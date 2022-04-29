"Секундомер им дать": безумный русский депутат на ТВ побредил о ядерном ударе по Великобритании

В обычной своей хамской и наглой манере Алексей Журавлев начал "выстреливать" фантазиями по поводу того, как русские ракеты будут бить по Великобритании.
На российском телевидении тамошние политики и пропагандисты продолжают постоянно озвучивать милитаристские фантазии. В очередной раз отличился депутат Госдумы страны-агрессора Алексей Журавлев ‒ в эфире передачи "60 минут".
В свойственной ему хамовитой манере он предложил нанести ядерный удар по Великобритании при помощи ракеты "Сармат" с боеголовкой.
Причем ведущие этого постановочного ток-шоу, топовые телепропагандисты Евгений Попов и Ольга Скабеева, наиграно пытались одернуть Журавлева.
Тем не менее, Скабеева, сверкая нахальной полуулыбкой, не преминула упомянуть ‒ якобы подлетное время ракеты "Сармат" из Калининграда до Берлина 106 секунд, до Лондона - 202 секунды, до Парижа - 200 секунд.
В ответ на это депутат Журавлев сбивчиво и косноязычно продолжал бахвалиться.
"Пускай считают посекундно [британцы время полета ракеты ‒ Главред]. Чего ты успеешь? Ну, как? А, так надо. Пускай думают. Секундомер им дать. Двести секунд отсчитывают", ‒ подытожил он.
Напомним, что Алексей Журавлев не впервые отличается малоадекватными заявлениями в эфире пропагандистских передач.
К примеру, осенью 2020 года выступил с заявлением все тех же "60 минут" о том, что в Дании якобы открыли специальное заведение-бордель для зоофилов.
"У них первый порнобалаган открылся для зоофилов! Вы представляете?! Для зоофилов в Дании, официально работает! Можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать!", – с явным возмущением высказался российский политик.
Более того, Журавлев отметил, что деятельность такого центра-борделя якобы узаконена властями Дании.
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