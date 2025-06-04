РФ хочет собрать войско на границе с Одесчиной: в Молдове озвучили план врага

Россия уже сейчас начала вмешиваться в выборы в Молдове, чтобы потом реализовать задуманное.

https://glavred.info/war/rf-hochet-sobrat-voysko-na-granice-s-odeschinoy-v-moldove-ozvuchili-plan-vraga-10670606.html Ссылка скопирована

Непризнанное Приднестровье может стать более опасным для Украины регионом / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Главное:

РФ хочет расширить свое военное присутствие в Приднестровском регионе

Кремль вмешивается в выборы в Молдове, чтобы впоследствии ввести тысячи солдат в Приднестровье

Страна-агрессор Россия хочет развернуть 10-тысячную группировку в непризнанном Приднестровье, граничащем с Украиной. Эти войска могут быть использованы для попытки захвата Одессы, о чем давно мечтает Кремль и постоянно рассказывают пропагандисты.

В интервью Financial Times премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что РФ уже вмешивается в предстоящие парламентские выборы Молдовы, которые должны состояться в сентябре этого года.

видео дня

Таким образом она надеется на то, что "более дружественное" к России правительство позволит развернуть в непризнанном Приднестровье больше солдат, так как сейчас из-за проевропейских политиков у власти это сделать невозможно.

"Это огромные усилия, направленные на подрыв молдавской демократии... Они хотят укрепить свое военное присутствие в Приднестровском регионе", - подчеркнул Речан.

Приднестровье / Инфографика: Главред

Угроза для Украины со стороны Приднестровья - последние новости

Накануне также стало известно, что в случае мобилизации в непризнанном Приднестровье до 30 тысяч человек оккупанты будут иметь возможность сформировать определенный "ударный кулак".

Ранее Главред писал, что военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула предупреждал - если оккупанты соберут в непризнанном Приднестровье 30-35 тысяч хорошо вооруженной армии, это может стать угрозой для юга и удара по Одессе и Белгород-Днестровскому.

Напомним, еще с первого года полномасштабной войны в Украине в ГПСУ отмечали, что ситуация на границе с Молдовой до сих пор остается напряженной, в частности - на сегменте непризнанного Приднестровья и не исключается вариант, что Россия может использовать эту территорию, чтобы осуществить эскалацию войны в Украине.

Больше новостей:

Кто такой Дорин Речан? Дорин Речан - молдавский ученый и политик. Премьер-министр Молдовы с 16 февраля 2023 года. Был министром внутренних дел Молдовы с июля 2012 года по февраль 2015 года. 10 февраля 2023 года был выдвинут кандидатом на пост премьер-министра вместо Натальи Гаврилицы. 16 февраля депутаты парламента Молдовы утвердили новое правительство во главе с Дорином Речаном, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред