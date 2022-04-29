Могут пойти на эскалацию: пограничники оценили риск наступления россиян на Украину из Приднестровья

Украинские пограничники пытаются усилить участки на Приднестровском сегменте украинско-молдавской границы.
Ситуация на границе с Молдовой до сих пор остается напряженной, в частности-на сегменте Приднестровья.
Не исключается вариант, что Россия может использовать эту территорию, чтобы осуществить эскалацию войны в Украине. Об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга 29 апреля, рассказывая о текущей ситуации на участках госграницы, пишет УНИАН.
"Не исключается, что как и территорию Беларуси, враг может использовать это направление для дальнейшей эскалации. Однако отмечу, что и на границе с Беларусью, и на направлении Приднестровья силы обороны Украины принимают все необходимые меры для усиления этих участков и, в частности, учитывается вся информация, которая может влиять на защиту границы", – отметил Демченко.
Спикер ГПСУ напомнил, что пункты пропуска не работают как на границе с Беларусью и Россией, так и на Приднестровском сегменте украинско-молдавской границы. Через эти пункты пропуска не проводится пропуск граждан.
Ситуация на границе в Черниговской и Сумской областях
Украинские пограничники пока не фиксируют формирования россиянами группировок, которые могли бы возобновить наступление в направлении Черниговщины и Сумщины. На территории РФ вблизи границы с Украиной в этих областях наблюдается лишь некоторое перемещение военной техники.
Однако вблизи границы россияне еще продолжают осуществлять вооруженные провокации. Так, накануне, 28 апреля, оккупанты трижды обстреливали Черниговскую область, а 29 апреля с минометов стреляли по Сумской области.
Провокации России в Приднестровье
Напомним, 25 апреля около 17:45 в столице непризнанной "Приднестровской молдавской республики" – городе Тирасполь – прогремела серия взрывов. Они произошли в помещении, где расположены офисы местного "Министерства государственной безопасности" и филиала российской "Федеральной Службы безопасности" в ПМР".
После этого в ГУР Минобороны Украины заявили, что эти взрывы – спланированная провокация российских спецслужб. Это подтверждается, в частности, тем, что для руководства Приднестровья они не стали неожиданностью – те еще за несколько дней к ним готовились.
После взрывов в Тирасполе в Молдове заявили, что такие события – это повод для создания напряженности в регионе. В связи с этими событиями Служба безопасности страны созвала срочное заседание.
Затем украинская разведка сообщила, что Россия готовит ракетный удар по Приднестровью и рассылает СМС с предупреждением якобы от ВСУ, планируя обвинить в обстрелах Украину.
Сообщалось, что на территории так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" началась подготовка к концентрации военных сил для дальнейшей атаки в сторону Одессы. В оккупированном Крыму готовят самолеты и вертолеты для переброски военных подразделений в Приднестровье. Там, на аэродроме в Тирасполе, уже готовят взлетно-посадочную полосу для приема воздушных судов.
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