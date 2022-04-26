УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

У Путина пригрозили Британии "ответкой" за поддержку права Украины на атаки

26 апреля 2022, 19:43

Министерство обороны РФ заявило, что располагает высокоточным оружием для нанесения ответных ударов.

Россия,флаг
Россия пригрозила Британии ответными мерами / УНИАН

В России пригрозили Британии "пропорциональным ответом" за поддержку права Украины атаковать Россию.

Министерство обороны РФ заявило, что располагает высокоточным оружием для нанесения ответных ударов, пишет Reuters.

"Прямое провоцирование Лондоном Украины на такие действия, если такие действия будут осуществлены, немедленно приведет к нашему пропорциональному ответу", - цитирует агентство заявление российского минобороны.

Там добавили, что вооруженные силы страны находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов "высокоточным" оружием большой дальности по центрам принятия решений в Киеве.

В Минобороны РФ также заявили, что в случае нанесения таких ударов не будут браться в расчет нахождение в этих центрах представителей западных стран.

Поставки оружия в Украину

Спикер Банковой Алексей Арестович ранее заявил, что Украина уже стала получать от стран Запада большое количество оружия. В частности, дальнобойную артиллерию и снаряды к установкам. Войска будут накапливать такое вооружение.

Оружие для ВСУ предоставит и Франция. Париж отправит в Киев самоходные артиллерийские установки Caesar и противотанковые ракеты Milan. Вооружения предоставят для отражения российской военной агрессии.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что украинская армия и народ продемонстрировали мужество и героизм в борьбе с военной агрессией РФ. Именно поэтому Запад нарастил военную помощь Киеву. Украинцы переломили позицию европейских политиков.

Читайте также:

viber
новости Великобритании Минобороны РФ военная агрессия РФ
Реклама
Популярное
Погода на Пасху резко изменится: синоптики рассказали о непогодеПогода на Пасху резко изменится: синоптики рассказали о непогоде 4 ошибки при выборе одежды, которые заставляют выглядеть старше4 ошибки при выборе одежды, которые заставляют выглядеть старше Поздравления с Пасхой: душевные картинки и открытки к светлому праздникуПоздравления с Пасхой: душевные картинки и открытки к светлому празднику Приметы на 23 апреля: что нельзя делать в Великую субботу и как уберечься от бедыПриметы на 23 апреля: что нельзя делать в Великую субботу и как уберечься от беды Почему Россия попытается закончить войну в Украине до июняПочему Россия попытается закончить войну в Украине до июня
Поддержите Главред

Последние новости

19:43

У Путина пригрозили Британии "ответкой" за поддержку права Украины на атаки

19:40

Войска России в Приднестровье приведены в полную боеготовность – Генштаб

19:22

Россия готовит ракетный удар по Приднестровью – украинская разведка

18:53

Зачем России Украина и чем закончится война – чат с Владимиром Вятровичем

18:47

Путин соврал Эрдогану, что в Мариуполе не ведутся боевые действияВидео

Реклама
18:46

Эрдоган позвонил Путину и предложил организовать встречу с Зеленским в СтамбулеВидео

18:29

Мишке вырвали зубы: как бункерный фюрер перечеркнул будущее Россиимнение

18:05

Фронт на Одесчине и отвод внимания от Мариуполя: в СНБО назвали цель провокации РФ в ПриднестровьеВидео

18:04

В Херсоне оккупанты представили нового мэра и губернатора: что о них известноВидео

17:56

Принц Тьмы сделал громкое заявление: Оззи Осборн приютит украинских беженцев

17:37

Щедрые подарки судьбы и невероятное везение: трем знакам крупно подфартит в солнечное затмение 30 апреля

17:35

Тина Кароль рассказала о запрете въезда в РФ: я туда и не собираласьВидео

17:21

В РФ ответили на предложение Украины провести переговоры в Мариуполе

16:58

Гороскоп на май 2022 года для Дев: большая прибыль, яркая личная жизнь и повышение на работеВидео

16:57

Аллигатору "выбили клыки": десантники ВСУ уничтожили ударный вертолет РФВидео

16:55

ВСУ пойдут в контрнаступление на войска РФ, как только Запад даст тяжелое вооружение – АрестовичВидео

16:54

Украинская актриса объявила себя "мэром" одного из городов на ЗапорожьеВидео

16:50

Актриса "Сватов" рассказала, как отреагировали ее коллеги на нападение России на УкраинуВидео

16:41

Лунный посевной календарь на май 2022: лучшие дни для садово-огородных работ

16:34

Новые цели для рашистов: Данилов назвал страны, которые находятся под прицелом РФВидео

Реклама
16:29

"Мы гордимся, что мы русские": Гордон показал треш, который происходит в российской глубинкеВидео

16:26

Из-за санкций партнеров Украины загруженность портов рф упала на треть – Кубраков

16:17

Ураза-байрам 2022: дата, традиции и поздравления к празднику мусульман

16:08

Стратегия Путина провалилась: чего ждать Украинемнение

16:02

Цветы будут крупными и переживут засушливое лето: как применить дрожжи в качестве удобрения для сада

15:55

Солнечное затмение в апреле 2022: когда состоится и чего от него ожидать

15:49

Жуткая травма позвоночника: бывший друг Путина рассказал о здоровье президента РФВидео

15:45

"Фейковая страна и фейковые победы": Подоляк разоблачил ложь РФ о "взятии" МариуполяВидео

15:42

"Твое лицо, когда обменял батю на берцы": Потап показал довольных людей, получивших жалкую компенсацию от России

15:41

"Безграмотная мрачная орда в лаптях": Невзоров развеял миф о "величии" России

15:20

Взрывы в Затоке и "ПМР": РФ готовит Приднестровью сценарий ДонбассаВидео

15:19

"Русня изнасиловала наш дом": шеф-редактор Орла и Решки показала разрушенный рашистами дом в ИрпенеВидео

15:14

Запад не сдаст Украину: эксперт назвал условие победы в войне с РФВидео

15:05

Для россиян закрывают турецкие курорты - СМИ

14:54

РФ нанесла удар по Одесской области: попали в мост через Днестровский лиманВидео

14:51

"Мы в шоке от вашей силы духа": Ирэна Карпа рассказала, в каком восторге французские генералы от ВСУВидео

14:51

Гороскоп на май 2022 года для Львов: большая любовь, прибыль и много радостей жизниВидео

14:23

Бойня в детсаду: в РФ мужчина расстрелял детей и воспитательницу

14:12

Пока жив Путин, Россия ни о чем не пожалеетмнение

13:57

Обложить налогами и ввести квоты: Польша предложила ударить по нефти и газу РФВидео

Реклама
13:32

Осадчая серьезно отнеслась к идее Горбунова усыновить ребенка - пара уже узнает о процедуре

13:30

Оккупанты заставляют женщин шпионить за ВСУ и угрожают расстреливать детейВидео

12:59

Мальчик и девочка попали под обстрел: в Донецкой области рашисты убили двоих детей

12:49

3-летняя звезда соцсетей и участник Голоса кріїни-12 спели с группой Океан Эльзы в киевском метроВидео

12:40

За два месяца войны в Украине Россия потеряла танков на два года вперед – WSJ

12:05

Почему Украина рискует навсегда попасть в долговую ямумнение

11:53

В РФ насмешили размером подачки вдовам уничтоженных в Украине рашистовВидео

11:53

Украина имеет право атаковать территорию России — министр обороны Британии

11:37

Ракета достанет до Воронежа: США передают Украине РСЗО-"убийцы Искандеров"Видео

11:28

Десятки "двухсотых", техника и даже трофей: оккупантам устроили "горячий прием" под ЗапорожьемВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять