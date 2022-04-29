ВСУ получили ЗРК С-300: ПВО сбивает вражеские самолеты и ракеты на дистанции до 150 километров

ЗРК С-300 передан Оперативному командованию Юг / Командование ВС ВСУ

Войска ПВО Вооруженных сил Украины получили зенитно-ракетную систему С-300 от стран-партнеров. Оружие, которое способно поражать вражеские объекты на дистанции от 5 до 150 километров, передано украинским войскам на юг и уже эффективно выполняет свою работу. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Как рассказали в командовании, новое оружие уже укрепило противовоздушную оборону Украины. Зенитно-ракетная система С-300 эффективно работает против вражеских объектов. Она может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты врага на высоте 5-150 километров. Причем не принципиально, на каком расстоянии летит самолет или ракета -10 или 27 метров.Читайте такжеВСУ сбили высокоточный дрон-камикадзе РФ "Куб-БЛА", который впервые применили на войне в Украине

Указано, что ЗРК уже выполняет свои задачи на фронте.

"Продолжаем закрывать небо от российских угроз. Есть начало – будет продолжение. Слава Украине!" – подчеркнули в командовании ВС ВСУ.

Военная помощь Запада Украине

Премьер-министр Британии Борис Джонсон ранее заявил, что Лондон не против использования Киевом предоставленного ей оружия по территории России. Глава правительства отметил, что Украина имеет право защищать свое государство, в то время как военные атаки идут с территории российского государства.

Парламент Германии Бундестаг 28 апреля поддержал инициативу о поставках Украине, в том числе, и тяжелых вооружений. За решение проголосовали 586 депутатов.

Советник главы ОП Алексей Арестович сказал, что до конца мая-июня Украина получит мощное оружие от Запада. По его мнению, к середине июня украинские войска смогут получить боеспособные части, которые вооружены таким оружием, и будут готовы переходить в ответное наступление на войска РФ.

Главред рекомендует: