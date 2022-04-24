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Британия передаст Украине 20 мощных гаубиц AS-90 и боекомплект к ним – СМИ

24 апреля 2022, 16:33

Кроме того, сообщается, что самоходные артиллерийские установки в категорической форме будут переданы из состава Вооруженных сил Великобритании.

Гаубицы
Британия передаст Украине мощные гаубицы AS-90 и боекомплект к ним – СМИ / Википедия и ua.depositphotos.com/

Власти Украины в ближайшее время ожидают получить 20 мобильных артиллерийских систем AS-90 (калибра 155-миллиметра) и десятки тысяч снарядов для них от Великобритании. Об этом сообщает британский портал Express.co.uk со ссылкой на источники в правительстве Королевства.

В частности, они сообщили, что на нынешней неделе 45 тысяч артиллерийских снарядов британского производства вместе с самоходными гаубицами AS-90 будут отправлены за границу, где украинские войска будут учиться использовать и обслуживать их перед отправкой на фронт.Справка. AS-90 — британская самоходная артиллерийская установка класса самоходных гаубиц.

AS-90 сменили в Британской армии все остальные типы артиллерии, как самоходные так и буксируемые, за исключением лёгких буксируемых гаубиц и РСЗО. Применялись ими в бою в ходе Иракской войны.

Лицензионное производство башни от AS-90 осуществляется в Польше.

Вооружение:

Калибр 155-мм;

Длина ствола 39, 52;

Боекомплект пушки 48.

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Вооруженные силы Украины для защиты от РФ усилятся самоходными артиллерийскими установками Caesar, а также противотанковыми ракетами Milan, которые украинской стороне поставит Франция.

Как сообщил в интервью изданию Ouest-France президент Франции Эммануэль Макрон, у него состоялся на эту тему разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Мы по-прежнему поставляем значительное количество оборудования, от Миланов (противотанковые ракетные комплексы) до Цезаря, а также другое оружие", — заявил Макрон.

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Автор: Егор Бунин
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новости Великобритании гаубица российское вторжение
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