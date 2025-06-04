Путин сорвал переговоры на высшем уровне: глава РФ сделал важное заявление о войне

Российский диктатор Путин цинично обвинил украинскую власть в терроризме и отреагировал на предложение провести прямые переговоры с Зеленским.

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Путин фактически отказался от переговоров с Зеленским / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

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Путин впервые отреагировал на предложение провести переговоры с Зеленским

Глава Кремля фактически отказался от прекращения огня

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин впервые прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече, фактически отвергнув идею прекращения огня в войне, которую Россия ведет против Украины. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

В своем заявлении Путин повторил привычные пропагандистские нарративы, в частности о якобы нелегитимности украинской власти, а также обвинил украинское руководство в организации террористических актов.

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Кроме того, он вспомнил о недавних обвалах трех мостов на территории России, которые произошли в течение выходных.

"Еще недавно Киев и его союзники мечтали о стратегическом поражении России. Сегодня на фоне огромных потерь и отступления по всему фронту киевская верхушка перешла к организации терактов. И в то же время просят приостановить боевые действия на 30-60 дней, о встрече на высшем уровне. А как проводить встречи в этих условиях? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? За что их поощрять, приостанавливая боевые действия?", - сказал военный преступник Путин.

Глава Кремля также негативно отреагировал на позицию Украины относительно проведения перемирия на некоторых участках фронта для того, чтобы забрать тела погибших военных.

"Что касается отказа от перемирия на 2-3 дня по гуманитарным соображениям, это происходит не впервые. Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир означает для него потерю власти, а власть для этого режима важнее, чем мир и жизнь людей", - сказал диктатор.

В то же время сам российский диктатор и военный преступник Путин фактически отказался от перемирия в любом формате и обвинил Украину в том, что она хочет использовать перемирие для "накачки оружием и подготовки терактов".

"За что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки режима западным оружием? Для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов", - сказал он.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия пытается сформировать военную группировку численностью около 10 тысяч человек в непризнанном Приднестровье, граничащем с Украиной. Эта группировка может быть использована для потенциальной атаки на Одессу. В разговоре с Financial Times премьер-министр Молдовы Дорин Речан также заявил, что Москва уже вмешивается в подготовку к парламентским выборам в Молдове, которые должны состояться в сентябре.

Тем временем Украина готовит новый обмен пленными с Россией - планируется возвращение 500 украинских военных. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отметив, что обмен может состояться уже 7-8 июня. В то же время он подчеркнул, что Россия пока не предоставила списки своих пленных, что усложняет процедуру.

Президент США Дональд Трамп назвал Путина "сумасшедшим" и заявил, что тот даже не осознает, насколько Россия была спасена. Впрочем, как отметил военный аналитик, полковник запаса ВСУ Олег Жданов, эти заявления не стоит трактовать как признак изменения политики США на более жесткую в отношении РФ.

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Режим прекращения огня в Украине Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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