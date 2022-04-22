Западная тяжелая артиллерия массово пошла в Украину - Арестович

Алексей Арестович говорит, что оккупанты прекрасно понимают сложившуюся ситуацию ‒ равно как и то, что они не смогут остановить прорыв украинских войск.
Власти Украины начали в больших количествах получать тяжелое оружие от стран Запада ‒ в частности, речь идет о дальнобойной артиллерии и снарядах к таким установкам. Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 21 апреля сообщил в эфире программы "Фейгин Live" на YouTube.
По его словам, западная тяжелая артиллерия идет в Украину в массовом порядке. Украинцы будут накапливать это вооружение ‒ если Россия решит пойти на позиционную войну. А этим, в свою очередь, будет очень недоволен российский диктатор Владимир Путин.
Читайте такжеВ Мариуполе тяжелая ситуация: Арестович озвучил шесть шагов для деблокады
Напомним, ранее коллега Арестовича, другой советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что русские оккупанты в данный момент рассматривают Донбасс в качестве главного направления своего наступления.
Тем не менее, серьезные боевые столкновения ожидаются не только на Донбассе, но и в Харькове, а также на харьковском направлении.
Другие новости:
- Холоднояровцы освободили Гусаровку под Харьковом: захватчики потеряли "Тор", танки и машины снабжения
- Врага отбросили назад: ВСУ выбили орков из ряда населенных пунктов под Изюмом
- Ураганы, Смерчи и даже вертолет: оккупанты "подарили" ВСУ техники на 1 млрд долларов