У Путина пригрозили Британии "ответкой" за поддержку права Украины на атаки

Россия пригрозила Британии ответными мерами / УНИАН

В России пригрозили Британии "пропорциональным ответом" за поддержку права Украины атаковать Россию.

Министерство обороны РФ заявило, что располагает высокоточным оружием для нанесения ответных ударов, пишет Reuters.

"Прямое провоцирование Лондоном Украины на такие действия, если такие действия будут осуществлены, немедленно приведет к нашему пропорциональному ответу", - цитирует агентство заявление российского минобороны.

Там добавили, что вооруженные силы страны находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов "высокоточным" оружием большой дальности по центрам принятия решений в Киеве.

В Минобороны РФ также заявили, что в случае нанесения таких ударов не будут браться в расчет нахождение в этих центрах представителей западных стран.

Поставки оружия в Украину

Спикер Банковой Алексей Арестович ранее заявил, что Украина уже стала получать от стран Запада большое количество оружия. В частности, дальнобойную артиллерию и снаряды к установкам. Войска будут накапливать такое вооружение.

Оружие для ВСУ предоставит и Франция. Париж отправит в Киев самоходные артиллерийские установки Caesar и противотанковые ракеты Milan. Вооружения предоставят для отражения российской военной агрессии.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что украинская армия и народ продемонстрировали мужество и героизм в борьбе с военной агрессией РФ. Именно поэтому Запад нарастил военную помощь Киеву. Украинцы переломили позицию европейских политиков.

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