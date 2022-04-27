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Британия "дала добро" Украине на использование своего оружия для ударов по территории РФ

27 апреля 2022, 14:05

По словам британского премьера, это очевидно, что украинцы имеют право себя защищать.

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Украина может использовать оружие Британии для ударов по территории РФ, заявил Джонсон/ Reuters

Великобритания не против, чтобы предоставленное ею для Украины оружие применялась для ударов по целям на территории России.

Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, пишет ВВС. Так он ответил на вопросы журналистов, как бы он воспринял, если бы Украина предоставленным Британией оружием ударила бы по целям на территории РФ.

Джонсон подчеркнул, что Украинское государство имеет право себя защищать, а на Украину нападают именно с территории России.

"Мы не хотим, чтобы кризис вышел за границы Украины... Но украинцы, очевидно, имеют право себя защищать. На них нападают с территории России. Они имеют право защищать и оборонять себя", – подчеркнул премьер Британии.

Напомним, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес озвучил мнение, что Украина имеет полное право атаковать территорию России. По его словам, в Лондоне не против, чтобы для этого применили западное вооружение.

На такое заявление Уолесса в России отреагировали достаточно агрессивно. Они пригрозили Британии "пропорциональным ответом" за поддержку права Украины атаковать Россию. Министерство обороны РФ заявило, что имеет высокоточное оружие для нанесения ответных ударов.

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