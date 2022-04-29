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"Секундомер им дать": безумный русский депутат на ТВ побредил о ядерном ударе по Великобритании

29 апреля 2022, 15:41

В обычной своей хамской и наглой манере Алексей Журавлев начал "выстреливать" фантазиями по поводу того, как русские ракеты будут бить по Великобритании.

Журавлев
Алексей Журавлев / УНИАН

На российском телевидении тамошние политики и пропагандисты продолжают постоянно озвучивать милитаристские фантазии. В очередной раз отличился депутат Госдумы страны-агрессора Алексей Журавлев ‒ в эфире передачи "60 минут".

В свойственной ему хамовитой манере он предложил нанести ядерный удар по Великобритании при помощи ракеты "Сармат" с боеголовкой.

Причем ведущие этого постановочного ток-шоу, топовые телепропагандисты Евгений Попов и Ольга Скабеева, наиграно пытались одернуть Журавлева.

Тем не менее, Скабеева, сверкая нахальной полуулыбкой, не преминула упомянуть ‒ якобы подлетное время ракеты "Сармат" из Калининграда до Берлина 106 секунд, до Лондона - 202 секунды, до Парижа - 200 секунд.

В ответ на это депутат Журавлев сбивчиво и косноязычно продолжал бахвалиться.

"Пускай считают посекундно [британцы время полета ракеты ‒ Главред]. Чего ты успеешь? Ну, как? А, так надо. Пускай думают. Секундомер им дать. Двести секунд отсчитывают", ‒ подытожил он.

Напомним, что Алексей Журавлев не впервые отличается малоадекватными заявлениями в эфире пропагандистских передач.

К примеру, осенью 2020 года выступил с заявлением все тех же "60 минут" о том, что в Дании якобы открыли специальное заведение-бордель для зоофилов.

"У них первый порнобалаган открылся для зоофилов! Вы представляете?! Для зоофилов в Дании, официально работает! Можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать!", – с явным возмущением высказался российский политик.

Более того, Журавлев отметил, что деятельность такого центра-борделя якобы узаконена властями Дании.

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Автор: Егор Бунин
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Алексей Журавлев новости Ровно ракета Сармат
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