ВСУ освободили на Харьковщине село, из которого оккупанты вели огонь по Харькову/ Reuters

На Харьковщине Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Русская Лозовая. Именно из этого населенного пункта, пока оно было в оккупации, захватчики вели прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова.

Это село – стратегически важный населенный пункт, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Село уже под полным контролем ВСУ. Его освобождали силами штурмового подразделения ГУР МО под руководством командующего Сухопутных войск ВСУ, генерала-полковника Александра Сырского.

"Это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков-Белгород. Именно из этого пригорода во времена оккупации враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен пятерых оккупантов. Задержанные оккупанты дезориентированы и деморализованы, они дали показания о преступлениях своего командования.

Напомним, на юге Украины ВСУ провели успешные операции по освобождению пяти населенных пунктов. Враг продолжает вести артиллерийско-минометные обстрелы по населенным пунктам.

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