритания объявила о рекордном пакете военной помощи для Украины - детали

15:40

РФ ударила по учебному подразделению ВСУ на Полтавщине: есть раненые, детали

Реклама
15:36

Последствия серьезнее, чем казалось: назван важный нюанс операции "Паутина"

15:32

Сколько стоит клубника в Украине: где купить дешевле всего и крупно сэкономить

15:29

Мухи забудут дорогу к дому на все лето: понадобится копеечное средство

15:29

У 37-летней популярной певицы диагностировали рак

15:02

С пенсий украинцев могут высчитывать до 50%: кто рискует потерять выплаты

15:02

Ситуация критическая: в DeepState заявили о бурном продвижении РФ на Сумщине

14:50

В России второй день горят производства двигателей для техники РФ - подробности

14:35

Суперзагадка для интеллектуальных гениев: где спрятана бабочка среди цветов

14:31

Овнам - мятный, Львам - имбирный: какой чай подходит вам по знаку зодиака

14:15

Некоторые украинцы могут получать сразу две пенсии: что известно о выплатах

14:10

Рада стать бабушкой: Волочкова заговорила о пополнении

14:07

Окончание войны до лета 2026 года: Жданов озвучил неожиданный поворот событий

14:03

Проблема серьезная: почему на плодовых деревьях краснеют листьяВидео

14:00

"Становится ярче и лучше": Меган Маркл показала лицо дочери от принца Гарри

13:19

Служба мужчин 60+ в ВСУ: в Раде в ближайшее время рассмотрят законопроект

12:53

Призраки на украинской банкноте: что скрывают 50 гривен

12:48

Активист Шабунин критикует схему уклонения от мобилизации, которой сам же и воспользовался – СМИ

12:25

Жара и +32 градуса: какие области Украины накроет сухая и солнечная погода

12:23

В Украине нашли сокровища первого олигарха - спрятал в стене церкви

12:21

Социальный взрыв в РФ близко: полковник ВСУ назвал сценарий окончания войны

Реклама
12:13

Стали еще больше похожи на Киркорова - новые фото детей Анастасии Стоцкой

12:13

"Бесхребетная политика": экс-дипломат РФ раскритиковал Запад из-за войны в УкраинеВидео

12:06

РФ может ударить по Украине мощным оружием: СМИ обнародовали четыре сценария

12:00

Трамп не готов к санкциям и до сих пор надеется оторвать Россию от Китая - Борис Бондарев

11:37

Ядерная угроза: в ЦПД сказали, кому действительно навредят "страшилки" Путина

11:20

Цены упали уже на 38%: в Украине резко дешевеет популярный продукт

11:16

3 знака зодиака должны обратить внимание на плохие предзнаменования в июне

10:56

Китайский гороскоп на завтра 5 июня: Кроликам - долги, Козлам - споры

10:53

Взорвалось там, где надо: Плетенчук указал на важный результат операции в Крыму

10:44

Будет ли топливный кризис и рост цен на бензин: эксперт дал прогноз до конца лета

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Настя КаменськихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим Галкин
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять